Как считать 3 года для вычета по НДС

Организация заявила вычет по УПД от 31 декабря 2017 года в декларации за 4 квартал 2020 года.
Инспекция отказала в вычете: декларацию подали 22 января 2021 года, то есть за пределами 3 лет.
Первая инстанция решение контролеров не поддержала.
Апелляция решила иначе:
✓ - дата возникновения обязанности по уплате налога, размер которого определяется с учетом вычетов, - дата окончания налогового периода, а не день подачи декларации;
✓- 3-летний срок не продлевается на 25 дней, которые предусмотрены на подачу декларации;
✓- вычеты по операциям 4 квартала 2017 года можно было заявить в декларации за любой налоговый период после окончания этого квартала в пределах 3 лет.
При этом декларацию надо было подать не позднее 31 декабря 2020 года.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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