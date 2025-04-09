Суд указал, как считать 3 года для вычета по НДС (Постановление 19-го ААС от 13.02.2025 по делу N А64-11588/2023).

Организация заявила вычет по УПД от 31 декабря 2017 года в декларации за 4 квартал 2020 года.

Инспекция отказала в вычете: декларацию подали 22 января 2021 года, то есть за пределами 3 лет.

Первая инстанция решение контролеров не поддержала.

Апелляция решила иначе:

✓ - дата возникновения обязанности по уплате налога, размер которого определяется с учетом вычетов, - дата окончания налогового периода, а не день подачи декларации;

✓- 3-летний срок не продлевается на 25 дней, которые предусмотрены на подачу декларации;

✓- вычеты по операциям 4 квартала 2017 года можно было заявить в декларации за любой налоговый период после окончания этого квартала в пределах 3 лет.

При этом декларацию надо было подать не позднее 31 декабря 2020 года.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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