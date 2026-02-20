Почему в 2026 году опасно работать с «удобными» контрагентами 🧾
Но сейчас ситуация меняется.
Системы налоговой анализируют не только вашу отчётность, но и цепочки ваших контрагентов. Если поставщик:
— платит минимальные налоги
— часто меняет директоров или адрес
— не сдаёт отчётность вовремя
— работает с десятками компаний с одинаковыми оборотами
он автоматически попадает в зону риска.
И вместе с ним туда попадают все его клиенты.
❗️Важно понимать: даже если вы реально получили товар или услугу, вопросы всё равно могут появиться.
Налоговая в первую очередь смотрит не на слова, а на документальную и финансовую логику сделки.
В результате предприниматель может столкнуться с:
— требованием пояснений
— запросом документов за прошлые периоды
— риском снятия расходов или вычетов
— дополнительным вниманием банка к платежам
И чаще всего проблема не в умысле, а в привычке работать «как раньше».
Хорошая практика 2026 года проста:
✅ проверять контрагента до оплаты
✅ хранить подтверждение реальности сделки
✅ избегать подрядчиков с подозрительно низкими ценами
✅ следить, чтобы документы совпадали с платежами и назначениями
Сегодня безопасность бизнеса — это не только прибыль, но и чистота окружения.
🔔Скажите честно: проверяете контрагентов перед оплатой или работаете по принципу «если счёт прислали — значит нормально»? 👇
