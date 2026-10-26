Ozon отменяет баллы за скидки: что проверить продавцу

Что меняется в договоре

По тексту новой редакции договора для продавцов, опубликованной Ozon (действует с 1 декабря), в договоре появляется раздел «Установление цены товара». Продавец «поручает Ozon определять цену продажи товара Клиенту с использованием автоматических алгоритмов ценообразования». Цена может отличаться от предельной — быть и ниже, и выше неё.

Там же сказано, что поручение действует с момента заключения договора, а отключить или снова включить алгоритм можно запросом в личном кабинете — площадка исполняет его в течение трёх рабочих дней. Прежняя «минимальная цена» называется теперь «ограничение цены для акций и стратегий».

Как считается вознаграждение по новой редакции, если описывать словами: базой служит предельная цена товара на момент заказа, а не цена, которую заплатил покупатель. Чем больше скидка покупателю относительно предельной цены, тем меньше вознаграждение площадки, но не ниже 1% от вознаграждения при продаже по предельной цене. Если скидка больше вознаграждения, остаток уменьшает стоимость других услуг, а если не хватает и этого — площадка доплачивает продавцу разницу по отдельному акту. Обратная ситуация: если покупатель заплатил больше предельной цены, разница увеличивает вознаграждение площадки.

Точную формулу и формулировки я рекомендую сверить в своём личном кабинете: именно редакция, к которой вы присоединились, будет иметь значение в споре.