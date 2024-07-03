Какой должна быть налоговая ставка для паркинга. Как убедить ФНС

Сегодня хочу ответить на вопрос подписчика, который затронул важную тему: как доказать налоговой, что ставка налога для помещения в офисном здании, которое фактически является подземной парковкой, должна быть такой же, как для гаражей и машиномест.

🛠 Ситуация

В случае подписчика, помещение паркинга находится в офисном или торговом здании, включенном в перечень объектов по ст. 378.2 НК РФ, и облагается налогом по кадастровой стоимости. Помещение самостоятельно может в перечень и не входить, а попадать в него «автоматически», так как расположено в здании, подлежащем налогообложению по кадастровой стоимости.

🔍 Основной вопрос:

Можно ли убедить налоговую, что ставка налога на помещение, используемое как парковка, должна быть такой же, как для гаражей и машиномест?

🤔 Определяемся с понятиями

Налоговый кодекс разделяет понятия: любое «нежилое помещение» и «гаражи и машино-места». Но такое разделение имеет значение только для налога на имущество физических лиц. Если владелец недвижимости платит налог на имущество организаций, то совершенно не важно, как в ЕГРН записан его «паркинг»: нежилое помещение, машино-место или гараж. Налог на имущество организаций будет рассчитываться одинаково.

Другая ситуация с налогом на имущество физлиц. Если физику принадлежит (и так в ЕГРН записано) «нежилое помещение», то ставка для него будет выше. Если «машино-место или гараж» — ниже.

📑 Разбираемся со ставками

Любое помещение (нежилое помещение, машино-место или гараж), облагаемое налогом на имущество организаций с кадастровой стоимости, будет облагаться по ставке не более 2% от кадастра (ст. 380 НК РФ).

Любое нежилое помещение, принадлежащее физлицу, будет облагаться налогом на имущество физлиц по ставке не более 2% от кадастра.

А вот помещение, принадлежащее физлицу и имеющее в ЕГРН вид “машино-место или гараж” будет облагаться налогом на имущество физлиц по ставке не более 0,1% от кадастра (ст. 406 НК РФ).

💡Подход к экономии

Рекомендую поработать с хорошими кадастровыми инженерами, которые смогут внести в ЕГРН новые наименование/вид такого нежилого помещения. Росреестр и ФНС должны одинаково знать про ваш объект, что это гараж или машино-место. Сменить собственника такого помещения на физическое лицо. Физлицо всё еще будет платить налог от кадастровой стоимости, но уже по ставке не более 0,1%.

Надеюсь, помог вам разобраться с гаражами 😉

Если у кого-то из подписчиков есть подобные кейсы или вопросы, делитесь в комментариях. Будем обсуждать и помогать друг другу!



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