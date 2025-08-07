Премиум 07.08 Мобильный
Ольга Неволина
Трудовые отношения

Подмена трудовых отношений

УФНС по Республике Саха сообщает, что инспекторы осуществляют постоянный контроль за плательщиками НПД на предмет подмены трудовых отношений.

Для этой цели ежеквартально формируются списки работодателей, отнесенных к группе риска.

Доказательством наличия схемы могут являться следующие обстоятельства:
✓в договоре с самозанятым закреплена трудовая функция (цикл действий) вместо разового задания;
✓не указан конкретный объем работ: для сторон важен процесс выполнения, а не конечный результат;
✓установлена фиксированная ежемесячная оплата работ;
✓заказчик обеспечивает условия труда и контролирует процесс выполнения работ;
✓договор носит систематический характер (заключается на длительный срок или регулярно продлевается);
✓заказчик является единственным или основным (90% и более) источником дохода самозанятого;
✓виды услуг, оказываемых самозанятым, совпадают с основной деятельностью заказчика.

____________________________

Если факт подмены трудовых отношений подтвержден, налоговый орган вправе:
❌переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые;
❌доначислить НДФЛ и страховые взносы;
❌выписать штраф в размере 40% от неуплаченных сумм налогов и взносов (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Возможен административный штраф:
👉🏼для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.;
👉🏼для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog

