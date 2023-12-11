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Обзор судебной практики

Точка невозврата или до какой инстанции спорить. Истории из практики

Знаете, какое самое распространенное заблуждение у людей, редко встречающихся с Фемидой? «Вторая инстанция ничего не решает!» — считают они. А я так вам скажу: «Решает! И многое!» Главное — понимать, что именно вторая инстанция должна «порешать».
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Один товарищ, проиграв спор с коллекторами о взыскании задолженности, решил, что все куплено. Смешно, на что он рассчитывал? Что ему просто так долг простят? Да, были в этом деле странности, связанные с переуступкой долга, но это влияло не на сам долг, а на то, кому его отдавать. Если не коллекторам, то банку. По мне, так без разницы.

В этом случае апелляция всего лишь время до вступления в законную силу выигрывала. Еще три месяца до исполнительного листа. И смысл обжалования будет только в этом. Если он нужен, такой смысл.

Прошло четыре месяца, прошли мы областной суд. Чуда не произошло, решение без изменения. И вот приставы начали списывать деньги с зарплаты должника. Звонит этот товарищ мне и жалуется на несправедливость правосудия и на то, как он зря потратил деньги на апелляцию. Именно это я ему и говорил, когда он начинал тратить. Забавно вышло.

Пошел я как-то раз доли детские определять. А там ипотека, материнский капитал, папа умер, мама банкрот, в общем, одно на другое, не захотел суд понимать меня. Отказал, заявил, что неправильный я способ выбрал для защиты.

Я в апелляцию пошел, там объясняю, мол, не прав суд первой инстанции, не просто неправ, а конкретно. Апелляция, там сразу три судьи слушают, целых два заседания меня слушали. В итоге согласились, что суд неправ, но доли детям не положены. Мол, дети и так владеют долями как наследники. И этого достаточно. То есть суд поменял первое решение, но только причину отказа.

Пошел я в кассацию. Коллеги знают, каков шанс поменять решения, прошедшие две инстанции. Но то ли воротничок моей рубашки был ослепительно бел, то ли буквы на жалобе ярко-черные не по сезону, в общем, услышала меня кассация. И сказала, что наследство — это одно обязательство, а наделение детей долями — другое. И оба должны быть исполнены несмотря на банкротство и ипотеку. Отменил суд решения и снова в апелляцию отправил. Там уже все, как я хотел, получилось. Вот, а говорите, ничего не решают.

Или наследство как-то раз делил. Наследники желали, чтобы пережившая супруга в наследственную массу квартиру положила и дом. Они на нее оформлены были, супруга считала, что ее личные. Дом считала, что до брака построен и только в браке зарегистрирован, а вот квартира на средства от реализации добрачной приобретена. Собственно, эту позицию я и доказывал.

С домом все хорошо сразу получилось: смогли мы доказать период стройки. А вот с квартирой хуже: она на «наличку из-под подушки» покупалась спустя девять месяцев после продажи добрачной. Суд не поверил, что это одни и те же деньги.

А вторая инстанция поверила. Оставили женщине квартиру. В кассацию уже наследники решили не идти. И правильно сделали: надо уметь останавливаться, точку невозврата еще никто не отменял.

Так что, дорогие мои читатели: если не получилось у вас что-то с первого раза, не надо отчаиваться. Надо просто спокойно сесть и обсудить шансы на обжалование. Может, они и есть. Наверняка есть, ведь почему-то же вы считаете, что право ваше нарушено. А вы как думаете?

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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