Травма после увольнения — не повод терять деньги: СФР объяснил, когда положен больничный

Работника сократили, а через несколько недель он получил травму и оформил больничный. При этом ему полагаются выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы трудоустройства.

Возникает вопрос: можно ли одновременно получить средний заработок после сокращения и пособие по больничному? И кто должен платить — бывший работодатель или СФР?

В письме от 24.09.2026 № 14-20/52100 Социальный фонд России разъяснил: эти выплаты не исключают друг друга. Но важно разделять обязанности работодателя и фонда.