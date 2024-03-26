Антон Слипченко
Мошенничество

Как легко нас обмануть? Никогда не расслабляйтесь. Мошенники изобретательны

Хотите, жизнь не будет прежней, и в копилку социальных фобий добавится еще одна? Мошенники. Они не дают расслабиться и постоянно подкидывают пищу для размышлений. Вот и опять.
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Как легко нас обмануть? Никогда не расслабляйтесь. Мошенники изобретательны

Сергей. Первый раз мы встретились с ним год назад. Приставы списали с его карточки — 20 тыс. рублей. В Обоснование указали: взыскание задолженности по судебному приказу выданному мировым судом какой-то глуши, где Сергей ни разу не был. Сумма долга — 80 тысяч. Взыскатель — какой-то неизвестный тип. Дата приказа — почти год тому назад.

Сергей ничего не знает про этот долг и с городом, где вынесен приказ, его ничего не связывает. Сразу же подали заявление о восстановлении срока подачи возражений на судебный приказ и собственно сами возражения. Параллельно подали заявление в полицию. Сообщили, что в суд представлены поддельные долговые документы.

Первая отреагировала полиция, написав, что для уголовного дела оснований нет, так как долг возник на основании судебного акта. Ожидаемо. Полиция, как всегда, бесполезна.

Второй отреагировал мировой суд, отказавшись восстанавливать срок. Суд посчитал, что с момента приказа прошло «значительное» количество времени и должник должен был знать о наличии долга. Так себе мотивировка, но это «Мухосранск», где все возможно.

Еще из определения узнали, что жулики использовали адрес квартиры Сергея, из которой он давно выписался.

Подали жалобу в вышестоящий суд на определение об отказе в восстановлении срока. Подали через того же судью. Требования закона.

К сожалению, в тот «Мухаср@нск» не ходят ни поезда, ни самолеты. Расстояние — две тысячи километров. Ехать знакомиться с делом, либо совершать какие-либо действия лично, будет дороже, чем цена проблемы. Поэтому ставку сделали на Почту России.

Жалоба потерялась. Но из почтового идентификатора было видно, что суд жалобу получил. В аппарате мирового судьи сказали, что никакой жалобы нет. Я начал подозревать, что аппарат суда находится в сговоре с жуликами. Конечно это не так, просто совпадение.

Повторно подали жалобу, где подробно расписали все действия и даты. Параллельно подали жалобу на судью в квалификационную коллегию судей. Началось движение.

Позвонили из аппарата мирового суда и попросили отозвать жалобу. Даже не представляю, как это и на что они рассчитывали. Пытались убедить меня, что это Сергей неправ, что так долго не подавал возражения. Я пояснил, что мне без разницы кто у них виноват, и я отзывать не буду.

Жалоба поступила в районный суд. Доводы были убедительные, смена регистрации и отсутствие подписи о вручении должнику, что тут может быть уважительнее. Жалобу удовлетворили, возражения приняли.

Судебный приказ — такая подлая штука, но к счастью для его отмены достаточно написать что возражаешь. По каким причинам даже не важно. Наш приказ в итоге отменили. Все на все прошел год.

Те взысканные двадцать тысяч мы даже не надеемся вернуть. Подали заявление о повороте взыскания, но кого там и где искать непонятно, а ехать и разбираться, дороже выйдет.

Схема жуликов тоже проста и понятна. Подделывают договор займа на любого, чьи данные есть в доступе, в договоре указывают подсудность г. Мухосранска обращаются, получают судебный приказ. Причем заявителем указывают любую ООО-«шку» однодневку. Судебный приказ выносится без вызова сторон, поэтому подлинность документов не проверяется. Главное чтобы все личные данные были. После этого, уже какое-то конкретное физическое лицо выкупает право требования по этому приказу, проводит правопреемство и предъявляет приказ к исполнению. Если полиция и вмешается, то объяснение будет простое. Предложили, купил. Остальное, пойди, докажи.

Это из разряда плюс еще одна фобия. Как от этого защититься, я не знаю. Наши паспортные данные есть уже везде. Способ только один — быть внимательным. Но трудно опасаться того, о чем не имеешь ни малейшего представления.

Итого: не расслабляйтесь. Мошенники изобретательны, а законы. Ну сами видите, кто их сочиняет.

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Комментарии

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  • Виктор

    1. Этой схеме не один год и, насколько я помню, используется она постоянно.
    2. ООО-«шку» – почему тут кавычки?

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