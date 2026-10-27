Ввозите товары из Беларуси? С 1 ноября меняются правила — проверьте, готовы ли вы к спот

С ноября 2026 года импортерам, которые ввозят товары из Беларуси, придется учитывать важное изменение: заканчивается временное освобождение от обеспечительного платежа при поставках от белорусских поставщиков через российско-белорусскую границу.

Если ваша компания закупает товары в Беларуси, самое время проверить документы, платежи и взаимодействие с перевозчиком. Ошибка в оформлении может привести к проблемам при пересечении границы.

Разбираемся, что необходимо сделать.