Травма в офисе, которую не захотели расследовать: почему работодателю пришлось отвечать в суде

Многие работодатели считают, что несчастный случай на работе — это в первую очередь производственные травмы: падение на стройке, авария, травма при работе с оборудованием.
Но судебная практика показывает: инцидент в обычном офисе тоже может потребовать расследования как несчастный случай на производстве.
Работодатель, который решил не оформлять произошедшее с сотрудником, столкнулся с судебным спором и обязанностью провести расследование.
Что произошло
Сотрудник находился на рабочем месте в офисе.
Во время работы он повернул спинку офисного кресла. В этот момент кресло сдвинулось, работник упал и ударился затылком о деревянный шкаф.
После падения сотрудник потерял сознание. Позже он обратился в медицинскую организацию, где ему подтвердили травму головы.
О случившемся работник своевременно сообщил работодателю.
Однако организация не стала проводить расследование и не оформила происшествие как несчастный случай.
Сотрудник обратился в суд, посчитав бездействие работодателя незаконным.
Почему суд встал на сторону работника
Суды двух инстанций указали: если работник получил травму в рабочее время и в служебном помещении, работодатель обязан рассмотреть обстоятельства происшествия и провести необходимое расследование.
При этом не имеет значения, что травма произошла не на производственном объекте, а в обычном офисе.
Важны обстоятельства:
сотрудник находился при исполнении трудовых обязанностей;
происшествие произошло на территории работодателя;
работник получил повреждение здоровья;
работодатель был своевременно уведомлён о случившемся.
В такой ситуации организация не может просто решить, что произошедшее «слишком незначительно» для оформления.
Чем закончился спор
Суд признал бездействие работодателя незаконным.
Организацию обязали провести расследование несчастного случая.
Кроме того, с работодателя взыскали компенсацию морального вреда в пользу сотрудника.
Таким образом, попытка не оформлять происшествие привела не к отсутствию последствий, а к дополнительным расходам и судебному разбирательству.
Что важно знать работодателям и бухгалтерам
На практике именно бухгалтеры и кадровые специалисты часто первыми сталкиваются с информацией о травмах сотрудников.
Поэтому важно помнить: не стоит самостоятельно оценивать ситуацию по принципу «это просто офис» или «ничего серьёзного не произошло».
Если сотрудник получил травму во время работы, необходимо:
✅ зафиксировать сообщение работника о происшествии;
✅ выяснить обстоятельства случившегося;
✅ организовать расследование в установленном порядке;
✅ оформить необходимые документы.
Даже падение с офисного кресла, удар о мебель или другая травма в кабинете могут стать основанием для обязательного расследования.
Почему этот случай важен
Рабочее место — это не только цех, стройка или склад.
Офис также является территорией, где работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и реагировать на травмы сотрудников.
Если работник получил повреждение здоровья в рабочее время, игнорирование ситуации может привести к спору с сотрудником и дополнительным затратам.
Главное
Травма в офисе не становится менее значимой только потому, что произошла без станков, инструментов и опасного производства.
Если сотрудник пострадал во время работы, работодателю важно правильно оценить ситуацию и выполнить требования законодательства, а не оставлять происшествие без внимания.
Источник
Определение 5-го кассационного суда общей юрисдикции от 04.08.2026 № 88-6307/2026.