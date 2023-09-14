РФ или не РФ? А если для целей налогообложения?

Общество в декларации по НДС за 4-й квартал 2021 года включило в состав налоговых вычетов суммы НДС по счетам-фактурам, выставленным судовладельцами в связи с оказанием услуг по договорам фрахтования (тайм-чартера). При этом рыболовные суда по данным договорам использовались для добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории исключительной экономической зоны РФ (ИЭЗ РФ). Проведя камеральную налоговую проверку данной декларации, инспекция по г. Мурманску пришла к выводу, что соответствующие операции не являются объектом обложения НДС (поскольку были произведены вне территории РФ), в связи с чем отказала Обществу в предоставлении налоговых вычетов.

Не согласившись с принятым инспекцией решением, налогоплательщик, безуспешно пройдя процедуру досудебного обжалования, оспорил его в суде.

Арбитражный суд Мурманской области, рассмотрев дело №А42-9150/2022, отказал Обществу в удовлетворении его требований. Тринадцатый арбитражный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Таким образом, суды двух инстанций полностью согласились с позицией налогового органа.

Общество обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, материалы дела и дополнительные позиции сторон, суд кассационной инстанции принял Постановление об отмене состоявшихся судебных актов и о направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование вынесенного Постановления кассация указала на следующие обстоятельства:

- ИЭЗ РФ территорией РФ, безусловно, не является, как это верно отражено в судебных актах нижестоящих инстанций. Вместе с тем, законодатель в 2020 году дополнил статью 147 НК РФ пунктом 3, в соответствии с положениями которого местом реализации товаров в виде водных биологических ресурсов, добытых в ИЭЗ РФ, и (или) товаров, произведенных из водных биологических ресурсов, добытых в ИЭЗ РФ, признается территория Российской Федерации в случае, если в момент начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в ИЭЗ РФ. Общество приводит заслуживающие внимания доводы об отсутствии оснований для различного подхода к вопросу о месте реализации водных биологических ресурсов, добытых в ИЭЗ РФ, и вопросу о месте реализации услуг по предоставлению рыболовных судов с экипажем для добычи водных биологических ресурсов в ИЭЗ РФ.

- Контрагентами Общества создан источник вычетов по НДС; они, считая себя и являясь его плательщиками и фактически уплачивая его в бюджет, выставляли счет-фактуры Обществу, что обусловливает право Общества на вычет налога в такой ситуации.

В данном деле интересен тот момент, что арбитражный суд округа фактически предлагает суду первой инстанции, оценив ранее не рассмотренные доводы Общества, применить аналогию закона, распространив действие относительно нового положения статьи 147 НК РФ (относящейся к определению места реализации товара) на отношения, регулируемые статьей 148 НК РФ (относящейся к определению места реализации работ (услуг).

Учитывая фактическую сходность правоотношений в рассматриваемом случае, а также установленные по делу обстоятельства, полагаю, что при новом рассмотрении дела у налогоплательщика есть все шансы на выигрыш дела.

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