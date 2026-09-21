Атака БПЛА уничтожила товар: что будет с НДС и налогом на прибыль

Что делать с налогами, если товар на складе уничтожен из-за атаки БПЛА, пожара или другой чрезвычайной ситуации?
Вопрос особенно актуален для компаний, которые хранят большие объёмы товаров на складах и логистических объектах. Ассоциация производителей электроники обратилась в Минфин с просьбой разъяснить, можно ли в таких ситуациях не восстанавливать ранее принятый к вычету НДС и учесть стоимость уничтоженного товара при расчёте налога на прибыль.
Минфин дал ответ в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470.
И здесь есть хорошие новости для бухгалтеров.
Минфин указал, что выбытие товаров в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика, не является операцией, облагаемой НДС.
Речь идёт, например, об уничтожении имущества вследствие чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, пожара и других подобных обстоятельств.
Поэтому если товар был уничтожен в результате ЧС, в том числе атаки БПЛА, ранее правомерно принятый к вычету НДС восстанавливать не требуется.
Минфин при этом ссылается на позицию Пленума ВАС РФ, изложенную в постановлении от 30.05.2014 № 33, а также на решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06.
Компания приобрела товар и правомерно приняла входной НДС к вычету.
Позже товар был уничтожен в результате чрезвычайной ситуации на складе.
В такой ситуации, согласно позиции Минфина, восстанавливать ранее принятый НДС не нужно.
А что с налогом на прибыль?
Здесь также есть возможность учесть последствия ЧС при расчёте налога на прибыль.
По пункту 2 статьи 265 НК РФ к внереализационным расходам относятся, в частности, потери от:
стихийных бедствий;
пожаров;
аварий;
других чрезвычайных ситуаций.
К ним также относятся затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий ЧС.
Поэтому Минфин делает вывод: убытки от уничтожения товарно-материальных ценностей в результате чрезвычайной ситуации учитываются в составе внереализационных расходов.
Причём расходы признаются в том отчётном или налоговом периоде, в котором произошёл факт уничтожения товара. Это касается и затрат, связанных с ликвидацией последствий атак БПЛА.
Но есть важный нюанс
Письмо Минфина — это не нормативный правовой акт.
В самом документе прямо указано, что письмо носит информационно-разъяснительный характер и не устанавливает новых правовых норм. Налогоплательщик вправе руководствоваться нормами законодательства и в ином понимании, отличающемся от позиции, изложенной в письме.
Поэтому бухгалтеру важно учитывать не только позицию Минфина, но и иметь документы, подтверждающие сам факт чрезвычайного происшествия и уничтожения товара.
Какие документы понадобятся
В первую очередь нужно документально подтвердить, что товар действительно уничтожен в результате чрезвычайной ситуации.
В зависимости от обстоятельств это могут быть документы компетентных органов, подтверждающие произошедшее: например, материалы МЧС, следственных органов и другие документы.
Также важно правильно оформить внутренние документы компании, подтверждающие факт утраты и списания товара.
Чем подробнее документально зафиксированы обстоятельства, тем проще подтвердить обоснованность налогового учёта.
Что делать бухгалтеру
Если товар уничтожен в результате ЧС, алгоритм можно свести к нескольким шагам:
1. Зафиксировать факт происшествия.
Собрать документы, подтверждающие чрезвычайную ситуацию и уничтожение имущества.
2. Оформить списание товара.
Зафиксировать количество и стоимость уничтоженных товарно-материальных ценностей.
3. Не восстанавливать НДС, ранее правомерно принятый к вычету, — именно такую позицию изложил Минфин в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470.
4. Учесть убыток при расчёте налога на прибыль в составе внереализационных расходов в том периоде, когда произошло уничтожение товара.
5. Проверить внутренние документы компании.
Если в организации есть локальный порядок действий при чрезвычайных ситуациях и списании имущества, необходимо соблюдать его.
Главное
Позиция Минфина на сегодняшний день следующая:
Товар уничтожен из-за чрезвычайной ситуации, в том числе атаки БПЛА → ранее принятый к вычету НДС восстанавливать не нужно, а убыток можно учесть во внереализационных расходах.
При этом важно помнить: речь идёт именно о разъяснении Минфина, а не о новой норме Налогового кодекса.
Поэтому главное для бухгалтера — правильно зафиксировать факт ЧС, подтвердить уничтожение товара документами и корректно оформить его списание.
Источник
Письмо Минфина России от 01.09.2026 № 03-07-11/76470 «Об НДС и налоге на прибыль в отношении товаров, уничтоженных в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе атак БПЛА».