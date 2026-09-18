Травма в офисе, которую не захотели расследовать: почему работодателю пришлось отвечать в суде

Многие работодатели считают, что несчастный случай на работе — это в первую очередь производственные травмы: падение на стройке, авария, травма при работе с оборудованием.

Но судебная практика показывает: инцидент в обычном офисе тоже может потребовать расследования как несчастный случай на производстве.

Работодатель, который решил не оформлять произошедшее с сотрудником, столкнулся с судебным спором и обязанностью провести расследование.