В каких случаях дивиденды участникам общества будут признаны оплатой труда, с начислением на них страховых взносов?

Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 22.05.2023 согласился с позицией нижестоящих судов и налогового органа о доначислении страховых взносов на выплаты, оформленные как дивиденды.
Из материалов дела следует, что руководителю Общества и главному инженеру в целях снижения налоговой нагрузки в части уплаты страховых взносов ежемесячные выплаты за исполнение трудовых обязанностей производились под видом дивидендов по решению общего собрания участников.
Общество обжаловало данное решение налогового органа, однако суды не согласились с позицией общества по следующим причинам:
Решение о выплате дивидендов не может быть принято ранее формирования финансового результата того налогового (отчетного) периода, по итогам которого выплачиваются дивиденды;
В протоколах внеочередных общих собраний участников срок выплаты дивидендов не определён, следовательно, в силу пункта 3 статьи 28 Закона № 14-ФЗ, не может превышать 60 дней;
Выплаты производились один раз в месяц в одинаковой сумме на протяжении всех отчетных периодов.
Таким образом, дивиденды фактически были признаны заработной платой по следующим основаниям:
отсутствие выплат заработной платы руководителю и главному инженеру;
систематичность спорных выплат, условия их выплаты (помесячно, при отсутствии чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета по итогам отчетного периода, тогда как согласно Уставу решение о распределении чистой прибыли принимается ежеквартально)
Так как данные выплаты фактически являлись вознаграждением за труд, следовательно, подлежали обложению страховыми взносами.
Также суды высказали мнение, что при упрощенной системе налогообложения прибыль может распределяться только по итогам года, потому что распределяется чистая прибыль, оставшаяся после налогообложения. Налог же уплачивается на основании данных по итогам года, тогда как поквартально уплачиваются только авансовые платежи. Соответственно, чистая прибыль при УСН не может быть определена по итогам квартала, следует из позиции судов.
Комментарии1
Налоговики в данной ситуации абсолютно правы.
Остается лишь поражаться тупости руководства данного предприятия.