ЭТрН с 1 сентября: где бизнес уже сталкивается с проблемами и что должен знать бухгалтер

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы стали обязательной частью работы участников перевозки. На практике переход вызывает немало вопросов: не все контрагенты готовы, данные приходится собирать из разных систем, а водитель становится полноценным участником электронного документооборота.
Разберем, на что обратить внимание бухгалтеру и компании.
ЭТрН — это не только задача перевозчика
Переход на электронные перевозочные документы касается грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов.
В электронном виде оформляется не только ЭТрН, но и другие документы перевозочного процесса, в том числе заказ-заявка и отдельные экспедиторские документы.
Документы формируются через оператора информационной системы электронных перевозочных документов, передаются в ГИС ЭПД и подписываются участниками электронной подписью. Водитель при необходимости предъявляет QR-код документа со смартфона.
Главная проблема — неготовность контрагентов
Компания может быть полностью готова к работе с ЭПД, но перевозка все равно «зависнет», если к системе не подключен другой участник.
Например, поставщик работает с электронными документами, а получатель по-прежнему ожидает бумажные документы.
Поэтому важно проверить готовность всей цепочки: поставщиков, покупателей, перевозчиков и экспедиторов.
Еще одна проблема — данные в разных системах
Информация о перевозке нередко хранится в нескольких местах: часть — в 1С или ERP, часть — в таблицах, переписке и мессенджерах.
Сотруднику приходится вручную собирать данные для формирования электронного документа. Это увеличивает нагрузку и риск ошибок.
Поэтому важно не только подключить ЭПД, но и понять, откуда будут поступать данные и кто отвечает за их корректность.
Водитель теперь тоже участвует в ЭДО
Особенно непросто небольшим перевозчикам, где один человек может одновременно быть ИП, директором, бухгалтером и водителем.
Водителю необходимо работать с электронными документами непосредственно во время рейса.
В ряде случаев подписывать документы можно со смартфона через «Госключ» — без компьютера и физического носителя электронной подписи.
Что должен проверить водитель
Перед рейсом:
сформирована ли ЭТрН;
подписаны ли необходимые титулы;
доступен ли QR-код на смартфоне.
Во время рейса:
заряжен ли телефон;
можно ли быстро открыть QR-код.
При доставке:
предъявить QR-код получателю;
после выгрузки дождаться подписания документа получателем.
А что делать бухгалтеру?
Для бухгалтера особенно важно заранее распределить ответственность.
Нужно определить:
кто формирует ЭТрН;
кто проверяет данные;
кто подписывает документы;
кто отвечает за действия водителя;
кто контролирует завершение ЭДО;
что именно входит в обязанности бухгалтера, особенно при ведении учета на аутсорсе.
Бухгалтер не обязательно должен контролировать каждый этап перевозки. Главное — чтобы в компании было понятно, кто за какой участок отвечает.
Что проверить компании
Перед началом работы с ЭТрН стоит проверить:
✔ подключен ли оператор ИС ЭПД;
✔ умеет ли учетная система формировать необходимые документы;
✔ готовы ли основные контрагенты;
✔ понятно ли, кто подписывает каждый титул;
✔ есть ли у водителей доступ к документам и QR-кодам;
✔ предусмотрен ли порядок работы с субподрядчиками;
✔ распределена ли ответственность между бухгалтером и сотрудниками компании.
Главное
ЭТрН — это не просто электронная замена бумажной накладной.
Меняется весь процесс перевозки: документ формируется в системе, подписывается несколькими участниками, сопровождает груз в пути, а после доставки должен быть завершен электронный документооборот.
Поэтому сейчас важно проверить не только наличие ЭПД, но и всю цепочку — от формирования ЭТрН до ее окончательного подписания.
Источники
Материалы о перечне электронных перевозочных документов и участниках перевозки.
Материалы о проблемах перехода на ЭПД и порядке работы водителя.
Материалы о подписании документов со смартфона через «Госключ».
Материалы о распределении ответственности при работе с ЭТрН.
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