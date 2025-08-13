Многие ИП не знают, что могут получать пособия по беременности и родам, как наёмные работницы — но только при условии: вы должны добровольно застраховаться в Социальном фонде России (СФР) → ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ. Уплатить взнос по этому страховому полису до 31 декабря предыдущего года → Письмо Минтруда № 17-0/10/П-141 от 12.01.2024.

🍼 Что нужно сделать, чтобы ИП получила декретные?

1. Зарегистрироваться в СФР.

Подайте заявление на добровольное страхование по материнству и временной нетрудоспособности через МФЦ, Госуслуги или напрямую СФР.

2. Уплатить страховые взносы до 31 декабря предыдущего года.

Сумма в 2025 году ≈ 7 800–8 000 ₽ в год

(рассчитывается от МРОТ × 2,9% × 12 мес).

❗️Важно: выплаты начнутся только в следующем году после оплаты.

Если декрет начинается в 2025 году, взносы должны быть уплачены за весь 2024 год.

3. Получить больничный на 30-й неделе беременности.

Оформляется в женской консультации. Он передаётся в СФР в электронном виде.

4. Подать заявление через Госуслуги, МФЦ или напрямую в СФР.

✔️ Пособие по беременности и родам в 2025 году — около 74 000 ₽.

Деньги приходят на карту в течение 10 дней.

📅 Период выплаты:

- Стандартный декретный отпуск: 140 календарных дней (70 до родов и 70 после).

- При осложненных родах: 156 календарных дней.

- При многоплодной беременности: 194 календарных дня.

5. Оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Подаётся отдельно после рождения малыша.

✔️ Пособие по уходу до 1,5 лет в 2025 г. — примерно 10 103 ₽ в месяц

(точные цифры зависят от региона и коэффициента).

🎁 Бонус: если в декрете вы временно не ведёте деятельность, можно не платить взносы ИП, подав заявление в налоговую (Письмо ФНС РФ от 09.04.2020 № БС-4-11/6080@).

📌 Важно: если взносы не уплачены в срок — выплат не будет, даже если вы состоите в СФР! Всё нужно сделать заранее.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog