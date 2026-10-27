Ввозите товары из Беларуси? С 1 ноября меняются правила — проверьте, готовы ли вы к спот

С ноября 2026 года импортерам, которые ввозят товары из Беларуси, придется учитывать важное изменение: заканчивается временное освобождение от обеспечительного платежа при поставках от белорусских поставщиков через российско-белорусскую границу.
Если ваша компания закупает товары в Беларуси, самое время проверить документы, платежи и взаимодействие с перевозчиком. Ошибка в оформлении может привести к проблемам при пересечении границы.
Разбираемся, что необходимо сделать.
Что такое СПОТ и зачем она нужна
СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Она предназначена для обеспечения полноты и своевременности уплаты косвенных налогов — НДС и акцизов — при ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом.
Система распространяется на соответствующие поставки из Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии с учетом предусмотренных законом исключений.
Основные документы и действия в системе:
ДОПП — документ о предстоящей поставке товаров.
Обеспечительный платеж — сумма, вносимая в обеспечение уплаты косвенных налогов, если освобождение не предусмотрено.
QR-код — визуализированная ссылка на ДОПП, которую необходимо передать перевозчику.
Что изменится с 1 ноября
До 31 октября 2026 года включительно действует освобождение от обеспечительного платежа при ввозе товаров из Беларуси от белорусских поставщиков через российско-белорусскую границу.
С 1 ноября этот льготный период заканчивается.
При этом важно понимать: окончание освобождения не означает, что обеспечительный платеж обязателен абсолютно во всех ситуациях. Закон предусматривает и другие основания для освобождения. Однако даже при освобождении от платежа ДОПП и QR-код в предусмотренных СПОТ случаях все равно необходимы.
Что должен сделать импортер
Шаг 1. Подготовить ДОПП.
В документе указывают сведения о заявителе, поставщике, перевозчике, транспортном средстве, договоре и товарах.
В общем случае ДОПП нужно сформировать не позднее чем за два календарных дня до ввоза. Если обеспечительный платеж не требуется, документ формируют не позднее чем за четыре часа до ввоза.
Шаг 2. Рассчитать и внести обеспечительный платеж.
Если оснований для освобождения нет, платеж необходимо внести не позднее чем за два календарных дня до ввоза товаров.
Его размер должен быть не меньше суммы косвенных налогов, подлежащих уплате по соответствующей поставке. Обеспечительный платеж перечисляют отдельно от единого налогового платежа.
Шаг 3. Получить QR-код.
После регистрации ДОПП и присвоения необходимого статуса оператор СПОТ формирует QR-код.
Шаг 4. Передать код перевозчику.
QR-код нужно передать поставщику и (или) перевозчику до пересечения российской границы. Перевозчик должен иметь возможность предъявить его контролирующим органам при проверке.
Какие ошибки стоит исключить
Перед отправкой груза проверьте:
правильно ли указаны сведения о поставщике и перевозчике;
совпадают ли данные о товарах с транспортными документами;
верно ли рассчитан обеспечительный платеж;
подтвержден ли статус ДОПП, необходимый для ввоза;
получил ли перевозчик QR-код;
не изменились ли номер автомобиля, сведения о прицепе или полуприцепе.
Если у перевозчика отсутствует QR-код или сведения в ДОПП не соответствуют документам на груз, это может повлечь отказ в допуске товаров и предписание о выезде транспортного средства из России.
Чек-лист для бухгалтера и специалиста ВЭД
Перед ноябрьской поставкой:
☐ Проверить, распространяется ли СПОТ на товар.
☐ Убедиться, что нет действующего основания для освобождения от платежа.
☐ Согласовать с логистами дату ввоза и срок оформления ДОПП.
☐ Проверить сумму обеспечительного платежа и его оплату.
☐ Получить QR-код и передать его перевозчику.
☐ Сохранить подтверждения оформления документов и платежа.
Вывод: с 1 ноября поставки из Беларуси потребуют более внимательной предварительной подготовки. Не ждите прибытия автомобиля на границу — проверьте ДОПП, платеж и QR-код до начала перевозки.
Сохраните инструкцию и передайте ее коллегам, которые занимаются импортом и логистикой.
Источники
Федеральный закон от 17.04.2026 № 101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров».
Приказы ФНС России от 08.05.2026 № КЧ-1-15/300@ и № КЧ-1-15/301@.
Информация ФНС России от 14.08.2026 о порядке заполнения ДОПП и обеспечительном платеже.