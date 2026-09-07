ЭТрН с 1 сентября: где бизнес уже сталкивается с проблемами и что должен знать бухгалтер

С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы стали обязательной частью работы участников перевозки. На практике переход вызывает немало вопросов: не все контрагенты готовы, данные приходится собирать из разных систем, а водитель становится полноценным участником электронного документооборота.

Разберем, на что обратить внимание бухгалтеру и компании.