Что нужно знать, чтобы стать бухгалтером, которого будет ценить любая компания. Познакомимся?🤩

Всем привет!🙂 Меня зовут София, мне 28 лет и 10 из них я изучаю бухгалтерский учет.🚀

Любовь к нему мне привила бабушка, которая всю жизнь проработала бухгалтером, и я решила стать похожей на нее.

В данный момент я работаю бухгалтером по заработной плате, с совмещением функций кадрового специалиста.

Уже очень давно я читаю важные новости, смотрю различные вебинары, изучаю новое на сайте «Клерка». А сейчас мне предложили стать его амбассадором.🤩

Хочу сказать вам, что на данном сайте много всего интересного и нужного.💯

В этом году я прошла тут 2 обучения: «Главный бухгалтер на УСН» и «Кадровик с нуля до профи». И на этом останавливаться не собираюсь, сегодня я записалась на курс «Работа в программе 1С: с нуля до отчетности». Ведь бухгалтеру, специалисту по кадрам и так далее, важно все знать не только в своих отраслях, но еще нужно разбираться в программах, которых они работают.🧩

Я работаю в программе 1С:Предприятие(ЗУП) и хочу научиться понимать ее и разбираться во всех тонкостях и новшествах, чтобы не привлекать сторонних специалистов.

А на сколько полезно обучение я планирую рассказывать в своем блоге далее. Подписывайтесь!