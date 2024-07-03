Какой должна быть налоговая ставка для паркинга. Как убедить ФНС

🛠 Ситуация
В случае подписчика, помещение паркинга находится в офисном или торговом здании, включенном в перечень объектов по ст. 378.2 НК РФ, и облагается налогом по кадастровой стоимости. Помещение самостоятельно может в перечень и не входить, а попадать в него «автоматически», так как расположено в здании, подлежащем налогообложению по кадастровой стоимости.
🔍 Основной вопрос:
Можно ли убедить налоговую, что ставка налога на помещение, используемое как парковка, должна быть такой же, как для гаражей и машиномест?
🤔 Определяемся с понятиями
Налоговый кодекс разделяет понятия: любое «нежилое помещение» и «гаражи и машино-места». Но такое разделение имеет значение только для налога на имущество физических лиц. Если владелец недвижимости платит налог на имущество организаций, то совершенно не важно, как в ЕГРН записан его «паркинг»: нежилое помещение, машино-место или гараж. Налог на имущество организаций будет рассчитываться одинаково.
Другая ситуация с налогом на имущество физлиц. Если физику принадлежит (и так в ЕГРН записано) «нежилое помещение», то ставка для него будет выше. Если «машино-место или гараж» — ниже.
📑 Разбираемся со ставками
Любое помещение (нежилое помещение, машино-место или гараж), облагаемое налогом на имущество организаций с кадастровой стоимости, будет облагаться по ставке не более 2% от кадастра (ст. 380 НК РФ).
Любое нежилое помещение, принадлежащее физлицу, будет облагаться налогом на имущество физлиц по ставке не более 2% от кадастра.
А вот помещение, принадлежащее физлицу и имеющее в ЕГРН вид “машино-место или гараж” будет облагаться налогом на имущество физлиц по ставке не более 0,1% от кадастра (ст. 406 НК РФ).
💡Подход к экономии
Рекомендую поработать с хорошими кадастровыми инженерами, которые смогут внести в ЕГРН новые наименование/вид такого нежилого помещения. Росреестр и ФНС должны одинаково знать про ваш объект, что это гараж или машино-место.
Сменить собственника такого помещения на физическое лицо. Физлицо всё еще будет платить налог от кадастровой стоимости, но уже по ставке не более 0,1%.
Надеюсь, помог вам разобраться с гаражами 😉
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