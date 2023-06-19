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Управление персоналом

Сколько зарабатывает профессионал по клинингу. Где и как учат профессиональной уборке?

Вы удивитесь, но предложения на рынке труда начинаются от 70 000 рублей.
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Сколько зарабатывает профессионал по клинингу. Где и как учат профессиональной уборке?

В последнее время мы все чаще слышим о нехватке рабочих рук, и ситуация во многих сферах занятости складывается не в пользу работодателей, об этом говорят результаты исследований рекрутинговых компаний. Согласно данным «Мониторинга предприятий» Банка России, дефицит кадров в январе-марте побил рекорд.  Хуже всего обстоят дела у обрабатывающих производств, предприятий промышленности, водоснабжения, добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения. Не хватает не только узких специалистов, но даже дворников.

Для многих компаний единственная возможность получить работника, который в дальнейшем останется на предприятии, — вырастить его самостоятельно.

Это касается самых разных специальностей. В отрасли клининга пошли еще дальше и стали готовить необходимых специалистов сами. Это только на первый взгляд кажется, что убирать — это легко, была бы тряпка. На самом деле, с учетом того, как стремительно меняются технологии конструкционных и отделочных материалов, профессиональная забота о чистоте помещений (а среди них как производственные помещения на заводах, территории продуктов и продовольственных магазинов, здания НИИ, так и больницы, школы и пр) становится делом технологичным.

На сегодняшний день одной из самых востребованных специальностей стала должность технолога в профессиональной уборке. В его компетенции входит знание и практическое применение технологических процессов профессионального ухода за поверхностями различных конструкционных и отделочных материалов, видов и типов загрязнений, характерных для различных видов деятельности, коррозии материалов, влияющие на их эксплуатационно-технические свойства и многие другие тонкости.

 Компании готовы платить таким специалистам вполне достойные зарплаты. 

Фото с сайта hh.ru

С учетом того, что таких специалистов совсем немного и их подготовкой практически никто не занимается, Комитет по стандартам и образовательной деятельности СРО АКФО совместно с Колледжем индустрии гостеприимства и менеджмента №23 г. Москвы разработали программу обучения по специализации «Технолог профессиональной уборки», включающую как теоретическую часть, так и отработку полученных знаний на практике. Курс для слушателей ведут не только преподаватели колледжа, но и практики клинингового бизнеса. К примеру, одним из наставников недавно завершившегося потока обучения стали руководитель Комитета по стандартам СРО АКФО Михаил Харламов и заместитель генерального директора по производству и контролю качества Денис Горишный и его команда специалистов.

Отзывы студентов
Отзывы студентов

После производственной практики на своих предприятиях слушатели получат дипломы установленного образца.  Это уже второй поток обучения Колледжа №23 совместно с  АКФО. В первом потоке часть московских клининговых компаний обучала сотрудников по специальной программе Правительства Москвы, используя гранты, предусматривающие компенсацию до 95% затраченных средств на обучение. Важным условием получения гранта являлось то, что обучающиеся должны были иметь постоянную регистрацию в  г. Москве или Московской области и состоять в штате московских компаний.

С учетом того, что в апреле 2022 года Министерство труда и социальной защиты утвердило профессиональный стандарт «Работник профессиональной уборки», а стандарт «Специалист профессиональной уборки» утвержден еще ранее, вполне понятна заинтересованность участников рынка в таком обучении. Следующий поток обучения стартует в сентябре.

Bangelov

Bangelov

Юрист Налоговый Консультант

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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