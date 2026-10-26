Самозанятые через «Яндекс»: не формируйте чеки повторно! ФНС назвала важные даты ноября

Самозанятые, которые получают заказы через платформы «Яндекса», могут столкнуться с задержкой формирования чеков. Причина — временные ограничения в работе технической инфраструктуры компании и ее сервисов.
ФНС России уже разъяснила, как действовать в этой ситуации. Главная рекомендация — не спешить оформлять документы повторно, чтобы не получить дубли.
Разберем, что делать самозанятым и на что обратить внимание заказчикам.
Почему могут отсутствовать чеки
Из-за технических ограничений часть пользователей может временно не получать кассовые чеки по расчетам за услуги или покупки через сервисы «Яндекса».
Аналогичная проблема может затронуть плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), которые работают через программные продукты компании.
По информации ФНС России, после восстановления штатной работы сервисов чеки будут сформированы. В отношении расчетов, по которым не были выданы кассовые чеки, предусмотрено формирование чеков коррекции в соответствии с законодательством о применении ККТ.
Что делать самозанятым
ФНС дала конкретные рекомендации.
Самозанятым, работающим через платформы «Яндекса», не рекомендуется самостоятельно формировать чеки в приложении «Мой налог».
Зачем это нужно? Если сервис автоматически передаст чек после восстановления работы, самостоятельно оформленный документ может привести к дублированию.
После 1 ноября
Если компания не передаст чеки автоматически, самозанятые смогут самостоятельно отразить доход, облагаемый НПД, в приложении «Мой налог».
Крайний срок — 9 ноября 2026 года.
Важно не забыть проверить, поступили ли документы автоматически, прежде чем отражать доход самостоятельно.
Что делать заказчикам и бухгалтерам
Если организация работает с самозанятыми через платформы «Яндекса», рекомендуем:
Проверить, по каким выплатам отсутствуют чеки.
Зафиксировать перечень расчетов, по которым документы еще не сформированы.
Не требовать немедленного повторного оформления чека, игнорируя разъяснения ФНС.
После восстановления сервисов проверить получение документов.
Если чек не поступил, согласовать с исполнителем дальнейшие действия с учетом разъяснений налоговой службы.
Сам по себе факт отсутствия чека в момент технического сбоя не означает, что доход можно не отражать. Самозанятому необходимо проконтролировать его учет в установленный срок.
А будет ли штраф?
ФНС отдельно отметила, что с учетом положений статьи 1.5 КоАП РФ форс-мажорные обстоятельства, из-за которых пользователь не применил ККТ, могут быть признаны объективной причиной, исключающей административную ответственность.
Но это не означает автоматического освобождения от ответственности в любой ситуации. Значение будут иметь обстоятельства конкретного нарушения и их подтверждение.
Поэтому стоит сохранить информацию о сбое и документы, подтверждающие расчеты.
Кратко: даты, которые нужно запомнить
До 1 ноября 2026 года — не рекомендуется самостоятельно формировать чеки в «Моем налоге» самозанятым, работающим через «Яндекс».
До 9 ноября 2026 года — крайний срок самостоятельного отражения дохода, если автоматическая передача чеков не состоялась.
Вывод: при техническом сбое главное — не создавать дубли и не забыть проконтролировать отражение дохода. Проверьте документы после восстановления сервисов и соблюдайте обозначенный ФНС срок.
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Источники
ФНС России. «В ФНС России разъяснили порядок формирования чеков в связи с ограничениями в работе „Яндекс“», информация от 21.10.2026.
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», пункт 4 статьи 4.3.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, части 1 и 4 статьи 1.5.