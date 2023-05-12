За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

Сверхурочная работа даёт право на дополнительный выходной или денежную компенсацию: полтора оклада — за первые 2 часа, 2 оклада — за последующие часы.

Если вы заменяли коллегу в свой нерабочий день, у вас есть право получить его оплату в двукратном размере или дополнительный выходной. Либо работник заменит вас, когда отгул потребуется вам.

За работу в выходной.

Для диспансеризации.

Для проверки состояния здоровья положен оплачиваемый выходной.

До 40 лет — 1 день раз в 3 года.

С 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно.

Пенсионерам и предпенсионерам — 2 выходных дня в год.

Не забудьте предоставить справку о прохождении диспансеризации.