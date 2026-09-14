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Яна Поликарпова
Судебная практика по налоговым спорам
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ИФНС сняла 10 млн рублей НДС: какие ошибки в работе с контрагентом погубили вычет

ИФНС сняла 10 млн рублей НДС: какие ошибки в работе с контрагентом погубили вычет

Как проверить сделку до того, как ее начнет проверять налоговая? Разбираем судебное дело, в котором договоры, УПД и счета-фактуры не помогли компании сохранить вычет по НДС.

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Как проверить сделку до того, как ее начнет проверять налоговая? Разбираем судебное дело, в котором договоры, УПД и счета-фактуры не помогли компании сохранить вычет по НДС.

С ООО «Гарант» налоговая доначислила НДС почти на 10 млн рублей по операциям с ООО «Магнит». Суд поддержал инспекцию: представленные документы не подтвердили реальное исполнение сделок.

Чтобы не повторить эту ситуацию, разберем дело как практическую инструкцию.

1. Сначала проверьте: а сможет ли контрагент реально выполнить договор?

На бумаге ООО «Магнит» было подрядчиком. Но налоговая посмотрела не только на договоры, а на реальные возможности компании.

У контрагента было всего четыре сотрудника. При этом не подтвердилось, что у него были работники, которые непосредственно выполняли строительные работы.

Что сделать бухгалтеру: если контрагент берет на себя значительный объем работ, сохраните документы и сведения, которые позволяют понять, за счет каких ресурсов он собирается их выполнить.

Это особенно важно для строительных, монтажных и других работ, где без людей и оборудования исполнить договор объективно сложно.

2. Если есть субподрядчик — подтвердите его участие

В спорной ситуации компания ссылалась на субподрядчиков. Но и здесь возникли вопросы: не было достаточных документов, подтверждающих реальное выполнение ими работ.

Получилась цепочка, где исполнители фигурировали в документах, но фактическое выполнение работ подтвердить не удалось.

Практический вывод: если в сделке появляется субподрядчик, не ограничивайтесь только договором с ним. Должна прослеживаться реальная цепочка исполнения обязательств.

3. Проверьте, чем и за счет чего выполнялись работы

Еще один вопрос суда: где материалы, техника и техническая документация?

По условиям договоров часть ресурсов должен был предоставить заказчик. Но документы, подтверждающие их фактическую передачу подрядчику, представлены не были.

Поэтому перед сдачей документов в архив полезно задать простой вопрос:

«Если налоговая спросит, как именно выполнялась эта работа, чем мы это подтвердим?»

Если ответ только «есть УПД и акт КС-2», этого может оказаться недостаточно.

4. Сверьте договор с первичкой

В этом деле проблемы были не только с ресурсами.

По отдельным договорам отсутствовали приложения, в которых должны были быть указаны объемы и расценки. Кроме того, суд обнаружил несостыковки по срокам выполнения некоторых работ.

Что проверить:

— все ли приложения к договору есть;
— совпадают ли объемы и стоимость в договоре, УПД и актах;
— не возникли ли работы раньше, чем появились основания для их выполнения;
— соответствуют ли документы фактической ситуации.

Чем больше документов участвует в сделке, тем важнее, чтобы они не противоречили друг другу.

5. По товару подтвердите не только покупку, но и его движение

Отдельные вопросы возникли и по поставке металлопроката.

Компания не представила полный комплект документов, позволяющий подтвердить характеристики товара и его перевозку: в частности, не было необходимых документов на качество и происхождение, а также транспортных документов и сведений о перевозчиках.

Поэтому при поставках стоит проверить всю цепочку:

заказ → отгрузка → перевозка → приемка → использование товара.

Если эта цепочка существует только на бумаге, налоговая может задать вполне закономерный вопрос о реальности операции.

6. Не рассчитывайте, что правильная первичка автоматически защитит вычет

Это, пожалуй, главный вывод дела.

Компания представила договоры, счета-фактуры, УПД и акты. Но суд оценивал не только наличие документов, а их достоверность и соответствие реальным хозяйственным операциям.

В итоге суды пришли к выводу, что документы не подтверждают реальное исполнение спорных сделок, и отказали в вычетах.

Поэтому при работе с контрагентом задача бухгалтера — не просто собрать папку с первичкой, а убедиться, что за этой первичкой стоит реальная хозяйственная операция.

7. Перед вычетом НДС проведите финальную проверку

Можно использовать короткий чек-лист:

☑ контрагент действительно мог выполнить работу или поставить товар;

☑ понятно, кто фактически выполнял работы;

☑ при наличии субподрядчиков подтверждено их участие;

☑ есть документы на передачу материалов, оборудования и необходимой документации;

☑ договоры и приложения оформлены полностью;

☑ объемы, стоимость и сроки не противоречат друг другу;

☑ по поставкам можно подтвердить движение товара;

☑ документы отражают реальную хозяйственную операцию.

Главное

Судебное дело показывает: налоговая смотрит не только на то, есть ли у компании документы, но и на то, подтверждают ли они реальность сделки.

Поэтому лучший момент для такой проверки — не тогда, когда уже пришло требование ИФНС, а до отражения операции и принятия НДС к вычету.

Источники

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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