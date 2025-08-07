Подмена трудовых отношений

УФНС по Республике Саха сообщает, что инспекторы осуществляют постоянный контроль за плательщиками НПД на предмет подмены трудовых отношений.

Для этой цели ежеквартально формируются списки работодателей, отнесенных к группе риска.

Доказательством наличия схемы могут являться следующие обстоятельства:

✓в договоре с самозанятым закреплена трудовая функция (цикл действий) вместо разового задания;

✓не указан конкретный объем работ: для сторон важен процесс выполнения, а не конечный результат;

✓установлена фиксированная ежемесячная оплата работ;

✓заказчик обеспечивает условия труда и контролирует процесс выполнения работ;

✓договор носит систематический характер (заключается на длительный срок или регулярно продлевается);

✓заказчик является единственным или основным (90% и более) источником дохода самозанятого;

✓виды услуг, оказываемых самозанятым, совпадают с основной деятельностью заказчика.

____________________________

Если факт подмены трудовых отношений подтвержден, налоговый орган вправе:

❌переквалифицировать гражданско-правовые отношения в трудовые;

❌доначислить НДФЛ и страховые взносы;

❌выписать штраф в размере 40% от неуплаченных сумм налогов и взносов (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Возможен административный штраф:

👉🏼для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.;

👉🏼для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog