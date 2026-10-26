Самозанятые через «Яндекс»: не формируйте чеки повторно! ФНС назвала важные даты ноября

Самозанятые, которые получают заказы через платформы «Яндекса», могут столкнуться с задержкой формирования чеков. Причина — временные ограничения в работе технической инфраструктуры компании и ее сервисов.

ФНС России уже разъяснила, как действовать в этой ситуации. Главная рекомендация — не спешить оформлять документы повторно, чтобы не получить дубли.

Разберем, что делать самозанятым и на что обратить внимание заказчикам.