Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»

Закон о платформе «Знай своего клиента» (далее — «ЗСК», «закон») технико-юридически представляет собой текст изменений и дополнений в 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и немного в закон о Центробанке.

ЗСК определяется необходимость отнесения по новому алгоритму каждого клиента банка (юридического лица или индивидуального предпринимателя, на физических лиц закон не распространяется) к определенному уровню риска, коих 3:

низкий;

средний;

высокий.

При этом определение группы риска в отношении клиента банка происходит следующим образом:

банки предоставляют Центробанку информацию о своих клиентах (включая идентификационные данные);

ЦБ определяет уровень риска с использованием своих информационных ресурсов на основе устанавливаемых им критериев ;

ЦБ обеспечивает обратную связь с банками посредством личных кабинетов, выгружая туда информацию об уровне риска в отношении каждого банковского клиента.

Информация об уровне риска клиента, полученная от ЦБ, не является для банков истиной в последней инстанции, банки обязаны лишь учитывать ее; окончательное решение по определению уровня риска клиента банк должен принимать самостоятельно.

Для клиентов, отнесенных к низкому уровню риска, закон предполагает определенные послабления — в виде запрета банку реализовывать свои «отказные» полномочия в их отношении, но в то же время банк вправе при возникновении подозрений отказать любому низкорисковому клиенту в совершении операции. При этом, банк, всего лишь, должен на следующий день изменить уровень риска в отношении такого клиента на средний или высокий. Так что привилегия весьма относительная и сомнительная.

В отношении клиентов со средним уровнем риска кредитная организация в полном объеме и на свое усмотрение имеет право осуществлять свои правомочия по ФЗ-115, в том числе «отказные».

Для клиентов с высоким уровнем риска (к которому они отнесены ЦБ и обслуживающей их кредитной организацией) предусмотрены поистине драконовские меры.

Во-первых, их счета фактически будут заблокированы: осуществление расходных операций возможно только в определенных законом случаях (как оплата налогов и сборов, выплата зарплаты).

Во-вторых, в случае необжалования клиентом решения об отнесении к высокому уровню риска и применения соответствующих мер в Межведомственную комиссию (МВК) или в суд (либо при вынесении судом решения об отказе в удовлетворении требования банковского клиента), такой клиент подлежит исключению из ЕГРЮЛ.

Соответственно, МВК наделяется дополнительными полномочиями — по рассмотрению жалоб клиентов банков на решения об отнесении к высокому уровню риска и связанные с этим меры.

Эта новая для МВК категория дел рассматривается с участием представителей таможенной службы, а также общероссийских общественных организаций, союзов и ассоциаций кредитных организаций.

Решения об отнесении к высокому уровню риска и связанные с этим меры могут быть обжалованы в суде только после обжалования в МВК.