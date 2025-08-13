В поисках волшебной бухгалтерской кнопки :)

Ну что-там ...одну кнопку нажать и всё!

Доброе время суток, коллеги. 💓

Я думаю, многие из вас, так же как и я, неоднократно слышали эту фразу от руководства. А также реплику вроде «Скоро бухгалтеров не будет» и прочее в том же духе. Но каждый рабочий день всё равно заканчивается чуть ли не утренним кофе.

Девочкам своим из бухгалтерии я говорю: рассказывают, мол, о какой-то волшебной кнопке, а как не сунешься — одно восстание машин, как в Терминаторе))).

Всё нужно править в «ручном режиме» с учётом требований законодателя и руководства предприятия.

Проблема усугубляется ещё и тем, что на должность бухгалтера приходят операторы. И на собеседовании искренне удивляются вопросам о проводках:

— а нас это не спрашивали… — а у нас в программе всё автоматически проводилось…

Эти люди могут с чистой совестью продать оприходованный с 003 счёта материал и обидеться на замечание, что нужно знать план счетов. Во время работы они всегда пользуются интернет-форумами, а не законами.

Так у нас образовался дефицит кадров: на 100 людей с дипломом бухгалтера только один — действительно бухгалтер, за работу которого можно поручиться. Он в ней хотя бы разбирается.

Поэтому я пришла к выводу, что нужно быть более продуктивной. Мы увеличивали продуктивность за счёт программы 1С: Бухгалтерия и ЗУП.

Хочу сразу сказать, что возможности 1С гораздо больше, чем мы думаем и знаем. Если настроить всё правильно, то некоторые процессы можно автоматизировать и доверить совсем «недалёким» бухгалтерам. Учётная политика 1С не ограничивается вкладкой «Учётная политика».

Я люблю работать «в одно касание» и поэтому рабочую панель настроила так, чтобы там были только мои документы и отчёты — это тоже позволяет экономить время.

Если кратко, то в 1С: Бухгалтерия у меня получилось внедрить и автоматизировать перераспределение себестоимости по нашей схеме, а не как предусмотрено программой. И заказы мы добавили в 1С сами — для этого не обязательно приобретать другие программы.

Ещё понравились такие инструменты:

ссылка на документ;

обсуждение;

мониторинг инвентаризации;

инвентаризация через загрузку электронного документа;

прикрепление скана документа;

календарь платежей;

универсальный отчёт — позволяет контролировать ошибки других пользователей программы, составлять управленческую и бухгалтерскую отчётность, планировать, настроив только однажды каждый вид отчёта;

настройка журнала документов — можно контролировать их правильное отражение;

загрузка из Excel;

сравнение — можно из старого архива базы сравнить отчёт с текущим;

настройка ОСВ по счёту, оборотов счёта — очень удобная функция, позволяющая контролировать только необходимые в текущий момент нюансы;

групповая обработка документов — прямо в журнале можно поставить фильтр и исправить одной операцией ошибку во всех документах;

горячие клавиши;

и некоторые другие обработки и отчёты.

Некоторые, если честно, я «не поняла» — например, Директ-банк. Для меня это не сильно упростило процесс.

Я всё это к чему. Готова поделиться опытом, пока есть возможность. Если тема интересна — пишите, спрашивайте, я отвечу более развёрнуто.

Просто иногда мы в режиме «белка» и нам некогда задуматься, а как сделать так, чтобы работала не я, а машина. Но иногда жизнь заставляет.

Сейчас, изучив возможности, я поняла, что многое упустила и потеряла много времени и бессонных ночей.