Атака БПЛА уничтожила товар: что будет с НДС и налогом на прибыль

Что делать с налогами, если товар на складе уничтожен из-за атаки БПЛА, пожара или другой чрезвычайной ситуации?

Вопрос особенно актуален для компаний, которые хранят большие объёмы товаров на складах и логистических объектах. Ассоциация производителей электроники обратилась в Минфин с просьбой разъяснить, можно ли в таких ситуациях не восстанавливать ранее принятый к вычету НДС и учесть стоимость уничтоженного товара при расчёте налога на прибыль.

Минфин дал ответ в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470.

И здесь есть хорошие новости для бухгалтеров.