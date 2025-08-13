В поисках волшебной бухгалтерской кнопки :)
Доброе время суток, коллеги. 💓
Я думаю, многие из вас, так же как и я, неоднократно слышали эту фразу от руководства. А также реплику вроде «Скоро бухгалтеров не будет» и прочее в том же духе. Но каждый рабочий день всё равно заканчивается чуть ли не утренним кофе.
Девочкам своим из бухгалтерии я говорю: рассказывают, мол, о какой-то волшебной кнопке, а как не сунешься — одно восстание машин, как в Терминаторе))).
Всё нужно править в «ручном режиме» с учётом требований законодателя и руководства предприятия.
Проблема усугубляется ещё и тем, что на должность бухгалтера приходят операторы. И на собеседовании искренне удивляются вопросам о проводках:
— а нас это не спрашивали… — а у нас в программе всё автоматически проводилось…
Эти люди могут с чистой совестью продать оприходованный с 003 счёта материал и обидеться на замечание, что нужно знать план счетов. Во время работы они всегда пользуются интернет-форумами, а не законами.
Так у нас образовался дефицит кадров: на 100 людей с дипломом бухгалтера только один — действительно бухгалтер, за работу которого можно поручиться. Он в ней хотя бы разбирается.
Поэтому я пришла к выводу, что нужно быть более продуктивной. Мы увеличивали продуктивность за счёт программы 1С: Бухгалтерия и ЗУП.
Хочу сразу сказать, что возможности 1С гораздо больше, чем мы думаем и знаем. Если настроить всё правильно, то некоторые процессы можно автоматизировать и доверить совсем «недалёким» бухгалтерам. Учётная политика 1С не ограничивается вкладкой «Учётная политика».
Я люблю работать «в одно касание» и поэтому рабочую панель настроила так, чтобы там были только мои документы и отчёты — это тоже позволяет экономить время.
Если кратко, то в 1С: Бухгалтерия у меня получилось внедрить и автоматизировать перераспределение себестоимости по нашей схеме, а не как предусмотрено программой. И заказы мы добавили в 1С сами — для этого не обязательно приобретать другие программы.
Ещё понравились такие инструменты:
ссылка на документ;
обсуждение;
мониторинг инвентаризации;
инвентаризация через загрузку электронного документа;
прикрепление скана документа;
календарь платежей;
универсальный отчёт — позволяет контролировать ошибки других пользователей программы, составлять управленческую и бухгалтерскую отчётность, планировать, настроив только однажды каждый вид отчёта;
настройка журнала документов — можно контролировать их правильное отражение;
загрузка из Excel;
сравнение — можно из старого архива базы сравнить отчёт с текущим;
настройка ОСВ по счёту, оборотов счёта — очень удобная функция, позволяющая контролировать только необходимые в текущий момент нюансы;
групповая обработка документов — прямо в журнале можно поставить фильтр и исправить одной операцией ошибку во всех документах;
горячие клавиши;
и некоторые другие обработки и отчёты.
Некоторые, если честно, я «не поняла» — например, Директ-банк. Для меня это не сильно упростило процесс.
Я всё это к чему. Готова поделиться опытом, пока есть возможность. Если тема интересна — пишите, спрашивайте, я отвечу более развёрнуто.
Просто иногда мы в режиме «белка» и нам некогда задуматься, а как сделать так, чтобы работала не я, а машина. Но иногда жизнь заставляет.
Сейчас, изучив возможности, я поняла, что многое упустила и потеряла много времени и бессонных ночей.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии7
Для дальнейшей оптимизации работы бухгалтерии стоит рассмотреть интеграцию с системой «1С:Документооборот», которая поможет упорядочить работу с документами и повысить эффективность взаимодействия между сотрудниками.
Светлана, в Вас говорит юрист, я Вас прекрасно понимаю. К сожалению, не у всех это приводит к ускорению работы. Я пыталась написать про фишки, которые помогают ускорить работу и при этом не потерять качество и организовать контроль. К сожалению, документооборот не позволяет проверить проводки в бухучете
Татьяна а не пробовали Премиум от Клерка: https://edu.klerk.ru/klerk-premium/ ?
Интересно мнение профессионалов )