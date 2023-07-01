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Дмитрий Варкентин
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»

Закон о платформе «Знай своего клиента» (далее — «ЗСК», «закон») технико-юридически представляет собой текст изменений и дополнений в 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и немного в закон о Центробанке.
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Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»

ЗСК определяется необходимость отнесения по новому алгоритму каждого клиента банка (юридического лица или индивидуального предпринимателя, на физических лиц закон не распространяется) к определенному уровню риска, коих 3:

  • низкий;

  • средний;

  • высокий.

При этом определение группы риска в отношении клиента банка происходит следующим образом:

  • банки предоставляют Центробанку информацию о своих клиентах (включая идентификационные данные);

  • ЦБ определяет уровень риска с использованием своих информационных ресурсов на основе устанавливаемых им критериев;

  • ЦБ обеспечивает обратную связь с банками посредством личных кабинетов, выгружая туда информацию об уровне риска в отношении каждого банковского клиента.

Информация об уровне риска клиента, полученная от ЦБ, не является для банков истиной в последней инстанции, банки обязаны лишь учитывать ее; окончательное решение по определению уровня риска клиента банк должен принимать самостоятельно.

Для клиентов, отнесенных к низкому уровню риска, закон предполагает определенные послабления — в виде запрета банку реализовывать свои «отказные» полномочия в их отношении, но в то же время банк вправе при возникновении подозрений отказать любому низкорисковому клиенту в совершении операции. При этом, банк, всего лишь, должен на следующий день изменить уровень риска в отношении такого клиента на средний или высокий. Так что привилегия весьма относительная и сомнительная.

В отношении клиентов со средним уровнем риска кредитная организация в полном объеме и на свое усмотрение имеет право осуществлять свои правомочия по ФЗ-115, в том числе «отказные».

Для клиентов с высоким уровнем риска (к которому они отнесены ЦБ и обслуживающей их кредитной организацией) предусмотрены поистине драконовские меры.

Во-первых, их счета фактически будут заблокированы: осуществление расходных операций возможно только в определенных законом случаях (как оплата налогов и сборов, выплата зарплаты).

Во-вторых, в случае необжалования клиентом решения об отнесении к высокому уровню риска и применения соответствующих мер в Межведомственную комиссию (МВК) или в суд (либо при вынесении судом решения об отказе в удовлетворении требования банковского клиента), такой клиент подлежит исключению из ЕГРЮЛ.

Соответственно, МВК наделяется дополнительными полномочиями — по рассмотрению жалоб клиентов банков на решения об отнесении к высокому уровню риска и связанные с этим меры.

Эта новая для МВК категория дел рассматривается с участием представителей таможенной службы, а также общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций.

Решения об отнесении к высокому уровню риска и связанные с этим меры могут быть обжалованы в суде только после обжалования в МВК.

Дмитрий Варкентин

Дмитрий Варкентин

Налоговый адвокат в Адвокатский кабинет Варкентина Д.Ю.

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»

    Закон о платформе «Знай своего клиента» (далее — «ЗСК», «закон») технико-юридически представляет собой текст изменений и дополнений в 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и немного в закон о Центробанке.

    Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»
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