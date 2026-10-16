Травма после увольнения — не повод терять деньги: СФР объяснил, когда положен больничный

Работника сократили, а через несколько недель он получил травму и оформил больничный. При этом ему полагаются выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы трудоустройства.
Возникает вопрос: можно ли одновременно получить средний заработок после сокращения и пособие по больничному? И кто должен платить — бывший работодатель или СФР?
В письме от 24.09.2026 № 14-20/52100 Социальный фонд России разъяснил: эти выплаты не исключают друг друга. Но важно разделять обязанности работодателя и фонда.
Когда сохраняется право на больничный?
По части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору.
В рассмотренной СФР ситуации сотрудник получил травму через 22 дня после увольнения по сокращению. При этом ему полагались выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы трудоустройства.
Фонд подтвердил: получение этих выплат само по себе не лишает бывшего работника права на пособие по временной нетрудоспособности.
Кто и за что платит?
1. Обязанности работодателя
По статье 178 ТК РФ при сокращении численности или штата работнику при соблюдении установленных условий полагаются выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства.
Это гарантии, связанные с увольнением и поиском новой работы.
Такие выплаты не отменяются только потому, что бывший сотрудник получил травму и оформил больничный. При этом после прекращения трудового договора работодатель не становится автоматически плательщиком всего пособия по больничному.
2. Обязанности СФР
Пособие по временной нетрудоспособности относится к системе обязательного социального страхования. Если травма наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, бывший работник может иметь право на пособие при соблюдении условий Закона № 255-ФЗ.
СФР указал, что выплата среднего заработка за период трудоустройства не входит в перечень оснований для отказа в пособии.
Важно: письмо СФР подтверждает право на пособие, но не означает, что фонд обязан оплачивать абсолютно все дни больничного во всех случаях. Конкретный порядок выплаты определяется законодательством об обязательном социальном страховании.
Можно ли получить обе выплаты одновременно?
Да. СФР подчеркнул, что средний заработок после сокращения и пособие по временной нетрудоспособности — самостоятельные выплаты. Законодательство не устанавливает запрета на их одновременное получение.
Поэтому бухгалтеру важно не путать выплаты, связанные с сокращением, с пособием по больничному, а также правильно определять, кто и в каком порядке должен их выплачивать.
Что важно запомнить бухгалтеру
Средний заработок после сокращения — гарантия по трудовому законодательству, выплачиваемая работодателем при наличии оснований.
Пособие по больничному — страховая выплата, право на которую определяется по Закону № 255-ФЗ.
Если травма наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, получение среднего заработка само по себе не лишает человека права на пособие.
Вопрос о назначении и выплате пособия решается с учётом установленных законом условий и порядка финансирования.
Таким образом, бывший работник может сохранить право и на выплаты после сокращения, и на пособие по больничному. Главное — не считать эти выплаты взаимоисключающими и правильно разграничивать основания для их назначения.
Источники
Статья 178 Трудового кодекса РФ — гарантии при сокращении численности или штата.
Статья 183 Трудового кодекса РФ — гарантии при временной нетрудоспособности.
Часть 2 статьи 5 и статья 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».