Что готовит бизнесу налоговая реформа 2025 года

НК РФ вновь «перекроили» — появился ряд фундаментальных изменений, котрые окажут заметное влияние на бизнес, особенно на средний и малый, а также на обычных физических лиц.

12 июля подписан Президентом РФ и опубликован Федеральный закон № 176-ФЗ, который вносит серьезные корректировки в НК РФ, большинство из которых начнут действовать с 01.01.2025 года.

Изменения носят масштабный характер и в совокупности зовутся «налоговой реформой 2025 года»: новые условия для УСН, пятиступенчатая шкала НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль и т.д. Расскажем подробно о ключевых изменениях в налогах с 2025 года.

Налог на доходы физлиц

На данный момент в РФ существует двухступенчатая шкала ставок НДФЛ и единственный лимит, разделяющий эти две ступени: по ставке 13% исчисляется налог для физлиц с годовым доходом менее 5 млн рублей, а по ставке 15% — для физлиц, чей доход превышает этот порог. Минфин разработал и предложил ввести пятиступенчатую шкалу взамен двухступенчатой, сохранив при этом основной принцип расчёта: более высокая ставка применяется не ко всем доходам физлица, а только к той части, что превышает установленный лимит. Таким образом, новые ставки налога на 2025 год выглядят так:

· 13% — доходы до 2,4 млн рублей;

· 15% — доходы от 2,4 млн до 5 млн рублей;

· 18% — доходы от 5 млн до 20 млн рублей;

· 20% — доходы от 20 млн до 50 млн рублей;

· 22% — доходы свыше 50 млн рублей.

Новая схема исчисления НДФЛ не затронет доходы участников СВО. Для них правила останутся прежними: 13% и 15% (до и свыше 5 млн рублей соответственно).

Ещё одно важное изменение по части НДФЛ — это налоговые вычеты. С 2025 года у физлиц появится возможность оформления вычета за успешную сдачу нормативов ГТО. Предельная сумма, возможная к возврату — 2 340 рублей, это 13% от части дохода, свободной от НДФЛ (18 000 рублей). Однако для получения такого вычета нужно выполнить одно обязательное условие — пройти диспансеризацию в том же календарном году, в котором были сданы нормативы.

Изменения также затронули и детские вычеты. Порог доходов, по достижении которого можно претендовать на их получение, вырастет до 450 000 рублей. Вычет за первого ребёнка останется равен 1 400 рублям, но за второго — возрастёт до 2 800 рублей, а за третьего — до 6 000 рублей.

Новая ставка налога на прибыль с 2025 года

Сейчас ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, из которых только 3% перечисляются в федеральный бюджет, а остальные 17% — в региональный. Поправки Закона № 176-ФЗ предусматривают повышение налога, перечисляемого в федеральный бюджет до 8%, сохраняя при этом те же значения для регионального бюджета. Следовательно, организации в совокупности будут платить 25% налога со своей прибыли.

Минфин разработал несколько вспомогательных решений с целью смягчить переход на повышенную ставку, например:

· продление действия системы инвестиционного налогового вычета в регионах;

· повышение коэффициента по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с 1.5 до 2, что позволит предприятиям из высокотехнологичного сектора уменьшить размер налогооблагаемой прибыли;

· внедрение федерального налогового вычета на такие расходы предприятий, которые составляют первоначальную стоимость основных средств и нематериальных активов, а также величину изменения их первоначальной стоимости в случае реконструкции, модернизации, достройки и т.д.

Компании, работающие в сфере ИТ, с 2025 года станут плательщиками налога на прибыль. Для них вплоть до 2030 года будет действовать пониженная ставка 5%, а налог будет перечисляться только в федеральный бюджет.

Имущественные налоги с 2025 года: изменения ставок

Новые условия будут действовать для плательщиков земельного налога: льготная ставка 0,3% больше не будет доступна для тех участков, чья кадастровая стоимость превышает 300 млн рублей, для них будет действовать предельная ставка 1,5%. Но здесь есть ряд исключений. Так, новые условия не коснутся:

· участков, используемых в сельскохозяйственных целях;

· участков, используемых для обеспечения обороны и безопасности или для таможенных нужд.

Налог на имущество организаций также претерпел изменения. Максимальная ставка, которую регионы вправе устанавливать для недвижимости с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей, возрастёт с 2% до 2,5%.

Изменения по госпошлинам

Федеральный закон № 176-ФЗ увеличивает размер госпошлины за регистрацию прав или сделок на недвижимость с кадастровой стоимостью более 22 млн рублей. Размер платежа будет равен не менее 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости в момент обращения на регистрацию сделки/прав, но не более 1 млн рублей.

Изменения по страховым взносам

Субъектам МСП, чей основной вид деятельности входит «Обрабатывающие производства» по ОКВЭД, будет разрешено применение пониженного тарифа страховых взносов — 7,6% с сумм, превышающих минимальный размер оплаты труда. Однако, помимо вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, бизнес должен соответствовать нескольким дополнительным требованиям:

· не работать с подакцизной продукцией;

· получать минимум 70% годового дохода от основного вида деятельности;

Доходы для льготы будут рассчитываться так:

· для организаций на ОСНО — по правилам исчисления налога на прибыль;

· для предпринимателей ОСНО — по правилам исчисления НДФЛ;

· компаниям и ИП на УСН — по правилам исчисления налога на упрощёнке.

Новые налоги с 2025 года

Курортный сбор, введённый в рамках эксперимента, с 2025 года будет преобразован в новый туристический налог. Муниципалитеты будут вправе самостоятельной определять его размер и даже необходимость применения. Предельную ставку предлагается поднимать постепенно по одному проценту в год, начиная с 1% в 2025 году и заканчивая 5% в 2029.

Туристический налог будет полностью региональным.

Упрощённая система налогообложения

Существенные изменения затронули «упрощенцев». Для них с 2025 года буду действовать совершенно новые условия. Введённый ранее переходный период, позволяющий бизнесу оставаться на упрощёнке за счёт повышения налоговых ставок, будет отменён. Такие ставки, как 8% для объекта «Доходы» и 20% для объекта «Доходы минус расходы» будут полностью упразднены. Останутся только базовые ставки 6% и 15%, которые регионы по желанию смогут занижать для отдельных категорий плательщиков.

Лимиты, при превышении которых теряется право на УСН, будут сильно повышены:

· годовой доход — с 200 млн до 450 млн рублей;

· остаточная стоимость основных средств – со 150 млн до 200 млн рублей.

Таким образом Минфин планирует дать дополнительные возможности для развития малого бизнеса за счёт сближения упрощённой системы налогообложения с общей.

Кроме того, «упрощенцы» с 2025 года станут плательщиками налога на добавленную стоимость. Данная мера затронет не всех, а только тех предпринимателей, чьи доходы за прошедший или текущий год превысили 60 млн рублей. При этом объект налогообложения в данном случае роли не играет.

Необходимость уплаты НДС автоматически влечёт за собой новые обязанности: выставление счетов-фактур, ведение книги учёта покупок и продаж, сдача декларации по НДС.

При исчислении НДС предприятиям на упрощёнке будет предоставлен выбор: применять стандартные ставки (20%, 10% или 0%, в зависимости от категории товаров) с возможностью оформления вычетов по рабочим расходам (аренда, закупка сырья), либо отдать предпочтение специальным заниженным ставкам НДС, лишившись при этом права на вычеты. Во втором случае размер ставки будет зависеть от годового дохода бизнеса:

· 5% — доход от 60 до 250 млн рублей;

· 7% — доход от 250 до 450 млн рублей.

Перейти со стандартной ставки НДС на пониженную можно будет с начала любого отчётного квартала на непрерывный срок, равный трём годам. Входящий НДС в стоимость приобретённых товаров, услуг или работ включаться не будет, но предприятия на объекте «Доходы минус расходы» смогут учесть его в составе расходов.

Организации и предприниматели, чьи доходы за предыдущий или текущий год не превысили лимит в 60 млн рублей, будут автоматически освобождены от обязанностей плательщиков налога на добавленную стоимость.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

Для тех руководителей, которые готовы отказаться от нелегального дробления своего бизнеса, с 2025 года будет доступна специальная амнистия. Она включает в себя списание налогов, штрафов и пени, неуплаченных в связи с дроблением за период с января 2022 года по декабрь 2024.

Вместе с тем Минфин планирует устранить связанные с этим новшеством пробелы в налоговом законодательстве, чтобы исключить возникновение новых схем уклонения от уплаты налогов.

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