ЦОК ОК УСН 07.04 Мобильный
Ольга Неволина
НДС

Как считать 3 года для вычета по НДС

Суд указал, как считать 3 года для вычета по НДС (Постановление 19-го ААС от 13.02.2025 по делу N А64-11588/2023).

Организация заявила вычет по УПД от 31 декабря 2017 года в декларации за 4 квартал 2020 года.

Инспекция отказала в вычете: декларацию подали 22 января 2021 года, то есть за пределами 3 лет.

Первая инстанция решение контролеров не поддержала.

Апелляция решила иначе:
✓ - дата возникновения обязанности по уплате налога, размер которого определяется с учетом вычетов, - дата окончания налогового периода, а не день подачи декларации;
✓- 3-летний срок не продлевается на 25 дней, которые предусмотрены на подачу декларации;
✓- вычеты по операциям 4 квартала 2017 года можно было заявить в декларации за любой налоговый период после окончания этого квартала в пределах 3 лет.

При этом декларацию надо было подать не позднее 31 декабря 2020 года.

__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

Информации об авторе

Ольга Неволина

Ольга Неволина

16 подписчиков 78 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию