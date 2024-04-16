Дмитрий Варкентин
Уклонение от уплаты налогов

«Резиновый» состав. Практика применения уголовного наказания за неуплату налогов.

Рассмотрим практику применения ст. 187 Уголовного кодекса РФ применительно к налоговым правонарушениям.
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«Резиновый» состав. Практика применения уголовного наказания за неуплату налогов.
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

В жизни многих организаций на общей системе налогообложения является довольно распространённой ситуация, при которой налоговая инспекция признает те или иные операции нереальными, т.е. не имевшими место быть в действительности (например, оплату за несуществующий товар, или невыполненные работы, или не оказанные услуги).

Последствия такого рода неприятности, вроде как, всем очевидны. Это доначисления налогов (сборов), пени, взыскание штрафов. Кроме того, в случае если сумма доначислений превысит определенный порог – руководителю грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

❗️Отметим, что в большинстве случаев уголовного наказания за неуплату налогов можно избежать с помощью погашения задолженности перед бюджетом (при условии совершения этого деяния впервые). Однако этими, уже известными большинству, последствиями, риски, связанные с осуществлением нереальных хозяйственных операций, не исчерпываются.

В Уголовном кодексе РФ есть статья 187 «Неправомерный оборот средств платежей». Приведем полностью ее содержание, поскольку это действительно важно.

«Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет».

Думаю, что большинству людей, не знакомых с данной статьей, в первую очередь, придет в голову мысль о том, причем тут налоговые риски.

А точнее: как можно вменить подделку каких бы то ни было средств платежа пусть даже самому отъявленному налоговому уклонисту? Ведь каким бы отъявленным этот самый уклонист ни был, денежные средства он — таки переводит совершенно правомерно, без подделывания чего бы то ни было.

Но это только так кажется.

В реальности дело обстоит таким образом, что суды вовсю осуждают по этой статье руководителей юридических лиц, которые, ничего в прямом смысле слова не подделывая, перечисляли деньги на те же «технические» компании, либо даже и на вполне себе работающие и живые юрлица, но при этом с липовым основанием платежа.

Юридическая эквилибристика тут вот в чем.

В анализируемой статье УК употреблено слово «поддельных» (карт, средств платежа, в т.ч. электронных). А подделки (или подлоги) бывают двух видов: интеллектуальные и материальные. В быту чаще всего имеется в виду материальный подлог, т.е. физическая имитация документа, между тем под подлогом интеллектуальным в криминалистике подразумевается составление формально абсолютно легального документа (неважно, электронного или бумажного), но при этом содержащего заведомо ложные сведения.  

То есть, если организация перечислила денежные средства на пресловутое ООО «Ромашка», и при этом в качестве основания платежа указала фиктивную операцию (товар/работу/услугу), и это так или иначе доказано, то руководитель и иные контролирующие данную организацию лица вполне могут выступить обвиняемыми по данной статье.

Таким образом, этот состав уголовного преступления вполне может иметь место как итоговый печальный результат любой камеральной или выездной налоговой проверки. Путь в места не столь отдаленные может быть описан (как вариант) примерно так: налоговая инспекция проводит проверку, доначисляет налог, параллельно возбуждается уголовное дело за неуплату налога, коммерсант добровольно возмещает ущерб бюджету в сумме доначислений, пеней и штрафа (при этом признает свою вину, и в числе прочего — признает тот факт, что имел дело с теми же техническими компаниями, на счета которых переводил деньги по липовым основаниям), освобождается от уголовной ответственности и.. получает возбуждение уголовного дела по ст. 187 УК.

Причем в качестве основных доказательств по новому делу выступают как материалы проверки, так и материалы прекращенного уголовного дела, из которых следует, по сути, признание в совершении преступления по статье 187-й.

Безусловно, по этой статье привлекаются и лица, которые «в прямом смысле слова» совершают подлог средств платежей, и это абсолютно понятно даже на бытовом уровне осознания данного состава преступления.

Кроме того, есть обширная практика уголовного преследования по данному составу тех самых зиц-председателей (или номиналов), которые, помимо «учреждения» юридического лица (к слову, это отдельный состав преступления), еще и открывают счет, передавая ключи-пароли от него реальным выгодоприобретателям (и вот тут уже работает 187-я).

Но привлечение к ответственности по этой статье нерадивых налогоплательщиков (или контролирующих их лиц) – это как раз то, что делает 187-ю поистине «резиновым» составом преступления, в том смысле, что его можно «примерить» к любому (подчеркну: независимо от суммы) доначислению налогов, связанному с выявлением нереальных хозяйственных операций.

Надо сказать, что данная статья УК РФ неоднократно оспаривалась в Конституционном суде РФ — именно по той причине, что правомерность ее применения к области налоговых отношений неочевидна. С сожалением приходится констатировать, что суд признал такой подход правоохранительных органов полностью соответствующим Конституции РФ (см., например, Определение №761-О от 31.03.2022 г., Определение №1006-О от 25.04.2023 г.).  

В заключение отметим, что преступление по ст. 187-й УК относится к категории тяжких, т.е. срок давности привлечения к уголовной ответственности по нему — 10 лет со дня совершения деяния (т.о., под удар может попасть любая операция, совершенная, начиная с 2014 года).

Также отметим, что у статьи имеется более жесткая по наказанию часть вторая — за совершение преступления в составе организованной группы (которой может быть признан, например, стандартный тандем Генеральный директор — Главный бухгалтер).

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