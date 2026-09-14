ИФНС сняла 10 млн рублей НДС: какие ошибки в работе с контрагентом погубили вычет

Как проверить сделку до того, как ее начнет проверять налоговая? Разбираем судебное дело, в котором договоры, УПД и счета-фактуры не помогли компании сохранить вычет по НДС.
С ООО «Гарант» налоговая доначислила НДС почти на 10 млн рублей по операциям с ООО «Магнит». Суд поддержал инспекцию: представленные документы не подтвердили реальное исполнение сделок.
Чтобы не повторить эту ситуацию, разберем дело как практическую инструкцию.
1. Сначала проверьте: а сможет ли контрагент реально выполнить договор?
На бумаге ООО «Магнит» было подрядчиком. Но налоговая посмотрела не только на договоры, а на реальные возможности компании.
У контрагента было всего четыре сотрудника. При этом не подтвердилось, что у него были работники, которые непосредственно выполняли строительные работы.
Что сделать бухгалтеру: если контрагент берет на себя значительный объем работ, сохраните документы и сведения, которые позволяют понять, за счет каких ресурсов он собирается их выполнить.
Это особенно важно для строительных, монтажных и других работ, где без людей и оборудования исполнить договор объективно сложно.
2. Если есть субподрядчик — подтвердите его участие
В спорной ситуации компания ссылалась на субподрядчиков. Но и здесь возникли вопросы: не было достаточных документов, подтверждающих реальное выполнение ими работ.
Получилась цепочка, где исполнители фигурировали в документах, но фактическое выполнение работ подтвердить не удалось.
Практический вывод: если в сделке появляется субподрядчик, не ограничивайтесь только договором с ним. Должна прослеживаться реальная цепочка исполнения обязательств.
3. Проверьте, чем и за счет чего выполнялись работы
Еще один вопрос суда: где материалы, техника и техническая документация?
По условиям договоров часть ресурсов должен был предоставить заказчик. Но документы, подтверждающие их фактическую передачу подрядчику, представлены не были.
Поэтому перед сдачей документов в архив полезно задать простой вопрос:
«Если налоговая спросит, как именно выполнялась эта работа, чем мы это подтвердим?»
Если ответ только «есть УПД и акт КС-2», этого может оказаться недостаточно.
4. Сверьте договор с первичкой
В этом деле проблемы были не только с ресурсами.
По отдельным договорам отсутствовали приложения, в которых должны были быть указаны объемы и расценки. Кроме того, суд обнаружил несостыковки по срокам выполнения некоторых работ.
Что проверить:
— все ли приложения к договору есть;
— совпадают ли объемы и стоимость в договоре, УПД и актах;
— не возникли ли работы раньше, чем появились основания для их выполнения;
— соответствуют ли документы фактической ситуации.
Чем больше документов участвует в сделке, тем важнее, чтобы они не противоречили друг другу.
5. По товару подтвердите не только покупку, но и его движение
Отдельные вопросы возникли и по поставке металлопроката.
Компания не представила полный комплект документов, позволяющий подтвердить характеристики товара и его перевозку: в частности, не было необходимых документов на качество и происхождение, а также транспортных документов и сведений о перевозчиках.
Поэтому при поставках стоит проверить всю цепочку:
заказ → отгрузка → перевозка → приемка → использование товара.
Если эта цепочка существует только на бумаге, налоговая может задать вполне закономерный вопрос о реальности операции.
6. Не рассчитывайте, что правильная первичка автоматически защитит вычет
Это, пожалуй, главный вывод дела.
Компания представила договоры, счета-фактуры, УПД и акты. Но суд оценивал не только наличие документов, а их достоверность и соответствие реальным хозяйственным операциям.
В итоге суды пришли к выводу, что документы не подтверждают реальное исполнение спорных сделок, и отказали в вычетах.
Поэтому при работе с контрагентом задача бухгалтера — не просто собрать папку с первичкой, а убедиться, что за этой первичкой стоит реальная хозяйственная операция.
7. Перед вычетом НДС проведите финальную проверку
Можно использовать короткий чек-лист:
☑ контрагент действительно мог выполнить работу или поставить товар;
☑ понятно, кто фактически выполнял работы;
☑ при наличии субподрядчиков подтверждено их участие;
☑ есть документы на передачу материалов, оборудования и необходимой документации;
☑ договоры и приложения оформлены полностью;
☑ объемы, стоимость и сроки не противоречат друг другу;
☑ по поставкам можно подтвердить движение товара;
☑ документы отражают реальную хозяйственную операцию.
Главное
Судебное дело показывает: налоговая смотрит не только на то, есть ли у компании документы, но и на то, подтверждают ли они реальность сделки.
Поэтому лучший момент для такой проверки — не тогда, когда уже пришло требование ИФНС, а до отражения операции и принятия НДС к вычету.
Источники
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 03.09.2026 № Ф04-2611/2026 по делу № А46-11230/2025.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 9.