Почему в 2026 году стало опасно держать «нулевую» компанию🧾
Автоматические системы анализируют не только ошибки, но и экономический смысл существования бизнеса.
Если компания долго:
— не ведёт операций
— не платит налоги
— не имеет расходов на деятельность
— не показывает движения по счёту
она может быть автоматически отмечена как техническая или потенциально рискованная.
❗️Само по себе это не нарушение.
Но дальше начинается эффект цепочки.
Банк может:
— чаще запрашивать документы при первой операции
— задерживать платежи на проверку
— повышать уровень финансового мониторинга
А налоговая при возобновлении деятельности может:
— запросить пояснения по источнику оборотов
— проверить контрагентов
— внимательнее смотреть первые декларации
И предприниматель искренне удивляется:
«Я просто решил снова начать работать, почему столько вопросов?»
Потому что для системы компания выглядела как “спящая оболочка”, а резкое появление оборотов — как потенциальный риск.
Что безопаснее делать сейчас:
✅ если компания не нужна — официально ликвидировать
✅ если нужна — поддерживать минимальную активность (счёт, расходы, отчётность без ошибок)
✅ заранее подготовить документы перед запуском оборотов
✅ не проводить первые операции на крупные суммы без экономической логики
Сегодня важен не только факт регистрации бизнеса, но и его живая финансовая история.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию