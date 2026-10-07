Акция: держим цены ОСНО моб
Купить подписку
Яна Поликарпова
Трудовые отношения
Читать 4 мин
60 часов — новая граница для работы через цифровые платформы: что будет с заказами

60 часов — новая граница для работы через цифровые платформы: что будет с заказами

С 1 октября 2026 года для работы через посреднические цифровые платформы действует новый критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.

225 просмотров10 открытий

С 1 октября 2026 года для работы через посреднические цифровые платформы действует новый критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.

Главная цифра, которую теперь стоит запомнить исполнителям, — 60 часов.

Если один и тот же исполнитель работает для одного заказчика через цифровую платформу более 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд, такая работа подпадает под установленный критерий систематичности.

Разбираемся, кого касается новое правило и на что обратить внимание исполнителям и заказчикам.

⏱️ Как работает правило 60 часов

Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 устанавливает достаточно конкретный критерий.

Учитывается количество часов, в течение которых партнер-исполнитель выполняет работы или оказывает услуги одному пользователю-заказчику с использованием технической возможности посреднической цифровой платформы.

Критическим считается показатель, который в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд составляет более 60 часов.

То есть важны сразу три условия:

  • работа выполняется через посредническую цифровую платформу;

  • речь идет об одном конкретном заказчике;

  • продолжительность превышает 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд.

Пример

Допустим, исполнитель работал с одним заказчиком:

  • январь — 70 часов;

  • февраль — 75 часов;

  • март — 65 часов;

  • апрель — 72 часа;

  • май — 68 часов;

  • июнь — 80 часов.

В таком случае критерий выполнен: во всех шести месяцах показатель превышает 60 часов.

А если в одном из месяцев исполнитель отработал, например, 55 часов, непрерывная шестимесячная последовательность прерывается.

👤 Часы считают не по всей платформе

Это один из самых важных моментов.

Нельзя просто сложить все часы, которые исполнитель провел на платформе за месяц.

Критерий привязан именно к работе для одного пользователя-заказчика.

Например, исполнитель за месяц выполнил заказы на 100 часов:

  • заказчик № 1 — 55 часов;

  • заказчик № 2 — 45 часов.

Сам по себе такой объем не означает превышения установленного показателя для одного заказчика.

Поэтому исполнителям, которые работают сразу с несколькими клиентами, важно вести учет часов по каждому заказчику отдельно.

🏗️ Новые правила касаются определенных сфер

Постановление распространяет критерий не на любую деятельность.

В перечень вошли, в частности:

  • строительство — ОКВЭД 41, 42, 43;

  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность — 52;

  • оптовая и розничная торговля — 46 и 47;

  • обслуживание зданий и территорий — 81;

  • производство пищевых продуктов — 10;

  • общепит — 56;

  • операции с недвижимостью — 68;

  • образование — 85;

  • разработка программного обеспечения — 62;

  • подбор персонала — 78;

  • деятельность в области информационных технологий — 63;

  • реклама и исследование рынка — 73;

  • сухопутный и трубопроводный транспорт — 49;

  • спорт, отдых и развлечения — 93.

Поэтому первый шаг для исполнителя — проверить, относится ли его деятельность к одной из перечисленных сфер.

⚠️ Почему 60 часов — это не просто формальность

На практике ситуация может выглядеть вполне привычно: человек регулярно получает заказы от одной компании через платформу и постепенно начинает работать с ней практически постоянно.

Но теперь длительность такой работы становится отдельным юридически значимым показателем.

Если один заказчик фактически обеспечивает исполнителю постоянную загрузку из месяца в месяц, стоит внимательно контролировать количество часов.

Особенно это актуально для тех, кто практически перестал брать заказы у других клиентов.

📊 Что делать исполнителю

Самый простой вариант — завести таблицу и каждый месяц фиксировать:

ЗаказчикЧасы за месяцБольше 60 часов?Заказчик 168ДаЗаказчик 242НетЗаказчик 351Нет

Дополнительно стоит отмечать количество месяцев подряд, в которых по одному заказчику превышен порог.

Так проще заранее увидеть ситуацию, когда формируется шестимесячная последовательность.

🔄 Можно ли работать с несколькими заказчиками?

Само постановление устанавливает критерий применительно к работе для одного пользователя-заказчика.

Поэтому распределение работы между несколькими заказчиками позволяет избежать ситуации, когда более 60 часов ежемесячно приходится именно на одного заказчика.

Но важно понимать: речь идет не о формальном «разделении» одного и того же заказа, а о реальной работе с разными заказчиками.

👀 Есть и другой риск — признаки трудовых отношений

Даже если исполнитель не превышает установленный показатель, это не означает, что любые отношения с заказчиком автоматически являются гражданско-правовыми.

Если человек фактически работает как обычный сотрудник: имеет фиксированный график, подчиняется руководителю, выполняет постоянную трудовую функцию и регулярно получает оплату за сам процесс работы, могут возникать вопросы о характере отношений.

Поэтому при работе через платформу важно сохранять самостоятельность исполнителя, а не только следить за количеством часов.

🚫 А что будет, если критерий превышен?

Здесь важно не путать несколько разных вещей.

Постановление № 760 устанавливает именно критерий систематичности и продолжительности выполнения работ и оказания услуг.

Само по себе превышение 60 часов не является штрафом и не означает автоматически, что отношения с заказчиком признаны трудовыми.

Вместе с тем этот критерий используется в рамках регулирования платформенной экономики, поэтому исполнителям и заказчикам, которые регулярно работают в такой модели, стоит заранее учитывать установленное ограничение и следить за соответствующими правилами платформы.

📅 Срок действия — до 2032 года

Нововведение не носит краткосрочный характер.

Постановление вступило в силу 1 октября 2026 года и действует до 1 октября 2032 года.

Поэтому для тех, кто постоянно работает через цифровые платформы, учет часов по заказчикам становится важной частью контроля за своей работой.

🧾 Что стоит проверить бухгалтеру и руководителю

Новое правило важно учитывать не только исполнителям.

Если организация регулярно привлекает физических лиц через цифровые платформы, стоит обратить внимание на то:

  • как долго один и тот же исполнитель работает с компанией;

  • сколько часов в месяц приходится на одного исполнителя;

  • не формируется ли последовательность из шести месяцев;

  • соответствует ли фактическая модель работы гражданско-правовым отношениям;

  • не появляются ли признаки фактических трудовых отношений.

Особенно внимательно стоит анализировать ситуацию, когда один исполнитель длительное время работает практически исключительно на одну организацию.

Главное

60 часов — это новая важная граница для определенных сфер платформенной экономики.

Если один исполнитель работает через посредническую цифровую платформу с одним заказчиком более 60 часов каждый месяц на протяжении шести месяцев подряд, срабатывает установленный постановлением критерий систематичности и продолжительности.

Поэтому тем, кто работает через цифровые платформы, уже сейчас стоит проверить свои показатели за последние месяцы и посмотреть, не складывается ли опасная шестимесячная последовательность.

📌 Источник

Постановление Правительства РФ от 19.06.2026 № 760 «Об утверждении критерия систематичности и продолжительности выполнения работ, оказания услуг, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 17 Федерального закона „Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации“».

Информации об авторе

Яна Поликарпова

Яна Поликарпова

Руководитель в ООО ЦПА АлефТаб

8 подписчиков116 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка