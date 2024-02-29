Найти и обезвредить. Как налоговая выявляет уклонистов в 2024 году

В предыдущих статьях мы уже написали про 6 признаков, которые указывают на то что налоговая может проявлять к вам интерес. Сегодня продолжим. ↓

Представьте, что вы налоговый инспектор, и ваша задача — выявлять компании, которые уклоняются от уплаты налогов. С учетом ИП, компаний в России около 6 миллионов. Согласитесь, было бы крайне неразумно приезжать наугад с проверкой, тратить сотни часов на поиск нарушений, а потом выяснить, что и предъявить-то особо нечего. Нет, вам нужно знать, что компания творит с налогами какую-то дичь, еще до того, как вы туда придете. Но как это сделать?

В предыдущих статьях мы уже написали про 6 признаков, которые указывают на то что налоговая может проявлять к вам интерес. Сегодня продолжим. ↓

Часть 1.

Часть 2.

Признак 7. Расходы ИП превышают 83% от доходов

Существует две разновидности общей системы налогообложения: одна для юридических лиц, другая для ИП. Юридические лица платят на общей системе НДС, налог на прибыль и другие налоги. ИП на общей системе платит то же самое, только вместо налога на прибыль будет НДФЛ.

Так вот если предприниматель сдает декларацию 3-НДФЛ, и расходы за год составляют больше 83% от доходов, то инспекторы считают, что дело нечисто, и предприниматель мухлюет с налогами. Поэтому обратите внимание на этот признак и не давайте налоговой повода вас заподозрить.

Признак 8. Работа с посредниками без экономического обоснования

По каким еще признаком можно понять, что компания уклоняется от уплаты налогов? Если она проводит странные сделки с посредниками, которые не имеют экономического смысла.

Например, строительная компания выигрывает тендер на 10 000 000 ₽ и переводит всю сумму подрядчику, ничего на этом не зарабатывая. Естественно, у налоговой возникает вопрос: «Что стоит за этой бессмысленной сделкой? Не является ли она способом не платить налоги?»

Другой пример вызывающий подозрение, когда компания закупает что-то, что не имеет отношения к ее деятельности. Например, у меня был кейс, а, может, не у меня, а, может, и не кейс вовсе, когда строительная компания или не строительная, а, допустим, лесозаготовительная закупила скрепки или воздушные шарики на 2 000 000 ₽.

— Зачем? — спрашиваю.

— Ну, может, я детский магазин собираюсь открыть, — говорит собственник, — или канцтовары на случай ядерной войны запасаю.

Так вот такой ответ налоговую не устроит. Она начнет копать и поймет, что он просто купил документы, чтобы принять к вычету НДС. Сделку признают фиктивной, НДС доначислят, поэтому лучше сразу отказаться от сделок, смысл которых вы не сможете обосновать.

Сейчас налоговая имеет доступ к банковским выпискам и видит назначение платежа. Кроме того, по ОКВЭД налоговики проверяют вид деятельности. Поэтому инспекторам даже не надо иметь перед глазами счет-фактуру и накладную, чтобы заподозрить неладное. Они просто заметят в выписке, что строительная компания покупает тонну книг, и сделают стойку.

Признак 9. Непредставление пояснений в ФНС

Когда у налоговой возникают вопросы, она запрашивает у компании разъяснения. Если вы используете для представления отчетности ТКС (телекоммуникационный канал связи), то запросы приходят в электронном виде. Если представляете отчетность по почте, то запросы налоговая тоже отправляет заказными письмами.

Очень большой ошибкой будет не отвечать на эти запросы, что, к сожалению, часто происходит. Например, бухгалтер может махнуть рукой, поскольку директор сейчас в отпуске и спросить не у кого, а потом забыть. А предприниматели и вовсе имеют привычку игнорировать письма налоговой. Я много раз сталкивалась с тем, как собственники бизнеса приходят в бухгалтерию с пачкой писем, которые скопились за полгода: «Девочки, разберитесь, мне тут налоговая ерунду какую-то пишет».

Делать так ни в коем случае нельзя, поскольку налоговая может прислать важный запрос, и если не получит ответ, инициировать проверку.

Важно учитывать, что если вы используете ТКС и получаете от налоговой письма в «Контуре» или «СБИСе», то в момент, когда вы открыли письмо, налоговая получит отметку о том, что вы его прочитали. Соответственно, не получится сделать вид, что вы не заметили письмо — нужно будет ответить. Если вы не владеете информацией и не можете ничего сказать по существу, отвечайте хоть что-то. Например: «Пояснений дать не можем, поскольку главный бухгалтер сейчас в отпуске, как только выйдет, сразу ответим». Главное, не игнорируйте.

Признак 10. «Миграция» между налоговыми службами

Как еще налоговики смогут понять, что компании есть, что скрывать? Это случится, если она начнет «метаться» между налоговыми. Почему так делают?

Допустим, компания зарегистрировалась в Хабаровском крае, проработала несколько лет, и налоговая заинтересовалась в рамках камеральной проверки некоторыми сделками. Прислала требования и попросила дать пояснения. У предпринимателя не получилось объяснить свои сделки, и он решил: «Зарегистрируюсь-ка я в Приморском крае, тогда налоговой придется остановить проверку».

Это верно, если считать на один шаг вперед. А если на два, то результат будет неутешительным. Из Хабаровского края налоговики передадут все документы в Приморский край, а вместе с ними черную метку: «Этой компании явно есть, что скрывать. Проверьте их получше».

Поэтому «не прыгайте» между налоговыми. Это выглядит подозрительно. Более того, иногда налоговые даже отказывают, когда предприниматель хочет зарегистрировать новое юрлицо в другом регионе, если у него уже есть аналогичная компания.

Иногда налоговики даже препятствуют созданию нового бизнеса, если думают, что его создают, чтобы «перевестись» в другую налоговую. У предпринимателя в Ленинградской области открыто 4 компании с видами деятельности. Во всех компаниях он является учредителем. И вот он переехал в Москву и решил в Москве зарегистрировать себе фирму.

Но налоговая уперлась:

— Вы массовый учредитель. У вас в Ленинградской области уже есть компания с таким же видом деятельности. Хотите работать в Москве? Так откройте обособленное подразделение, а новую фирму регистрировать не позволим!

Вот только предпринимателя это не устраивало, поскольку лицензию нужно было получать именно в том городе, где оказываешь услуги. В результате ему пришлось пройти все муки ада, дойти до начальника налоговой и потратить 3 (три!) месяца на то, чтобы просто открыть фирму.

Признак 11. Значительное отклонение рентабельности от среднего по отрасли

Когда компания сдает отчетность: «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках», налоговая может посчитать показатели рентабельности и сравнить их со среднеотраслевыми. Я уже описывала логику, которой руководствуется налоговая, — в рамках одной отрасли все работают примерно одинаково, поэтому если у кого-то показатели начнут сильно выбиваться, это будет сигнал для налоговой, что отчетность липовая.

На какие показатели налоговая обращает внимание и как они рассчитываются?

Во-первых, это рентабельность проданных товаров или оказанных услуг. Для этого берут прибыль и делят на себестоимость товаров или услуг. Во-вторых, это рентабельность по активам. В этом случае прибыль делят на сумму активов (средства на счетах, дебиторская задолженность, остатки товаров и т.д.), которая получилась на конец года. Получается два показателя по вашему бизнесу, которые налоговая сравнивает со среднеотраслевыми.

Например, за 2022 год для производства пищевых продуктов рентабельность проданных товаров должна быть не менее чем 11,1%, а рентабельность активов — 11,5%. А для строительства: 9,2% — рентабельность по товарам и услугам, и 3,5% — по активам.

Признак 12. Сомнительные сделки с высоким риском

И напоследок самое увлекательное. Часто поводом для проверки становятся сделки, которые вызывают у налоговой сомнения. В зоне наибольшего риска оказываются крупные сделки с НДС, ведь их часто заключают ради покупки документов и уменьшения налога. Если налоговикам сделка показалась подозрительной, они вызовут вас и попросят представить доказательства, что сделка реальна.

Варианта два:

Представить пакет документов. Исключить счет-фактуру или УПД (универсальный передаточный документ) из декларации. Поймите, налоговая отлично прослеживает цепочки поставок и видит фирмы-прокладки.

Поэтому еще до того, как вы заключили сделку, полезно собрать комплект документов, который подтвердит, что вы максимально дотошно подошли к выбору поставщика и проверили все, что можно. Итак, какие документы, по мнению налоговой, докажут чистоту сделки?

У вас была личная встреча или переписка с представителями поставщика. Налоговая считает, что нельзя просто так взять и отправить деньги незнакомой фирме. Поэтому нужно зафиксировать факт встречи или развить бурную переписку по электронной почте или в мессенджерах, где вы будете обсуждать условия, договариваться о цене и т.д. Например, если вы пришли в офис на переговоры, сделайте фотографию с директором контрагента — лишним не будет.

Собрать учредительные документы поставщика . Прежде чем переводить деньги, бухгалтер должен собрать сканы или копии документов: выписку из ЕГРЮЛ, устав, доверенность на директора и даже паспорт директора, хоть это противоречит закону «О персональных данных».

Обосновать выбор поставщика . Это важно сделать, если вы находитесь, например, в Новосибирске, но заказываете товар из Москвы, хотя в Новосибирске тоже продается этот товар. Нужно придумать обоснование, чем московский товар лучше местного, или почему московский поставщик надежнее.

Объяснить, как вы вышли на поставщика . Это актуально в тех случаях, когда поставщик не рекламируется, в СМИ нет о нем информации, у него нет сайта и т.д. В этом случае у налоговой возникает естественный вопрос: «Как вы вообще о нем узнали и почему его выбрали?» Особенно, если была куча поставщиков, которые на слуху. Более того, даже если сейчас поставщик размещает рекламу, не факт, что она будет доступна, когда вас позовут давать объяснения. Поэтому очень полезно сделать скрины рекламных объявлений, сайта или соцсетей поставщика, когда вы что-то покупаете — пригодится.

Проверить статус компании и адрес. Важно, чтобы поставщик не находился в стадии ликвидации и у него был действителен юридический адрес. Это важно, кстати, не только для разговора с налоговой, но и для того, чтобы у вас не зависли деньги.

Как бывает? Иногда действующая компания находится по одному адресу, а юридический адрес указан по месту прописки директора. И вот налоговики приходят по юридическому адресу, никого не находят и ставят пометку, что юридический адрес не соответствует действительному. Закончится это разбирательство может закрытием компании. Соответственно, если в этот момент вы перечислите деньги, то они будут заблокированы — вам не смогут их вернуть и товар вы тоже получить не сможете. Но даже если товар вы получите и решите возместить НДС, налоговая может заявить: «Это проблемная компания, у нее юридический адрес не соответствует фактическому, так что НДС возместить не получится». Поэтому проверяйте все заранее, чтобы не было таких проблем.

Проверить, а может ли компания оказать вам услуги или поставить товар. И, наконец, самое занятное. Если вы планируете заказать большую партию носков, то вам надо собрать доказательства, что поставщик способен эту партию произвести. Что у него есть необходимое число работников, которые эти носки шьют, что у него есть станки, ткань и т.д. Вы можете запросить подтверждение, что все это есть, попросить прислать фотографии или приехать сами и сфотографировать.

Если у вас есть отдел закупки или коммерческий отдел, то сделайте для него инструкцию, какую информацию надо собирать и прикреплять к договору. Так вы сможете обезопасить себя от того, что сделку признают недействительной, и исключат по ней расходы и НДС.