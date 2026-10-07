60 часов — новая граница для работы через цифровые платформы: что будет с заказами

С 1 октября 2026 года для работы через посреднические цифровые платформы действует новый критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.
Главная цифра, которую теперь стоит запомнить исполнителям, — 60 часов.
Если один и тот же исполнитель работает для одного заказчика через цифровую платформу более 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд, такая работа подпадает под установленный критерий систематичности.
Разбираемся, кого касается новое правило и на что обратить внимание исполнителям и заказчикам.
⏱️ Как работает правило 60 часов
Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 устанавливает достаточно конкретный критерий.
Учитывается количество часов, в течение которых партнер-исполнитель выполняет работы или оказывает услуги одному пользователю-заказчику с использованием технической возможности посреднической цифровой платформы.
Критическим считается показатель, который в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд составляет более 60 часов.
То есть важны сразу три условия:
работа выполняется через посредническую цифровую платформу;
речь идет об одном конкретном заказчике;
продолжительность превышает 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд.
Пример
Допустим, исполнитель работал с одним заказчиком:
январь — 70 часов;
февраль — 75 часов;
март — 65 часов;
апрель — 72 часа;
май — 68 часов;
июнь — 80 часов.
В таком случае критерий выполнен: во всех шести месяцах показатель превышает 60 часов.
А если в одном из месяцев исполнитель отработал, например, 55 часов, непрерывная шестимесячная последовательность прерывается.
👤 Часы считают не по всей платформе
Это один из самых важных моментов.
Нельзя просто сложить все часы, которые исполнитель провел на платформе за месяц.
Критерий привязан именно к работе для одного пользователя-заказчика.
Например, исполнитель за месяц выполнил заказы на 100 часов:
заказчик № 1 — 55 часов;
заказчик № 2 — 45 часов.
Сам по себе такой объем не означает превышения установленного показателя для одного заказчика.
Поэтому исполнителям, которые работают сразу с несколькими клиентами, важно вести учет часов по каждому заказчику отдельно.
🏗️ Новые правила касаются определенных сфер
Постановление распространяет критерий не на любую деятельность.
В перечень вошли, в частности:
строительство — ОКВЭД 41, 42, 43;
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность — 52;
оптовая и розничная торговля — 46 и 47;
обслуживание зданий и территорий — 81;
производство пищевых продуктов — 10;
общепит — 56;
операции с недвижимостью — 68;
образование — 85;
разработка программного обеспечения — 62;
подбор персонала — 78;
деятельность в области информационных технологий — 63;
реклама и исследование рынка — 73;
сухопутный и трубопроводный транспорт — 49;
спорт, отдых и развлечения — 93.
Поэтому первый шаг для исполнителя — проверить, относится ли его деятельность к одной из перечисленных сфер.
⚠️ Почему 60 часов — это не просто формальность
На практике ситуация может выглядеть вполне привычно: человек регулярно получает заказы от одной компании через платформу и постепенно начинает работать с ней практически постоянно.
Но теперь длительность такой работы становится отдельным юридически значимым показателем.
Если один заказчик фактически обеспечивает исполнителю постоянную загрузку из месяца в месяц, стоит внимательно контролировать количество часов.
Особенно это актуально для тех, кто практически перестал брать заказы у других клиентов.
📊 Что делать исполнителю
Самый простой вариант — завести таблицу и каждый месяц фиксировать:
ЗаказчикЧасы за месяцБольше 60 часов?Заказчик 168ДаЗаказчик 242НетЗаказчик 351Нет
Дополнительно стоит отмечать количество месяцев подряд, в которых по одному заказчику превышен порог.
Так проще заранее увидеть ситуацию, когда формируется шестимесячная последовательность.
🔄 Можно ли работать с несколькими заказчиками?
Само постановление устанавливает критерий применительно к работе для одного пользователя-заказчика.
Поэтому распределение работы между несколькими заказчиками позволяет избежать ситуации, когда более 60 часов ежемесячно приходится именно на одного заказчика.
Но важно понимать: речь идет не о формальном «разделении» одного и того же заказа, а о реальной работе с разными заказчиками.
👀 Есть и другой риск — признаки трудовых отношений
Даже если исполнитель не превышает установленный показатель, это не означает, что любые отношения с заказчиком автоматически являются гражданско-правовыми.
Если человек фактически работает как обычный сотрудник: имеет фиксированный график, подчиняется руководителю, выполняет постоянную трудовую функцию и регулярно получает оплату за сам процесс работы, могут возникать вопросы о характере отношений.
Поэтому при работе через платформу важно сохранять самостоятельность исполнителя, а не только следить за количеством часов.
🚫 А что будет, если критерий превышен?
Здесь важно не путать несколько разных вещей.
Постановление № 760 устанавливает именно критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.
Само по себе превышение 60 часов не является штрафом и не означает автоматически, что отношения с заказчиком признаны трудовыми.
Вместе с тем этот критерий используется в рамках регулирования платформенной экономики, поэтому исполнителям и заказчикам, которые регулярно работают в такой модели, стоит заранее учитывать установленное ограничение и следить за соответствующими правилами платформы.
📅 Срок действия — до 2032 года
Нововведение не носит краткосрочный характер.
Постановление вступило в силу 1 октября 2026 года и действует до 1 октября 2032 года.
Поэтому для тех, кто постоянно работает через цифровые платформы, учет часов по заказчикам становится важной частью контроля за своей работой.
🧾 Что стоит проверить бухгалтеру и руководителю
Новое правило важно учитывать не только исполнителям.
Если организация регулярно привлекает физических лиц через цифровые платформы, стоит обратить внимание на то:
как долго один и тот же исполнитель работает с компанией;
сколько часов в месяц приходится на одного исполнителя;
не формируется ли последовательность из шести месяцев;
соответствует ли фактическая модель работы гражданско-правовым отношениям;
не появляются ли признаки фактических трудовых отношений.
Особенно внимательно стоит анализировать ситуацию, когда один исполнитель длительное время работает практически исключительно на одну организацию.
Главное
60 часов — это новая важная граница для определенных сфер платформенной экономики.
Если один исполнитель работает через посредническую цифровую платформу с одним заказчиком более 60 часов каждый месяц на протяжении шести месяцев подряд, срабатывает установленный постановлением критерий систематичности и продолжительности.
Поэтому тем, кто работает через цифровые платформы, уже сейчас стоит проверить свои показатели за последние месяцы и посмотреть, не складывается ли опасная шестимесячная последовательность.
📌 Источник
Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 «Об утверждении критерия систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона „Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации“».