Секреты успешного собеседования при трудоустройстве

Собеседование – это самопрезентация себя и возможность выделиться из массы соискателей. Именно поэтому к нему необходимо подготовиться. Разберемся как сделать так, чтобы собеседование прошло успешно, и вы получили оффер.

Как подготовиться к собеседованию

Прежде чем идти на собеседование необходимо изучить:

сайт компании – историю компании, виды деятельности, достижения, новости;

профили в соцсетях – они дают представление о корпоративной культуре, мероприятиях компании, связях с общественностью;

отзывы сотрудников о компании;

вакансию – еще раз просмотрите требования работодателя и ключевые характеристики, которые нужны претенденту.

Изучив все это, возможно, у вас тоже появятся собственные вопросы, которые можно будет задать на собеседовании. Наличие у вас вопросов показывает вашу заинтересованность к работе, не стесняйтесь спрашивать, это оценят нанимающие менеджеры.

Далее еще просмотрите свое резюме, так как именно резюме является основным источников вопросов HR на собеседовании.

Самопрезентация

Отрепетируйте самопрезентацию. Если вы знаете, что вам сложно презентовать себя, – репетируйте. Лучше всего сделать так: составьте список ваших навыков, которые полезнее всего для этой вакансии. Это ваши козыри. Структурируйте их в хронологическом порядке, чтобы рассказать о местах работы, где вы получили эти навыки.

Рассказ должен быть достаточно коротким, не дольше двух минут. И он должен презентовать вас как кандидата, который принесет максимальную пользу подразделению. Прорепетируйте ответ перед зеркалом или перед близкими, если не уверены в себе.

Внешний вид

Ну и не забываем, что «встречают по одежке». Поэтому внимательно отнеситесь к своему внешнему виду (прическе, одежде, макияжу). Бухгалтер – консервативная профессия и поэтому, вряд ли, отнесутся серьезно к бухгалтеру в короткой юбке, с глубоким декольте и «боевом окрасе».

Если у компании есть дресс-код, то необходимо одеться в соответствии с его условиями.

Не забываем о том, что наш внешний вид напрямую связан с работой, которую мы получаем, и с тем сколько нам платят. Вас будут оценивать и по внешнему виду тоже, поэтому нужно произвести нужное впечатление.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Для онлайн собеседования также все эти требования актуальны. Но есть и свои нюансы:

Выберите нейтральный фон и хороший свет. Если у вас на фоне кухня или ремонт, то лучше воспользоваться размытым или виртуальным фоном, чтобы это не отвлекало работодателя. Проверьте заранее звук и стабильное соединение с интернетом, чтобы вас было хорошо слышно. Попросите домочадцев соблюдать тишину, и по возможности не появляться в кадре.

Пунктуальность

Перед собеседованием изучите как добраться до офиса компании, чтобы не опоздать. Если вы все таки задерживаетесь, то предупредите об опоздании, покажите, что цените чужое время.



Если собеседование будет онлайн, то заранее узнайте в каком сервисе вы будете созваниваться, чтобы заранее произвести все нужные настройки, проверить звук и видео.

Язык тела

Успех прохождения собеседования во многом зависит от того, как вы держитесь. Жесты, мимика, поза, тембр голоса так же важны, как и то, о чем вы говорите. Именно поэтому необходимо держаться уверенно и говорить спокойно.

Улыбка, теплое приветствие, зрительный контакт, уверенная поза – это часть успешного собеседования.

Какие вопросы задают на собеседовании бухгалтеру

Понимание типичных вопросов собеседования поможет вам подготовиться и произвести наилучшее впечатление на потенциального работодателя.

Вопросы могут быть от общих до профессиональных.

Типичные вопросы собеседования:

Каков ваш опыт работы? Как вы следите за изменениями законодательства по учету и налогам? Какие практические задачи вы решали? Почему вы уволились с предыдущего места работы?

Вопросы о вашей способности адаптироваться к изменениям в законодательстве, внедрению новых технологий или изменению внутренних процедур компании тестируют вашу гибкость и готовность к обучению.

Примеры вопросов и ответов: ключ к успешному интервью

Опыт работы

Вопрос: расскажите о вашем опыте работы в бухгалтерии? Ответ: в течение последних Х лет я работал бухгалтером в компании [название компании], где был главным бухгалтером и ответственен за [перечислите основные обязанности и достижения]. Моя работа включала в себя подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности, ведение управленческого учета, а также обеспечение внутреннего контроля.

Знание законодательства

Вопрос: как вы следите за изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве? Ответ: я подписан на рассылку для бухгалтеров, посещаю вебинары и конференции, а также являюсь членом Института профессиональных бухгалтеров, что позволяет мне быть в курсе всех актуальных изменений в законодательстве.

Сложные задачи

Вопрос: расскажите о самой сложной задаче, которую перед вами ставили, и как вы ее решили? Ответ: на предыдущем месте работы директор поставил задачу постановки управленческого учета. Я прошел курс повышения квалификации по управленческому учету, проконсультировался с экспертами-практиками и разработал систему бюджетирования и управленческой отчетности в компании.

Практические задачи

Не удивляйтесь, если на собеседовании вам предложат решить практическую задачу, связанную с бухгалтерским учетом, налогами или финансовой отчетность.

Тесты на внимание к деталям

Также вас могут проверить на внимание к деталям, предложив найти ошибки в документах или расчетах. Это помогает специалисту, который проводит собеседование, оценить вашу способность к анализу данных и точности в работе.

Что нельзя на собеседовании

1 нельзя. Не помнить куда и на какую должность вы подали резюме. Нельзя говорить, что вы откликались на все подряд вакансии. Работодатель должен знать что вы уже вникли в суть специфики его бизнеса и заинтересованы именно в этой работе.

2 нельзя. Отзываться плохо о бывшем работодателе и коллегах.

Любая критика вызывает сомнения и опасения по поводу вашего умения работать в команде и возможности вам доверять. Поэтому нужно сразу придумать ответ на вопрос: почему вы уволились с предыдущего места работы или хотите уволиться. И тут хорошими вариантами ответа являются:

хочу работать в крупной и развивающейся компании в команде профессионалов;

хочу карьерного роста и освоения новых участков учета.

3 нельзя. Жаловаться на трудности, негативить. Никто не хочет работать с пессимистами, токсичными и негативными людьми. Позитивное мышление и оптимизм — залог хорошего впечатления о человеке.

4 нельзя. Разглашать коммерческую информацию.

5 нельзя. Сомневаться в своей экспертности. Если вы сомневаетесь в своей экспертности и не уверены в себе, то и работодатель не оценит вас.

6 нельзя. Спрашивать только о деньгах. Помимо зарплатных ожиданий необходимо рассказать о том, чего вы хотите достичь, что вас мотивирует и вдохновляет.

Таким образом, чтобы успешно пройти собеседование, бухгалтеру нужно не только иметь профессиональные знания и опыт работы, но и тщательно готовиться к собеседованию.

Собеседование – это не только проверка вас и ваших знаний, но и возможность для вас узнать больше о компании и определить, насколько эта работа соответствует вашим карьерным целям и ожиданиям.

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