Интервью. Удар налогового законопроекта: как защитить свои деньги?

Статьи на такие темы, как сегодняшняя, относятся к разряду экстренных. Речь идет о существенных изменениях законодательства, которые в случае принятия вступят в силу с 01.01.2025 и затронут всех россиян.

Статьи на такие темы, как сегодняшняя, относятся к разряду экстренных. Во-первых, речь идет о существенных изменениях законодательства, которые в случае принятия вступят в силу с 01.01.2025 и затронут всех россиян. Во-вторых, гражданам нужно знать, чего они сами, якобы, хотят. Потому что по словам министра финансов РФ Силуанова все изменения предложены именно с учетом наших пожеланий, т. е. нам во благо.

Ситуацию разбирают Дмитрий Желнин, юрист и специалист по вопросам оптимизации налогов юрлиц, и Марина Жирова, адвокат, аттестованный налоговый консультант с 17-летним опытом, кандидат юридических наук.

Д.Ж.: Марина, сегодня будем обсуждать с тобой законопроект по налогам. Впереди 3 чтения. Как ты считаешь, могут ли в процессе рассмотрения добавиться и другие драконовские «пожелания граждан»?

М.Ж.: Начну с того, что все происходящее не было для нас неожиданностью, т. к. наш президент в послании Федеральному собранию уже заявил о «справедливой шкале налогообложения». Давно стало очевидным, что понятие справедливости с точки зрения власти и с точки зрения гражданина среднего класса отличаются. И когда анонс налоговых изменений начался с того, что к УСН предложено применять НДС, мы поняли, какие именно ожидания граждан власти хотят удовлетворить — самые пессимистичные. Мнение профессионального сообщества разделилось: ухудшения ждут немногие и только в части, касающейся дробления. Остальные считают, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда.

Д.Ж.: Часть законопроекта посвящена НДФЛ. Предложенная налоговая схема не способствует увеличению благосостояния бедного и среднего класса. Создается впечатление, что государство решило усиленно бороться с богатством, а не с бедностью. Что ты об этом думаешь?

М.Ж.: Прогрессивная шкала налогообложения — это очень неплохая система, способная работать во благо. Но в этом месте вскрывается проблема: условием для получения пособий является обязательное декларирование дохода и это провоцирует людей на неофициальную работу с зарплатой в конвертах. И теперь многие работодатели сталкиваются со сложностями в поиске сотрудников. Получается, что в наших реалиях прогрессивная шкала воспитывает людей, которые хотят оформлять минималку или стремятся избежать трудового договора вообще. Давай дадим картину по НДФЛ в цифрах.

Текущие налоговые ставки: 13% с дохода до 5 млн. руб. (год) и 15% для дохода более 5 млн. руб.

Планируемые налоговые ставки:

ставка 13% сохраняется, но он будет применим к зарплате до 2,4 млн.руб.;

ставка 15% будет применяться для зарплат от 2,4 млн.руб. до 5 млн. руб.;

ставка 18% будет применяться к зарплатам выше 5 млн.руб./ год;

ставка 20% — для зарплат от 20 до 50 млн.руб/год;

ставка 22% — для зарплат выше 50 млн.руб/год.

Д.Ж.: У меня возникают сомнения относительно того, что люди с уровнем дохода более 50 млн.руб./год зарабатывают эти деньги в качестве сотрудников по трудовому договору…

М.Ж.: Да, согласна. Доходы такого уровня проводятся, как правило, через контролируемые компании, офшоры, что позволяет экономить на налогах. А вот людей, официально зарабатывающих от5 до 20 млн.руб. в год предостаточно, и я считаю, что этот законопроект направлен, в первую очередь, на них.

Д.Ж.: Да, а люди с доходом, получаемым иными способами, не по трудовому договору, как не платили, так и не будут…

М.Ж.: Верно! Но зато в качестве бонуса нам предложен так называемый налоговый кэшбек, который предлагает рассматривать доходы на уровне семьи, домохозяйства. Принцип прост: если семья имеет двух и более детей, при этом на каждого из членов семьи приходится менее 1,5 прожиточных минимумов, то семья имеет право в конце года получить налоговый возврат в объеме до 7% от уплаченного НДФЛ, что по факту снижает налоговую ставку с 13 до 6%. Есть много вопросов, как это будет работать. Например, если доход супругов существенно отличается и др. Но в целом подход выглядит так, как я описала.

Д.Ж.: Ты уже сказала, что в учет доходов для оплаты НДФЛ сейчас не идет доход от реализации недвижимости. Законопроект меняет и это положение. Прокомментируй, пожалуйста.

М.Ж.: Да, сейчас НДФЛ работает только для доходов по трудовому договору. Но у нас есть еще два вида доходов: дивиденды и продажа недвижимости. Законопроект коснулся и того, и другого:

для дивидендов вводятся ставки: 13% для сумм до 2,4 млн. руб. и 15% для сумм выше;

для недвижимости шкала такая же, как и для дивидендов. Напомню, что сейчас продажа недвижимости облагается ставкой 13%.

Отдельно следует учесть ЛДВ — льготу давности владения. В случае недвижимости давность владения может быть 3 или 5 лет, в случае владения долей в компании — более 5 лет. Сейчас при продаже доли в компаниях или ценных бумаг ЛДВ составляет 0%, что позволяет людям спокойно легализовывать доходы. Законопроект предлагает оставить эту льготу для недвижимости, но отменить льготу в случае продажи долей в коммерческих организациях.

Нужно сказать, что законопроект составлен очень плохо, но с большой долей вероятности налоговые базы будут рассматриваться отдельно: зарплата, дивиденды и реализация недвижимости.

Д.Ж.: Добавлю еще, что инициативой Росеестра при расчете налоговой базы от продажи недвижимости предложено отказаться от коэффициента 0,7. Нововведение предлагает игнорировать продажную стоимость по договору и принимать за основу кадастровую стоимость с коэффициентом 1. А какие изменения ты считаешь самыми «яркими» для бизнеса?

М.Ж.: Самое простое: для бизнеса, который работает по общей системе налогообложения, налог на прибыль возрастает с 20 до 25%.

Д.Ж.: Можно не бояться налога на дивиденды, т. к. благодаря налоговым изменениям дивидендов вы просто не увидите…

М.Ж.: Да, да… Второе крупное изменение коснется налога на прибыльIT-компаний: в связи с недавними событиями государство для сохранения и поощрения этой отрасли ввело налог 0%. Сейчас его хотят увеличить до 5%. Резюме для всех, кто на общей системе налогообложения, звучит просто: все плохо...

Но самая тяжелая ситуация для юрлиц и ИП, имеющих доход до 260 млн. руб. и находящихся на УСН. Сейчас для них действуют 2 ставки:

6% с дохода или 15% от разницы дохода и расхода, если доход до 200 млн. руб.; 8% с дохода или 20% от разницы дохода и расхода, если доход от 200 до 260 млн. руб.

И есть 2 случая, когда переход на УСН невозможен:

если стоимость основных средств предприятия выше 150 млн. руб.; если количество работников более 130 человек.

УСН — отличный вариант для малого бизнеса. Большинство «упрощенцев» работают с конечным потребителем и у них нет входящего НДС, т. к. покупка товаров и услуг осуществляется не у крупных компаний, а мелким оптом у посредников и частных предпринимателей, стоимость услуг которых НДС просто не включает. НДС для малого бизнеса — это игра в одни ворота.

Законопроект предлагает повысить порог для УСН с 260 млн. руб. до 450 млн.руб. и оставить единую ставку 6% и 15%, но для всех, имеющих доход более 60 млн. руб., ввести НДС.

Но есть второе предложение от наших законодателей — оплачивать НДС со всего оборота:

5%, если оборот до 250 млн. руб.;

7%, если оборот от 250 до 450 млн.руб.

При этих ставках невозможно применение вычета по НДС, но предприниматели могут выбрать оплату НДС в общемрежиме со ставкой 20% и с одновременным применением налоговых вычетов.

А теперь немного математики для «упрощенцев»:

6% налога ПЛЮС 5 или 7 процентов НДС РАВНО 11% или 13% налога.

При том, что рентабельность малого бизнеса (за исключением инфобиза)

составляет 6-15%.

Большинство получит отрицательный баланс.

Введение НДС в УСН — это лишняя и непосильная нагрузка, ведущая прямо на похороны малого бизнеса. Либо уход работы «в черную», либо закрытие.

Д.Ж.: Тебе не кажется, что условия задачи сводятся к необходимости уничтожения малого бизнеса, его поглощению крупным?

М.Ж.: Мне кажется, что на верхнем уровне прослеживается подобное отношение. Но при этом давай не будем забывать Центробанк, который отлично понимает, что именно малый бизнес обеспечивает нашей экономике настоящую гибкость. Благодаря малому бизнесу мы пережили ковид, сейчас справляемся с санкционным ударом. Малый бизнес способен быстро перестраиваться и находить решения в изменяющихся условиях. Это свойство недоступно бизнес-гигантам.

Д.Ж.:Да, полностью согласен. Давай поговорим о грядущих изменения в имущественных налогах: увеличении налоговой ставки и стоимости перерегистрации. Сейчас размер госпошлины фиксирован: для физлиц 2000 руб, для юрлиц 22000 руб. Теперь эти ставки предлагают сохранить только для сделок, в которых кадастровая стоимость недвижимости не превышает 20 млн. руб. Госпошлина для более крупных сделок будет рассчитываться: для физлиц, как 0,1% отсделки, но не менее 0,1% от стоимости актива и не более 0,5 млн. руб. за сделку, для юрлиц — 0,3% и 0,3% соответственно, и не более 1 млн. руб. за сделку. И этовообще отдельная тема. Госпошлина — это плата за услуги Росеестра по внесению данных о новом собственнике и защите его права собственности. Непонятно, почему госпошлина за регистрацию особняка обойдется дороже, чем за коммуналку, если в обоих случаях усилиями чиновников будет произведен один и тот же набор действий.

М.Ж.: Ты рассуждаешь, как бизнесмен, оценивая трудозатраты. Власть рассуждает иначе, постепенно внедряя целый ряд неоправданных предпринимательской логикой изменений. Все они направлены на увеличение сборов в казну: уже внедрены особые условия для сделок с несовершеннолетними, потом для сделок с долями. Потом ряд «нюансов» с упрощенцами, когда налог УСН вводили для освобождения бизнеса от всех других налогов, а в результате налоговая обязанность все равно возникала, например, в случае с недвижимостью, внесенной в Перечень. Реакция граждан на такие изменения отсутствует, поэтому власть считает возможным продолжать свою политику.

Д.Ж.: Возвращаясь к имущественным налогам: мы все ожидали с 2025 года введения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы. Но Минфин поступил неожиданно: предложил регионам решать этот вопрос. Традиционно увеличив максимальную ставку налога на имущество: вместо обещанных 2% прозвучали 2,5%. Можно смело прогнозировать, что в течение пары лет мы придем к имущественному налогу в 2,5% от кадастровой стоимости.

М.Ж.: Перекладывание ответственности на региональные власти — умный маневр. А тема имущественных налогов очень горячая, ведь владение недвижимостью нельзя скрыть и налог на нее должен быть оплачен. Бизнес может скрыть любые виды доходов и тем самым снизить налоги. Но даже если недвижимость оформлена на третьих лиц, оплаты налога избежать не получится.

Д.Ж.: Особенность налога на имущество в том, что его размер не зависит от тебя. Например, налог на прибыль. Ты можешь зарабатывать любым способом, каким хочешь, и платить налог по ставке. Налог на имущество не дает такой возможности, потому что государство просто назначает, сколько оно хочет получить, и сделать с этим что-либо нельзя… Что еще ты хотела бы добавить в контексте законопроекта?

М.Ж.: Добавлю несколько пунктов. Во-первых, приятным моментом будет снижение страховых взносов для обрабатывающей промышленности. Сейчас они до МРОТа составляют 30%, после МРОТа — 15% для малого и среднего бизнеса. В случае принятия закона ставка 30% останется, а процент после МРОТа снизится до 7 с небольшим процента. Во-вторых, активно муссируется понятие дробления бизнеса, правил его проведения и амнистия в 2025-2026 году за отказ от дробления. За выполнение последнего пункта власти обещают предпринимателям льготы за 2022-2024 годы. В-третьих, изменения не коснутся самозанятых и патентную сферу.

Д.Ж.: Спасибо, Марина! Будем отслеживать движение законопроекта и надеяться на лучшее!