Блокировка счетов. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по налоговым спорам

13 арбитражный апелляционный суд по жалобе налогового органа рассмотрел дело №А21-14935/2022, по итогам чего вынес постановление от 6 июня 2023 года (резолютивная часть объявлена 29 мая этого года), которым отменил решение Арбитражного суда Калиниградской области и отказал Обществу в признании недействительными решений налогового органа о приостановлении операций по банковским счетам Общества.

Основной причиной для отмены решения суда первой инстанции в данной части послужила недоказанность, по мнению апелляционной коллегии, наличия у Общества имущества, достаточного для оплаты доначислений, произведенных инспекцией в результате проведенной ею выездной налоговой проверки.

Содержание вышеупомянутого постановления позволяет предположить наличие у Общества обоснованных аргументов для обжалования данного судебного акта в кассационном порядке. Впрочем, на момент написания данного поста, Общество не воспользовалось этим правом, которое должно быть реализовано до 6 августа 2023 года.

Отдельно отметим, что в этой ситуации налоговый орган может, по просьбе Общества, на основании п.11 ст.101 НК, заменить блокировку счетов на банковскую гарантию, залог ценных бумаг или поручительство третьего лица.

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