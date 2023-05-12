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Отпуска

За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

Любой сотрудник может взять отгул! Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила. В каких случаях работодатель не сможет отказать в дополнительно отдыхе, читайте в этой статье.
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За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

За что положен отгул на работе?

Любой сотрудник может взять отгул. Для этого нужно написать заявление и отдать его на подпись работодателю. Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила.

Кому, за что и на что положен отгул:

  1. За переработки.

    Сверхурочная работа даёт право на дополнительный выходной или денежную компенсацию: полтора оклада — за первые 2 часа, 2 оклада — за последующие часы.

  2. За работу в выходной.

    Если вы заменяли коллегу в свой нерабочий день, у вас есть право получить его оплату в двукратном размере или дополнительный выходной. Либо работник заменит вас, когда отгул потребуется вам.

  3. Для диспансеризации.

    Для проверки состояния здоровья положен оплачиваемый выходной.

    До 40 лет — 1 день раз в 3 года.

    С 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно.

    Пенсионерам и предпенсионерам — 2 выходных дня в год.

    Не забудьте предоставить справку о прохождении диспансеризации.

  4. Донорам.

    Доноры освобождаются от работы в дни медосмотра и сдачи крови. Кроме того, им положен дополнительный отгул — например, его можно присоединить к отпуску или взять в другой день в течение года.

    Донорство нужно подтвердить справкой. Она выдаётся в пункте сдачи крови.

  5. Родителям детей-инвалидов.

    Можно взять 4 дополнительных выходных в месяц — сразу или разбить на несколько. Чтобы их предоставили, нужно подтвердить инвалидность ребёнка документами. Их полный перечень уточните на работе.

  6. Дополнительный неоплачиваемый выходной раз в месяц могут взять:

  • родители, работающие на Крайнем Севере и имеющие детей до 16 лет;

  • женщины, трудящиеся в сельской местности.

Для этого нужно написать заявление, и работодатель не сможет отказать в отдыхе. Этим допвыходной отличается от выходного дня за свой счёт.

Ваш работодатель даёт допвыходные?

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Финансовый юрист

Финансовый юрист

7 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Отпуска

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

    Любой сотрудник может взять отгул! Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила. В каких случаях работодатель не сможет отказать в дополнительно отдыхе, читайте в этой статье.

    За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать
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