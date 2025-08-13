🍼 Что нужно сделать, чтобы ИП получила декретные?
1. Зарегистрироваться в СФР.
Подайте заявление на добровольное страхование по материнству и временной нетрудоспособности через МФЦ, Госуслуги или напрямую СФР.
2. Уплатить страховые взносы до 31 декабря предыдущего года.
Сумма в 2025 году ≈ 7 800–8 000 ₽ в год
(рассчитывается от МРОТ × 2,9% × 12 мес).
❗️Важно: выплаты начнутся только в следующем году после оплаты.
Если декрет начинается в 2025 году, взносы должны быть уплачены за весь 2024 год.
3. Получить больничный на 30-й неделе беременности.
Оформляется в женской консультации. Он передаётся в СФР в электронном виде.
4. Подать заявление через Госуслуги, МФЦ или напрямую в СФР.
✔️ Пособие по беременности и родам в 2025 году — около 74 000 ₽.
Деньги приходят на карту в течение 10 дней.
📅 Период выплаты:
- Стандартный декретный отпуск: 140 календарных дней (70 до родов и 70 после).
- При осложненных родах: 156 календарных дней.
- При многоплодной беременности: 194 календарных дня.
5. Оформить пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Подаётся отдельно после рождения малыша.
✔️ Пособие по уходу до 1,5 лет в 2025 г. — примерно 10 103 ₽ в месяц
(точные цифры зависят от региона и коэффициента).
🎁 Бонус: если в декрете вы временно не ведёте деятельность, можно не платить взносы ИП, подав заявление в налоговую (Письмо ФНС РФ от 09.04.2020 № БС-4-11/6080@).
📌 Важно: если взносы не уплачены в срок — выплат не будет, даже если вы состоите в СФР! Всё нужно сделать заранее.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Ольга, добрый день! Спасибо за подробную инструкцию!