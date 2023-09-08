Счастливый исход. Про победу налогоплательщика над налоговой инспекцией

Все же намного приятнее писать о чем-то хорошем и светлом (пусть и не высоком, ладно:), чем о плохом и грустном. Для меня в качестве налогового адвоката такого рода позитивной темой, безусловно, выступают победы налогоплательщика над налоговой инспекцией. А если победа эта достигнута в арбитражном суде, да еще и по итогам выездной проверки — вообще душа радуется и просит: пиши.

Такое воодушевление выигрыш у налоговой инспекции в суде вызывает по той простой причине, что в последние годы это, прямо скажем, случается нечасто. Причин тому много. Это и давно уже сложившийся строго выборочный, осторожный подход при назначении выездных проверок, в том числе тщательный предпроверочный анализ, различные методы «побуждения» налогоплательщика добровольно уточнить свои налоговые обязательства; таким образом, проверку инспекция старается назначать тогда, когда есть близкая к 100% уверенность в том, что по ее итогам обязательно будут доначисления (а результат устоит в суде), а все допроверочные способы воздействия на налогоплательщика исчерпаны. Также к причинам такой статистики не в пользу налогоплательщика относятся возросший профессионализм налоговиков при проведении проверки и отстаивании ее результатов, ну и тот факт, что арбитражные суды тоже являются (несмотря на всю свою независимость, как реальную, так и показную) органами государственной власти, существующими сугубо за бюджетный счет.

Несмотря на статистику, мне неоднократно доводилось побеждать налоговую инспекцию в суде, в том числе и по итогам выездной проверки; о последнем своем выигрыше я напишу как-нибудь в следующий раз. А сейчас – речь о деле №А50-1415/2022 по итогам тематической выездной проверки по НДС.

Решение суда первой инстанции по делу впечатляет своим объемом (37 страниц), но при прочтении выясняется, что такое пространное изложение связано скорее не со сложностью дела как такового, а с чрезвычайно подробным изложением обстоятельств по нему. Ну что ж, дело вкуса, который, к слову, может проявляться и при написании судебных актов.

Также бросилось в глаза, что в ходе судебного разбирательства были допрошены два свидетеля: это является сравнительной редкостью для арбитражных дел вообще, а для арбитражных споров по административной категории дел — в особенности.

Существо спора состояло в том, что инспекция пришла к выводу о мнимости заключенной налогоплательщиком сделки по приобретению лакокрасочных изделий с целью использования для выполнения своих контрактных обязательств в качестве подрядчика. Налогоплательщик, естественно возражал.

Спорная сумма невелика — порядка 4 миллионов рублей, что очень немного для доначислений по выездной проверке, однако я давно уже заметил, что проверки мельчают, и описываемое дело только подтверждает такую тенденцию.

Инспекция провела впечатляющую работу по обоснованию своей позиции, но и Общество тоже в этом плане «не осталось в долгу», ответив своими контраргументами практически на каждый аргумент налогового органа.

Такое положение вещей вынудило суд констатировать следующее:

«Суд полагает, что действительно, налоговым органом установлен ряд фактов, которые указывают на отдельные признаки получения Обществом необоснованной налоговой выгоды по НДС. Вместе с тем, … суд пришел к выводу о том, что налоговым органом не представлено бесспорных доказательств неиспользования налогоплательщиком спорной краски на объекте общества..., при выполнении работ на собственной производственной базе, доказательств того, что часть краски не была испорчена и утилизирована заявителем, доказательств отсутствия фактических взаимоотношений с названным контрагентом, а также того, Общество не проявило должной осмотрительности при выборе контрагента».

Отметим, что до этого места в Решении суд подробнейшим образом изложил позицию инспекции, а после него — также весьма обстоятельно — собственную позицию с учетом контраргументов Общества. Но, без сомнения, именно процитированная мной выдержка является ключевой настолько, что, прочитав ее, можно было даже не смотреть резолютивную часть.

Проиграв в первой инстанции, инспекция, разумеется, на этом не остановилась, и обратилась в апелляцию, которая не стала ничего менять в Решении. Точку в деле поставил Арбитражный суд Уральского округа, который Постановлением от 15 февраля 2023 года оставил состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, а кассационную жалобу инспекции — без удовлетворения.