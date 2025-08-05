Можно ли учесть расходы на ремонт арендованного имущества, если в договоре такие условия отсутствуют? - На этот вопрос ответил АС Поволжского округа в Постановлении от 26.03.2025 № А65-8332/2024.

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания, занимающаяся куплей-продажей щебня и организацией работы с железнодорожным транспортом, арендовала железнодорожные пути и площадки. Для поддержания имущества в работоспособном состоянии проводились ремонтные работы с использованием материалов (щебня и цемента).

Налоговая инспекция провела проверку и не нашла подтверждений проведенного ремонта, заявив, что компания завысила вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организаций.

⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ

Сначала суды ошибочно решили, что договор аренды не включает расходы на содержание и ремонт. Однако согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ, арендатор обязан поддерживать арендованное имущество в исправном состоянии. В договоре также указано, что объект должен соответствовать требованиям для промышленного использования.

В случае возврата имущества в неисправном состоянии, арендатор должен проводить ремонт за свой счет. Таким образом, в итоге суды пришли к выводу, что арендатор может учесть расходы на ремонт даже при отсутствии соответствующего пункта в договоре аренды.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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