Налоговый беспредел. Почему суды иногда закрывают глаза на беспредел налоговиков

В публикации была приведена ситуация, при которой инспекция в дополнении к акту налоговой проверки откровенно соврала, отрицая очевидные факты.
В связи с этим коллега выразил возмущение такого рода «деяниям» со стороны мытарей, в том смысле, что они делают что хотят, и при этом управы на них нет.
Я не удержался, и прокомментировал эту публикацию, указав на то, что можно посмотреть на эту ситуацию и совершенно с другой стороны, а именно, порадоваться нерадивости наших с ним «кормильцев» — ведь существенные ошибки проверяющих могут быть использованы впоследствии против них же в суде.
Коллега не согласился со мной, указав в ответе на мой комментарий, что суды в большинстве случаев становятся на сторону налогового органа, игнорируя даже самые вопиющие их нарушения.
И вот тут уже я не согласился с его суждением по следующим принципиальным соображениям.
Я убежден (т.е. вижу это как из своей собственной юридической/адвокатской практики, так и в целом из практики судов по налоговым спорам, за которой я стараюсь плотно следить), что беспредел налоговиков поддерживается судами, в большинстве случаев не просто так. А потому, что за этим беспределом, опять же, не во всех, но в большинстве случаев, стоят РЕАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ налогоплательщика (давайте уж будем честны сами с собой), например, отношения налогоплательщика с откровенными организациями-помойками.
Видя фактические обстоятельства (то есть, в некотором роде «за деревьями видя лес»), суды да, зачастую закрывают глаза на бред и беспредел налоговиков. Но это не потому (в большинстве случаев), что они их покрывают, будучи заодно с ними, а потому, что вынуждены признать факты нарушений самого налогоплательщика. Но ведь могут и не закрыть глаза, и такие случаи есть, и тогда тот самый беспредел становится шансом для налогоплательщика (имеющего очевидные налоговые «грехи») избежать доначислений (ответственности) или существенно их снизить.
В случае же, скажем так, «беспредела на пустом месте», т.е. без реальных серьезных нарушений самого налогоплательщика, я считаю, есть прекрасные шансы выиграть дело в суде, тем самым «наказав» налоговый орган.
Понятно, что если подходить к ситуации эмоционально, то я, пожалуй, и поддержал бы своего коллегу в его негодовании. Но налоги — это всё же история про деньги, поэтому на всё, что с этим связано, нужно смотреть рассудочно и по-хорошему цинично.
И с точки зрения такого подхода, как это ни покажется кому-то парадоксальным, я, в целом, позитивно отношусь к разного рода незаконным (необоснованным) действиям (бездействию) сотрудников налоговых органов.
Комментарии3
Дмитрий, Вы же юрист. Непонятно, почему нет ссылки на первичные документы. Такого рода заголовок (да и сам текст статьи) можно написать про кого угодно. Допустим, заменить "налоговый беспредел" на "ментовский", "адвокатский" и т.д.
Да. Народ требует хотя бы ссылку на дело
только вы упустили, что это так не работает (не должно так работать). если нарушения налогоплательщика явные и вопиющие, то и доказать их должно быть несложно, без нарушений. не смогли доказать - работайте лучше. а вы по сути одобряете налоговый самосуд, господин адвокат.