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Вячеслав Василевский
Выездные налоговые проверки

История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?

«Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны». Из пункта «А» в пункт «Б» выехали два велосипедиста... Все же помнят эту задачку из начальных классов своей школы? Вот вам ещё одна задачка🤔
История про служебный подлог в налоговой проверке. Кто первый доедет до Следственного комитета?

Двое главных государственных налоговых инспекторов ОВП [отдел выездных проверок], Иван и Федор [не знакомых с друг другом ни ранее ни в настоящее время], после проведения выездных налоговых проверок двух разных налогоплательщиков, состоящих на учёте в московских налоговых инспекциях, выезжают в сторону следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ, к чьей подследственности относится статья 292 УК РФ «Служебный подлог».

Стадии проверок у наших налоговых эквилибристов [то есть велосипедистов] разные, но в нашем случае существенно на условие нашей задачи это не влияет.

По налоговой проверке которую вел Иван, по которой он составлял акт налоговой проверки, затем составлял дополнение к акту налоговой проверки, а затем готовил решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которое является официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей, это самое решение обжалуется в вышестоящем налоговом органе.

А по налоговой проверке Федора, по которой он составлял акт налоговой проверки, налоговая инспекция после получения от налогоплательщика возражений по акту налоговой проверки взяла месячный тайм-аут.

А теперь вопрос 🤔

Кто быстрее доедет до Следственного комитета: Иван или Федор, при следующих обстоятельствах:

Иван, действуя [по моему мнению] из личной заинтересованности, для улучшения своих показателей в работе, внёс в официальные документы [в акт налоговой проверки, в дополнение к нему, в решение о привлечении..] следующие заведомо ложные сведения, искажающие действительное содержание указанных документов:

1. «Сомнительные» контрагенты общества не осуществляли каких-либо [то есть не было ни одной оплаты] оплат за аренду офиса и склада, бух обслуживания, канцелярии, питьевой воды для офиса и т.д., и т.п., что в свою очередь подтверждает дальнейший вывод Ивана о том, что эти контрагенты фиктивные, реальной ФХД не вели, сделки исполняли не надлежащие лица, не являвшиеся стороной по договору с налогоплательщиком и вообще эти контрагенты использовались [всем кому не лень 🥱] в схемах уклонения от уплаты налогов.

Однако эти заведомо ложные сведения, указанные Иваном [ложный вывод НО], искажающие действительное содержание решения о привлечении, полностью опровергаются имеющимися в материалах проверки банковскими выписками, которые налогоплательщик не получил сразу с актом проверки, как указано в НК РФ, а увидел он их только через 4 месяца.

Все эти 4 месяца мы их вытряхивали из налоговой почти силой. А когда вытряхнули, то поняли, что Иван [пусть это будет моим оценочным суждением] скрывал их, чтоб не вскрылся факт того, что платежи, которых не было, на самом деле были..

И чтоб вы не подумали, что там у компаний было по одному - двум таких «хозяйственных» контрагентов, в среднем по 5-7 и регулярные на протяжении всего проверяемого периода, а также до и после него , а у некоторых больше 10-15, то есть не заметить этого при анализе банковских выписок в налоговом органе, очевидно было не возможно.

2. В ходе проведения допмероприятий, налогоплательщик получил от налог органа требование со внушительным списком того [более 10 пунктов], что надо ещё предоставить, в рамках дополнительных МНК. Налогоплательщик полностью и в срок представил все документы, но в дополнении к акту налоговой проверки мы прочитали вот такое:

«Документы налогоплательщиком не представлены. Таким образом, игнорирование требований налогового органа со стороны ООО «Добросовестный налогоплательщик» свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика, противодействию проведению мероприятий налогового контроля [на этом месте у меня отвисла челюсть 😦], а также подтверждает правильность выводов инспекции, отраженных в акте проверки, что работы выполнены сотрудниками ООО «Добросовестный налогоплательщик» собственными силами, это свидетельствует о нехарактерном поведении налогоплательщика и ставит под сомнение само наличие таких отношений, а так же свидетельствует о том, что рабочая документация не передавалась в адрес третьих исполнителей, в связи с этим они не могли исполнять работы должным образом без наличия рабочей документации».

Как говорится, «следите за руками»!

Иван вносит в дополнение к акту налоговой проверки заведомо ложные сведения о не предоставлении абсолютно всех документов по его требованию и на этом основании пишет вот такие доводы, искажающие реальную ситуацию по проведенной налоговой проверке, и устанавливает ну так на минуточку, недоимку более 100 000 000 рублей!

А этот акт потом может превратиться в решение о привлечении к ответственности, который после его подписания руководителем ИФНС или его заместителем, становится официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей.

И таких вот фактов внесения в акт налоговой проверки, в дополнение к нему и в решение о привлечении, заведомо ложных сведений, искажающих действительное содержание этих документов, в этой проверке не мало.

Но Фёдор не менее опытный велосипедист!

Есть у него свои, «домашние заготовочки», что бы удивить велосипедиста Ивана и нас с вами. 

Ну после старта из точки «А», Фёдор применяет против налогоплательщика такую же грязную тактику как и Иван. 

В акт налоговой проверки он вносит следующие заведомо ложные сведения:

«отсутствие на счетах «сомнительных» контрагентов операций, свидетельствующих об оплате ими расходов, связанных с осуществлением реальной предпринимательской деятельности (арендная плата, коммунальные услуги, услуги связи, привлечение специалистов, заработная плата сотрудников, оплата транспортных услуг)»

Затем направляет налогоплательщику акт налоговой проверки, где в итоговой части акта, в пункте 3.4 указывает: «Приложения на 0 листах», но уже через неделю после получения налогоплательщиком акта звонит нам и вежливо спрашивает, когда нам будет удобно приехать и ознакомиться со всеми приложениями к акту налоговой проверки. Я помню в тот момент попросил коллег ущипнуть меня, вдруг я сплю 😴

Ну а дальше всё стандартно, ознакамливаемся с выписками по расчетным счетам контрагентов налогоплательщика, у всех них все эти расходы в наличии и изобилии, а у некоторых даже в избытке [🤣]. 

Повторюсь, такое количество банковских операций, на аренду, воду, канцелярию и т.д. и т.п. в выписках по расчетным счетам не увидеть было не возможно. Ну если только ты не ‍ослеп от содеянного тобой…

Ну в общем старт у Фёдора один в один как у Ивана, внесение в акт налоговой проверки заведомо ложных сведений, искажающих его действительное содержание.

Но дальше Фёдор принимает решение вырваться вперёд и делает следующее.

В акте налоговой проверки, описаны 15 якобы сомнительных контрагентов. Фёдор, в обоснование своего вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, по 10 из 15 контрагентов пишет:

«Сведения о лицах, числящихся руководителями и учредителями контрагентов, носят недостоверный характер».

Но протоколов допросов этих руководителей и учредителей в приложениях к акту нет и в акте они не описаны. В ЕГРЮЛ сведения о недостоверности отсутствуют. А те руководители и учредители, которые допрошены Фёдором, не являлись таковыми в проверяемом периоде и не являлись подписантами счетов-фактур.

То есть Фёдор внёс в акт налоговой проверки заведомо ложные сведения по 10 контрагентам. Согласитесь, что «отказной» директор — это серьезный признак фирмы-однодневки. Один из самых основных. Но это такие мелочи, когда перед тобой стоит задача, по повышению собственных показателей в работе.

Как думаете, кто первый из этих двух велосипедистов доедет до Следственного комитета? Мне кажется финишную черту они пересекут одновременно, а выяснить кто же все таки победил, поможет только фотофиниш.

А вы как думаете?

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