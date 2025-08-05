Расходы на ремонт арендованного имущества
📜СУТЬ ДЕЛА
Компания, занимающаяся куплей-продажей щебня и организацией работы с железнодорожным транспортом, арендовала железнодорожные пути и площадки. Для поддержания имущества в работоспособном состоянии проводились ремонтные работы с использованием материалов (щебня и цемента).
Налоговая инспекция провела проверку и не нашла подтверждений проведенного ремонта, заявив, что компания завысила вычеты по НДС и расходы по налогу на прибыль организаций.
⚖️ РЕШЕНИЯ СУДОВ
Сначала суды ошибочно решили, что договор аренды не включает расходы на содержание и ремонт. Однако согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ, арендатор обязан поддерживать арендованное имущество в исправном состоянии. В договоре также указано, что объект должен соответствовать требованиям для промышленного использования.
В случае возврата имущества в неисправном состоянии, арендатор должен проводить ремонт за свой счет. Таким образом, в итоге суды пришли к выводу, что арендатор может учесть расходы на ремонт даже при отсутствии соответствующего пункта в договоре аренды.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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