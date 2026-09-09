Еще одна схема отъема жилья

Лидия Ивановна квартиру недавно продала. А через месяц ее на допрос в полицию вызвали и потребовали покупателю деньги с продажи квартиры вернуть. Причем квартиру она назад не получит. Иначе угрожают привлечь за мошенничество. Так как заявление на нее сразу два потерпевших написали. Один - это покупатель. А второй…

Только-только отгремели судебные баталии за квартиру известной певицы, подарившей свою фамилию для названия мошеннической схемы, как появился новый развод несчастного покупателя или продавца.

Лидия Ивановна - человек пожилой и высшего образования никогда не получавшая. Всю жизнь проработала нянечкой в детском садике, и потому люди для нее существа безобидные, искренние и добрые. Собственно так всегда и было, даже тогда, когда квартиру продать решила.

Ей как-то с первого раза риэлтор хороший попалась. Объявления разместила, на осмотры с покупателями приходила. А когда нашелся покупатель, все документы для продажи собрала и сделку оформила. И даже подстраховала от обмана со стороны покупателя.

В итоге, уголовное дело не возбудили, квартира осталась у покупателя, а деньги у продавца. Только стоило это полтора года судов уже покупателем выигранных. Это стоило больших нервов, здоровья. И впереди два суда с непонятным результатом, здоровья не добавляющих. Была в этой истории еще третья сторона, которая и выступила тем вторым потерпевшим.

- Лидия Ивановна, знаете сколько на рынке недвижимости обмана, – говорила перед самой сделкой риэлтор, – сейчас продавец со всем согласен, а потом пойдет, например, и сделку из- за чего-нибудь оспорит, или претензии по качеству жилья предъявлять начнет. Давайте подстрахуемся, слышали же сколько таких случаев было?

Лидия Ивановна о таких случаях не слышала, и проверять смысл сказанного ей не пришла в голову мысль. Нельзя оскорблять своим недоверием такую хорошую женщину. Поэтому просто согласилась подстраховаться.

- Завтра мы приедем по этому адресу, там вас будет ждать человек, он – адвокат и будет гарантией подстраховки. Для этого вы сами предложите оформить на него сделку дарения. Просто он составит договор, и вы его подпишите. Нет, за это ничего платить не надо, и нигде его регистрировать тоже не надо. Это просто формальность.

Если ваш покупатель потом начнет против вас какие-либо действия, адвокат просто использует этот договор так, что покупатель еще и потерпит убытки. Но надеюсь, этого не произойдет. И да, про это никому, пожалуйста, не говорите, потому, как тогда не сработает.

Так и сделали. На следующий день встретилась с доброжелательным молодым человеком, представившимся адвокатом, подписали бумаги. А на следующий день продала квартиру, получила деньги, рассчиталась с риэлтором и уехала к детям в пригород.

А через неделю после регистрации сделки все вот это и произошло.

Тот молодой человек, заявил о своих правах на квартиру, никакого риэлтора он не знал, а Лидия Ивановна сама пришла к нему в офис и предложила подарок. Кто же от таких подарков отказывается. И даже видеозапись этого события представил, где все четко и слышно и видно было. Выходило, что сама.

Риэлтор заявила, что ничего про дарение не знает и никаких советов так сделать она не давала, а бабушка еще с ней до сих пор не рассчиталась.

В это время, получивший подарок, молодой человек подал в суд и потребовал квартиру себе. Да, по документам он имеет полное право, Так как договор дарения даже квартиры, допускается без участия нотариуса, и вступает в силу сразу после подписания. А бабушка, получается, продала уже подаренное и никому об этом не сообщила.

Вот только в иске к покупателю молодому человеку в итоге отказали. Для таких споров важно, не сама сделка, а кому квартиру фактически раньше передали. Покупатель принес акт приема передачи, подписанный за один день до договора дарения, а подпись на нем стояла Лидии Ивановны. Вторая и третья инстанция подтвердили права покупателя.

Тогда молодой человек, кстати, он оказался никакой не адвокат, обратился с иском к дарительнице. Да, есть у него такое право. И потребовал рыночную стоимость квартиры. Ну а Лидия Ивановна заявила встречный иск о признании договора дарения недействительным, так как действовала она под влиянием заблуждения, и не желая передавать безвозмездно квартиру тому лжеадвокату.

История пошла на новый виток, чем закончится, не знаю, покажет время. Но я думаю шансы у Лидии Ивановны хорошие, с чего бы она просто так квартиры незнакомым людям раздавала. Ну а другим еще одна фобия, не позволяющая расслабляться при покупке, и даже при продаже.

Кстати, скажите, кто здесь намечался в жертву? Покупатель? А если он оказался родственником риэлтора? Как вам такое? И да спасибо, что читаете меня.

Отдельная благодарность тем, кто поставил лайк. Если же вы узнали свою ситуацию, запишитесь на консультацию. Потому что час разговора с юристом о будущем сэкономит годы судов о прошлом.

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