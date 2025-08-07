Подмена трудовых отношений
Для этой цели ежеквартально формируются списки работодателей, отнесенных к группе риска.
Доказательством наличия схемы могут являться следующие обстоятельства:
✓в договоре с самозанятым закреплена трудовая функция (цикл действий) вместо разового задания;
✓не указан конкретный объем работ: для сторон важен процесс выполнения, а не конечный результат;
✓установлена фиксированная ежемесячная оплата работ;
✓заказчик обеспечивает условия труда и контролирует процесс выполнения работ;
✓договор носит систематический характер (заключается на длительный срок или регулярно продлевается);
✓заказчик является единственным или основным (90% и более) источником дохода самозанятого;
✓виды услуг, оказываемых самозанятым, совпадают с основной деятельностью заказчика.
____________________________
Если факт подмены трудовых отношений подтвержден, налоговый орган вправе:
❌переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые;
❌доначислить НДФЛ и страховые взносы;
❌выписать штраф в размере 40% от неуплаченных сумм налогов и взносов (п. 3 ст. 122 НК РФ).
Возможен административный штраф:
👉🏼для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.;
👉🏼для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию