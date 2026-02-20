Почему в 2026 году опасно работать с «удобными» контрагентами 🧾

Многие предприниматели выбирают подрядчиков по простому принципу: дешевле, быстрее, без лишних документов. Счёт выставили — оплатили — акт прислали позже или вообще не прислали. Годами это сходило с рук.

Но сейчас ситуация меняется.

Системы налоговой анализируют не только вашу отчётность, но и цепочки ваших контрагентов. Если поставщик:

— платит минимальные налоги

— часто меняет директоров или адрес

— не сдаёт отчётность вовремя

— работает с десятками компаний с одинаковыми оборотами

он автоматически попадает в зону риска.

И вместе с ним туда попадают все его клиенты.

❗️Важно понимать: даже если вы реально получили товар или услугу, вопросы всё равно могут появиться.

Налоговая в первую очередь смотрит не на слова, а на документальную и финансовую логику сделки.

В результате предприниматель может столкнуться с:

— требованием пояснений

— запросом документов за прошлые периоды

— риском снятия расходов или вычетов

— дополнительным вниманием банка к платежам

И чаще всего проблема не в умысле, а в привычке работать «как раньше».

Хорошая практика 2026 года проста:

✅ проверять контрагента до оплаты

✅ хранить подтверждение реальности сделки

✅ избегать подрядчиков с подозрительно низкими ценами

✅ следить, чтобы документы совпадали с платежами и назначениями

Сегодня безопасность бизнеса — это не только прибыль, но и чистота окружения.

🔔Скажите честно: проверяете контрагентов перед оплатой или работаете по принципу «если счёт прислали — значит нормально»? 👇