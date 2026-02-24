Почему в 2026 году стало опасно держать «нулевую» компанию🧾

Многие предприниматели оставляют компании «про запас». Оборотов нет, сотрудников нет, отчетность нулевая — просто лежит, вдруг пригодится. Раньше это считалось нормальной практикой. Сегодня такие компании все чаще попадают в зону внимания.

Автоматические системы анализируют не только ошибки, но и экономический смысл существования бизнеса.

Если компания долго:

— не ведёт операций

— не платит налоги

— не имеет расходов на деятельность

— не показывает движения по счёту

она может быть автоматически отмечена как техническая или потенциально рискованная.

❗️Само по себе это не нарушение.

Но дальше начинается эффект цепочки.

Банк может:

— чаще запрашивать документы при первой операции

— задерживать платежи на проверку

— повышать уровень финансового мониторинга

А налоговая при возобновлении деятельности может:

— запросить пояснения по источнику оборотов

— проверить контрагентов

— внимательнее смотреть первые декларации

И предприниматель искренне удивляется:

«Я просто решил снова начать работать, почему столько вопросов?»

Потому что для системы компания выглядела как “спящая оболочка”, а резкое появление оборотов — как потенциальный риск.

Что безопаснее делать сейчас:

✅ если компания не нужна — официально ликвидировать

✅ если нужна — поддерживать минимальную активность (счёт, расходы, отчётность без ошибок)

✅ заранее подготовить документы перед запуском оборотов

✅ не проводить первые операции на крупные суммы без экономической логики

Сегодня важен не только факт регистрации бизнеса, но и его живая финансовая история.