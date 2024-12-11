Что нужно знать, чтобы стать бухгалтером, которого будет ценить любая компания. Познакомимся?🤩

Любовь к нему мне привила бабушка, которая всю жизнь проработала бухгалтером, и я решила стать похожей на нее.
В данный момент я работаю бухгалтером по заработной плате, с совмещением функций кадрового специалиста.
Уже очень давно я читаю важные новости, смотрю различные вебинары, изучаю новое на сайте «Клерка». А сейчас мне предложили стать его амбассадором.🤩
Хочу сказать вам, что на данном сайте много всего интересного и нужного.💯
В этом году я прошла тут 2 обучения: «Главный бухгалтер на УСН» и «Кадровик с нуля до профи». И на этом останавливаться не собираюсь, сегодня я записалась на курс «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Ведь бухгалтеру, специалисту по кадрам и так далее, важно все знать не только в своих отраслях, но еще нужно разбираться в программах, которых они работают.🧩
Я работаю в программе 1С:Предприятие(ЗУП) и хочу научиться понимать ее и разбираться во всех тонкостях и новшествах, чтобы не привлекать сторонних специалистов.
А на сколько полезно обучение я планирую рассказывать в своем блоге далее. Подписывайтесь!
Комментарии16
София, доброе утро! Рады вам на «Клерке»! Будем ждать новых публикаций с впечатлениями от обучения.
Коллеги, давайте поддержим Софию лайками!
Готово💛
Бухгалтер по зп - это сложно🔞А София - молодец😉
Сложно, при этом (судя по нашим опросам) зарплата на этом участке грустная. Верим, что София станет главбухом!
Стать главбухом - лучше, чем ты думаешь. Убедись в этом с Клерком😎
Слоган) Зафиксируйте плиз)))
Принято!
Тире лишнее) Пофиксите плиз)))
в данном случае в качестве слогана тире придает особый интонационный оттенок фразе, и такое написание имеет право на существование)
Откуда Вы знаете её мечты? Я вот всё время главный, но прямо мечтаю стать рядовым!
Пока не получается (((((((
София явно амбициозный человек, который прокачивает свои знания и хочет построить карьеру, как говорится "плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом". А вам что мешает стать дауншифтером?))
эмммм.... название! )))))))
Пошёл читать ... куда это.
Вспомнился Гога, (он же Жора, он же Юрий, он же...) Он чё? даун-шифером был?
Вроде как нет!
Главное - одним словом) Чтобы не возникало недопониманий😏
а на слух, оно что одно, что семь...
Иначе бы школьный курс русского языка сильно бы сократился, когда изучали, что слитно, что раздельно, а что через чёрточку, или ещё какие знаки
не)) уточню: рядовым с зарплатой главного
молодец София😀еще ))
Согласна, ждем новые публикации!