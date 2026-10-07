60 часов — новая граница для работы через цифровые платформы: что будет с заказами

С 1 октября 2026 года для работы через посреднические цифровые платформы действует новый критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.

Главная цифра, которую теперь стоит запомнить исполнителям, — 60 часов.

Если один и тот же исполнитель работает для одного заказчика через цифровую платформу более 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд, такая работа подпадает под установленный критерий систематичности.

Разбираемся, кого касается новое правило и на что обратить внимание исполнителям и заказчикам.