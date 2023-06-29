В каких случаях дивиденды участникам общества будут признаны оплатой труда, с начислением на них страховых взносов?

Арбитражный суд согласился с позицией нижестоящих судов и ИФНС о доначислении страховых взносов на выплаты, оформленные как дивиденды. Таким образом, дивиденды фактически были признаны заработной платой.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 22.05.2023 согласился с позицией нижестоящих судов и налогового органа о доначислении страховых взносов на выплаты, оформленные как дивиденды.

Из материалов дела следует, что руководителю Общества и главному инженеру в целях снижения налоговой нагрузки в части уплаты страховых взносов ежемесячные выплаты за исполнение трудовых обязанностей производились под видом дивидендов по решению общего собрания участников.

Общество обжаловало данное решение налогового органа, однако суды не согласились с позицией общества по следующим причинам:

Решение о выплате дивидендов не может быть принято ранее формирования финансового результата того налогового (отчетного) периода, по итогам которого выплачиваются дивиденды; В протоколах внеочередных общих собраний участников срок выплаты дивидендов не определён, следовательно, в силу пункта 3 статьи 28 Закона № 14-ФЗ, не может превышать 60 дней; Выплаты производились один раз в месяц в одинаковой сумме на протяжении всех отчетных периодов.

Таким образом, дивиденды фактически были признаны заработной платой по следующим основаниям:

отсутствие выплат заработной платы руководителю и главному инженеру;

систематичность спорных выплат, условия их выплаты (помесячно, при отсутствии чистой прибыли, определенной на основании данных бухгалтерского учета по итогам отчетного периода, тогда как согласно Уставу решение о распределении чистой прибыли принимается ежеквартально)

Так как данные выплаты фактически являлись вознаграждением за труд, следовательно, подлежали обложению страховыми взносами.