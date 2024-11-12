Отпуск-перезагрузка: Дивеево-Казань

Чтобы быть эффективным, надо хорошо отдыхать и полностью переключаться. И поскольку конец года всегда напряженное время, то передышка осенью нужна. Покажу свою осеннюю перезагрузку.

Собиралась осенью на машине ехать в Дивеево, но когда предложили Дивеево-Казань и не услышала ни одного плохого отзыва о маршруте, то опять решилась ехать с группой в паломническую поездку.

Почему именно паломничество?

Паломничество — это возможность:

помолиться;

побыть в святых местах;

услышать, увидеть и понять что то нужное и важное для себя;

познакомиться с новыми людьми и их духовным опытом.

А самое главное: отключение от рабочих процессов полностью.

Важно! Ноутбук с собой не брать! Иначе не сработает)))

Краснодар

В Краснодаре тепло +18. Собираемся в храме, молебен и с благословением в путь по нашей огромной стране.

Храм Святого Духа

Задонск

В Задонске традиционно останавливаемся в женском монастыре, а потом уже отправляемся в мужской к Тихону Задонскому.

Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь

Тишина и покой за стенами монастыря. Это тоже может оглушить после города, суеты и вечного шума. Идет перестройка тебя, твоей души на этот лад.

Температура градусов на 15 ниже чем у нас. Кутаемся, ранний подъем, идем на Полунощницу и Литургию. Лица монахинь спокойные, безмятежные. А мы суетимся: нам записочки подать надо, к святыням приложиться надо, все успеть надо. Потом стоишь, начинаешь слушать и слышать слова и душа начинает успокаиваться, приходить в равновесие.

Отдельно надо упомянуть, что в этот раз группа у нас была возрастная, но фору нам молодым дадут бабули на раз-два. На улице холодно, а наши бабушки пошли окунаться в источник, в котором на минуточку +4. Одна из бабушек проходила всю поездку с голыми ногами, а я в колготках с начесом)))

Рождество-Богородицкий мужской монастырь

Поклонились Тихону Задонскому и в путь.

Дивеево

Дивеево нас встретило морозом и снегом. Но такой благодати как тут, больше просто нигде нет.

Вид на Троицкий собор

Сюда хочется возвращаться. Хочется ходить по Канавке Пресвятой Богородицы. По Канавке все идут тихо и неспешно, читают «Богородице Дево, радуйся», а вокруг красота, тишина, покой и что то вечное.

Вид с Канавки

Чем известен этот монастырь? Тем, что здесь мощи Серафима Саровского. Но тут еще и мощи моей Святой Елены Дивеевской.

Елена Дивеевская

Она была из дворянского рода, веселого нрава, не имеющая понятия о духовном вообще. Но в одночасье, при явлении ей страшного змия, она изменилась полностью. Уйти в монастырь она смогла только через 3 года, когда стала готова и когда благословил ее Серафим Саровский. И когда ее брат Михаил Мантуров, который продал свое имение и занимался строительством обители, смертельно заболел, то она умерла за него. Тихо, безропотно согласилась умереть вместо него, слегла и умерла. А Михаил продолжил трудиться на благо обители. Перед смертью она увидела Богородицу, которая ей все показала и позвала за собой.

Вид из под Колокольни на Троицкий собор

На Литургии в Троицком соборе

Арзамас

В Арзамасе была впервые. Город старинный, очень чистый и очень красивый.

Арзамас

Посетили женский Никольский монастырь и в путь в Казань.

Казань

Всегда думала что Казань - это богатый распиаренный новодел. Но все оказалось не так. Старинный город с удивительной историей и смешением культур и веры. Старые улицы напомнили Питерские улицы по архитектуре.

Приехали мы на праздник Казанской иконы Божьей матери. Храм восстановлен на месте явления иконы.

Казанско-Богородицкий мужской монастырь

Казанский Кремль - это сплетение культур, где мусульманство находится рядом с христианством и нет противоречий. Все уважают чужую веру, поздравляют друг друга с их праздниками, где даже традиционное татарское блюдо «губадья» - это как остатки от Пасхи (в составе слоями творог, рис, изюм и яйца. Очень вкусно).

Мечеть внутри Казанского кремля

Со смотровой площадки из Кремля вид на город просто завораживает.

Вид на город их Казанского кремля

В день праздника Казанской иконы Божьей матери на Крестном ходе было тысячи людей. Все идут, поют, несут иконы. На улице мороз, снежинки тихо падают и все улыбаются и идут в храм.

В храме было столько народа, что не все даже поместились. Поэтому на улице был установлен экран и шла трансляция. Служба была торжественная и величественная. Такого пения как тут, я не слышала нигде. Они затмили даже хор Валаамского монастыря.

В Казани есть старые храмы, которые не были разрушены. Поразил Петропавловский собор. Стиль петровской эпохи с совершенно другой архитектурой.

Петропавловский собор

Внутри Петропавловского собора

Раифский мужской монастырь

Жили мы в Казани в Раифском мужском монастыре. И о нем хочется рассказать отдельно. Поразил он своей открытостью: не запрещают все фотографировать, много просветительских брошюр на разные темы, стенды со стихами и изречениями великих людей, которые читаешь и понимаешь, что идут сотни лет и ничего не меняется в людях и вере.

Раифский мужской монастырь

Но каждый монастырь - это возможность заглянуть в себя, очистить еще один слой на исповеди и услышать то, что нужно именно тебе. И вот тут именно такой батюшка на исповеди, который сказал каждому «не в бровь, а в глаз». Ошеломил, заставил задуматься, что то осознать.

В храме как будто небо сверху

Серафимович

Ну и «вишенкой на торте» стал Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь. Никогда о нем не слышала даже, но он поразил.

Недалеко от небольшого города, по сути, посреди чистого поля стоит огромный храм внутри из белого мрамора.

Собор Казанской иконы Божией Матери

Тут все строго, даже не решаюсь нарушить запреты и внутри не фотографирую. А там есть на что полюбоваться.

Под храмом пещеры. Длина - 140 метров. Идем по пещере, поем и доходим до «камня слез и покаяния» с отпечатками ладоней и коленей Богородицы. Сюда стремятся тысячи паломников, тут много случаев исцелений.

Но больше всего поразила Церковь Спаса Преображения.

Церковь Спаса Преображения

Куполов 33, как и число лет Иисуса Христа.

Монастырь готовится к Престольному празднику: все чистят, моют, везде идут работы. Мы тоже поучаствовали, побыли на послушаниях. Мыли алтарь в большом храме. Мужчины на огромных лесах аж страшно, мы поем и молимся, чтобы они не упали с высоты. Помыли стены в маленьком храме. Внутри него все деревянное и ощущение душевности, близости чего то светлого и уюта. Как будто ты в доме, где тебе хорошо и прекрасно.

Дорога домой

А дальше в путь домой. Уже устали, эмоций море. Каждый едет со своими мыслями, выводами.

За время поездки мы все сроднились, у нас была «полковая дочь» Арианна, единственный ребенок в группе (9 лет). Вообще воцерковленные дети чудесные. Смотришь на них и любуешься: как они участвуют в Литургии, прикладываются к святыням, поют вместе с нами и быстро снуют по храму, успевая везде первыми. Старшее поколение всю поездку делилось с нами своим духовным опытом и за это им тоже хочется сказать огромное спасибо.

P.S. Перезагрузка произошла, на работу вернулась с новыми силами. И хоть говорю себе больше не ездить в такие насыщенные поездки, но уже поглядываю на программу на Соловки и смотрю в сторону Крестных ходов)))

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