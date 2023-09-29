Нотариальные протоколы допросов. Как можно самостоятельно организовать проведение допроса по своей инициативе

Рассмотрим эффективный, но далеко не самый очевидный способ отстаивания своей позиции в спорах с налоговой инспекцией.

Допрос свидетелей — это один из важнейших способов формирования доказательственной базы по налоговым делам.

Исходя из простого прочтения действующего налогового законодательства, можно предположить, что использование данного способа является исключительной прерогативой налоговых органов.

Да, на судебной стадии рассмотрения спора суд, по ходатайству заинтересованного лица или по собственной инициативе, может произвести допрос свидетелей непосредственно в судебном заседании. Однако реальная практика говорит о том, что арбитражные суды не особенно любят прибегать к такому мероприятию. Тому есть разные причины; по налоговым делам суды, по общему правилу, исходят из того, что необходимый комплекс допросов уже произведен в рамках мероприятий налогового контроля, и дополнительные судебные допросы излишни. Исключения, конечно, бывают, но они случаются в экстраординарных ситуациях, например, тогда, когда совершенно очевидно, что инспекцией не допрошен какой-то ключевой свидетель по делу. И то, даже в такой ситуации нет никакой гарантии, что судья арбитражного суда удовлетворит соответствующее доказательство.

Зато к письменным доказательствам суд относится намного лояльнее. Арбитражный процесс, безусловно, устный и непосредственный, но, в то же время и главным образом, основанный на документальных доказательствах. Поэтому ходатайства о приобщении к материалам дела тех или иных документов удовлетворяются практически всегда (за исключением тех случаев, когда представляемые доказательства очевидным образом не имеют к делу никакого отношения).

В этих условиях у налогоплательщика в споре с налоговой инспекцией есть прекрасная, но далеко не всем известная возможность все-таки произвести выгодный для себя допрос практически любого лица, и приобщить его к материалам дела в качестве письменного доказательства.

Такая возможность предусмотрена ст. 102-103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, в соответствии с которыми нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. В рамках этих своих полномочий нотариус вправе производить, среди прочего, допрос свидетелей.

Специфичность этих норм заключается, на первый взгляд, в том, что проведение нотариального действия (в контексте данной статьи – допроса) обусловлено условием о невозможности или затруднительности проведения допроса в будущем. Однако практика правоприменения в данном случае показывает, что это условие является, по большому счету, формальным. Например, бывает достаточно представить простейшие доказательства (например, переписку по электронной почте) или даже просто устно продекларировать, что свидетель в ближайшем будущем планирует отправиться на длительное лечение или в командировку.

Для проведения допроса нотариус обязан известить о нем заинтересованных лиц. В ситуации налогового спора таким заинтересованным лицом, естественно, будет являться инспекция, представитель которой, скорее всего, на допрос явится, поскольку сотрудники налоговых органов прекрасно понимают, что целью проведения этого мероприятия является подготовка контраргументов относительно их позиции.

Разумеется, до проведения допроса необходимо провести тщательную подготовительную работу с проработкой как вопросов, так и ответов на них, для того, чтобы с максимальной пользой для дела впоследствии использовать протокол в суде. Также следует иметь в виду, что явившийся представитель инспекции будет вправе задать свои вопросы, на которые свидетель тоже должен будет ответить.

Допрос свидетеля производится нотариусом в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства. Это означает, в частности, то, что свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; в то же время, при проведении допроса вправе присутствовать адвокат, который сможет защищать интересы допрашиваемого лица (особо подчеркну, что адвокат не сможет отвечать за свидетеля, но давать краткие устные консультации по ходу допроса он вправе).

Проведение допроса нотариусом — удовольствие не из дешевых, и будет стоить точно не меньше 15 тысяч рублей, но учитывая, какие суммы могут стоять при этом на кону, данное обстоятельство можно вовсе не брать в расчет.

Нотариальное сопровождение и удостоверение протокола допроса, а также обеспечение возможности присутствия при производстве допроса представителей налогового органа делают такой протокол столь же полновесным доказательством, как и протоколы допросов, произведенных инспекцией.

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