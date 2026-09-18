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Яна Поликарпова
Трудовое право (ТК РФ)
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Травма в офисе, которую не захотели расследовать: почему работодателю пришлось отвечать в суде

Травма в офисе, которую не захотели расследовать: почему работодателю пришлось отвечать в суде

Многие работодатели считают, что несчастный случай на работе — это в первую очередь производственные травмы: падение на стройке, авария, травма при работе с оборудованием.

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Многие работодатели считают, что несчастный случай на работе — это в первую очередь производственные травмы: падение на стройке, авария, травма при работе с оборудованием.

Но судебная практика показывает: инцидент в обычном офисе тоже может потребовать расследования как несчастный случай на производстве.

Работодатель, который решил не оформлять произошедшее с сотрудником, столкнулся с судебным спором и обязанностью провести расследование.

Что произошло

Сотрудник находился на рабочем месте в офисе.

Во время работы он повернул спинку офисного кресла. В этот момент кресло сдвинулось, работник упал и ударился затылком о деревянный шкаф.

После падения сотрудник потерял сознание. Позже он обратился в медицинскую организацию, где ему подтвердили травму головы.

О случившемся работник своевременно сообщил работодателю.

Однако организация не стала проводить расследование и не оформила происшествие как несчастный случай.

Сотрудник обратился в суд, посчитав бездействие работодателя незаконным.

Почему суд встал на сторону работника

Суды двух инстанций указали: если работник получил травму в рабочее время и в служебном помещении, работодатель обязан рассмотреть обстоятельства происшествия и провести необходимое расследование.

При этом не имеет значения, что травма произошла не на производственном объекте, а в обычном офисе.

Важны обстоятельства:

  • сотрудник находился при исполнении трудовых обязанностей;

  • происшествие произошло на территории работодателя;

  • работник получил повреждение здоровья;

  • работодатель был своевременно уведомлён о случившемся.

В такой ситуации организация не может просто решить, что произошедшее «слишком незначительно» для оформления.

Чем закончился спор

Суд признал бездействие работодателя незаконным.

Организацию обязали провести расследование несчастного случая.

Кроме того, с работодателя взыскали компенсацию морального вреда в пользу сотрудника.

Таким образом, попытка не оформлять происшествие привела не к отсутствию последствий, а к дополнительным расходам и судебному разбирательству.

Что важно знать работодателям и бухгалтерам

На практике именно бухгалтеры и кадровые специалисты часто первыми сталкиваются с информацией о травмах сотрудников.

Поэтому важно помнить: не стоит самостоятельно оценивать ситуацию по принципу «это просто офис» или «ничего серьёзного не произошло».

Если сотрудник получил травму во время работы, необходимо:

✅ зафиксировать сообщение работника о происшествии;

✅ выяснить обстоятельства случившегося;

✅ организовать расследование в установленном порядке;

✅ оформить необходимые документы.

Даже падение с офисного кресла, удар о мебель или другая травма в кабинете могут стать основанием для обязательного расследования.

Почему этот случай важен

Рабочее место — это не только цех, стройка или склад.

Офис также является территорией, где работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда и реагировать на травмы сотрудников.

Если работник получил повреждение здоровья в рабочее время, игнорирование ситуации может привести к спору с сотрудником и дополнительным затратам.

Главное

Травма в офисе не становится менее значимой только потому, что произошла без станков, инструментов и опасного производства.

Если сотрудник пострадал во время работы, работодателю важно правильно оценить ситуацию и выполнить требования законодательства, а не оставлять происшествие без внимания.

Источник

Определение 5-го кассационного суда общей юрисдикции от 04.08.2026 № 88-6307/2026.

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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