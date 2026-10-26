Ozon отменяет баллы за скидки: что проверить продавцу

16 октября Ozon объявил продавцам, что с 1 декабря 2026 года по-новому считает тариф за продажу и стоимость своих услуг, а баллы за скидки исчезают. Площадка подчёркивает, что доход продавца не изменится. Одновременно с 1 декабря начинает действовать новая редакция договора с продавцами, где цену для покупателя по умолчанию определяет алгоритм. Разберу, что здесь факт, что позиция площадки и какие вопросы стоит закрыть до декабря.
Что объявила площадка
Источник — официальный канал Ozon для продавцов, публикация от 16.10.2026. Сейчас итоговый тариф за продажу виден только по итогам месяца: берутся номинальные тарифы, а затем из них вычитаются баллы, которые площадка начисляет «на разницу между предельной ценой товара и его стоимостью для клиентов». С 1 декабря баллы не начисляются и не списываются, а цифры в разделе «Финансы» будут сразу соответствовать закрывающим документам — после каждого заказа видно реальное вознаграждение площадки.
Ключевые формулировки поста: «Ваш доход при этом не изменится» и «все дополнительные скидки для ваших товаров сохранятся в полном объёме». Это позиция площадки. Проверить её можно только на собственных цифрах, и я бы именно так и сделал.
Что меняется в договоре
По тексту новой редакции договора для продавцов, опубликованной Ozon (действует с 1 декабря), в договоре появляется раздел «Установление цены товара». Продавец «поручает Ozon определять цену продажи товара Клиенту с использованием автоматических алгоритмов ценообразования». Цена может отличаться от предельной — быть и ниже, и выше неё.
Там же сказано, что поручение действует с момента заключения договора, а отключить или снова включить алгоритм можно запросом в личном кабинете — площадка исполняет его в течение трёх рабочих дней. Прежняя «минимальная цена» называется теперь «ограничение цены для акций и стратегий».
Как считается вознаграждение по новой редакции, если описывать словами: базой служит предельная цена товара на момент заказа, а не цена, которую заплатил покупатель. Чем больше скидка покупателю относительно предельной цены, тем меньше вознаграждение площадки, но не ниже 1% от вознаграждения при продаже по предельной цене. Если скидка больше вознаграждения, остаток уменьшает стоимость других услуг, а если не хватает и этого — площадка доплачивает продавцу разницу по отдельному акту. Обратная ситуация: если покупатель заплатил больше предельной цены, разница увеличивает вознаграждение площадки.
Точную формулу и формулировки я рекомендую сверить в своём личном кабинете: именно редакция, к которой вы присоединились, будет иметь значение в споре.
Что говорит закон о платформенной экономике
Юридически я бы смотрел не на формулу, а на поручение. Цену для покупателя по умолчанию теперь определяет площадка — по поручению, которое продавец дал, приняв оферту. Это решение, которое стоит принять осознанно: оставить алгоритм или отключить его, и зафиксировать дату запроса.
Ст. 12 Федерального закона от 31.07.2025 № 289-ФЗ требует уведомлять партнёров об одностороннем изменении договора, которое меняет порядок определения размера вознаграждения оператора, не менее чем за 45 дней (ч. 1). От 16 октября до 1 декабря — 46 дней, то есть срок соблюдён, если уведомление пришло вам 16 октября. Дату уведомления всё же стоит посмотреть в своём кабинете и сохранить: она понадобится, если возникнут вопросы, с какого момента действуют новые условия.
Скидка ниже предельной цены, судя по описанию новой схемы, компенсируется за счёт площадки — через вознаграждение, услуги или выплату. Поэтому ст. 9 закона о скидках за счёт продавца здесь, на мой взгляд, напрямую не срабатывает. Но «ограничение цены для акций и стратегий» остаётся тем самым инструментом из ч. 2 ст. 9: согласием на снижение цены за счёт продавца с запретом продавать ниже установленной цены. Его настройки после декабря значат не меньше, чем раньше.
Условный пример
Допустим, предельная цена товара — 1 000 ₽. В первом варианте алгоритм продал его за 900 ₽: скидка 100 ₽, и по описанию новой схемы она уменьшает вознаграждение площадки, а при нехватке — услуги или закрывается выплатой. Во втором варианте покупатель заплатил 1 100 ₽: по той же схеме продавец получает столько же, сколько при продаже за 1 000 ₽, а 100 ₽ уходят в вознаграждение. В отчёте о реализации будут фигурировать 1 100 ₽. Цифры условные и нужны только для того, чтобы показать, где возникают вопросы.
Что сделать до 1 декабря
Сверить в личном кабинете текст новой редакции договора: раздел о цене и порядок расчёта вознаграждения.
Проверить предельные цены и «ограничение цены для акций и стратегий» по каждой позиции.
Решить, оставлять ли алгоритм. Если отключать — подать запрос заранее, учитывая три рабочих дня, и сохранить подтверждение с датой.
Сохранить закрывающие документы и расшифровки баллов за ноябрь — последний месяц старой схемы.
Сравнивать экономику по сумме «вознаграждение плюс услуги минус выплата», а не по одной строке комиссии.
Итог
Площадка говорит, что меняется лишь техника расчётов. Возможно, так и есть, но для продавца декабрь — повод заново посмотреть на две вещи: кто управляет ценой и как теперь считается вознаграждение площадки. Первое решается настройкой в кабинете, второе — проверкой на цифрах первого месяца.