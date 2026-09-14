ИФНС сняла 10 млн рублей НДС: какие ошибки в работе с контрагентом погубили вычет

Как проверить сделку до того, как ее начнет проверять налоговая? Разбираем судебное дело, в котором договоры, УПД и счета-фактуры не помогли компании сохранить вычет по НДС.

С ООО «Гарант» налоговая доначислила НДС почти на 10 млн рублей по операциям с ООО «Магнит». Суд поддержал инспекцию: представленные документы не подтвердили реальное исполнение сделок.

Чтобы не повторить эту ситуацию, разберем дело как практическую инструкцию.