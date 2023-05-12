За что положен отгул? В каких случаях работодатель не сможет отказать

За что положен отгул на работе?
Любой сотрудник может взять отгул. Для этого нужно написать заявление и отдать его на подпись работодателю. Главное, сделать это заблаговременно — у разных компаний на этот счёт свои правила.
Кому, за что и на что положен отгул:
За переработки.
Сверхурочная работа даёт право на дополнительный выходной или денежную компенсацию: полтора оклада — за первые 2 часа, 2 оклада — за последующие часы.
За работу в выходной.
Если вы заменяли коллегу в свой нерабочий день, у вас есть право получить его оплату в двукратном размере или дополнительный выходной. Либо работник заменит вас, когда отгул потребуется вам.
Для диспансеризации.
Для проверки состояния здоровья положен оплачиваемый выходной.
До 40 лет — 1 день раз в 3 года.
С 40 лет до предпенсионного возраста — 1 день ежегодно.
Пенсионерам и предпенсионерам — 2 выходных дня в год.
Не забудьте предоставить справку о прохождении диспансеризации.
Донорам.
Доноры освобождаются от работы в дни медосмотра и сдачи крови. Кроме того, им положен дополнительный отгул — например, его можно присоединить к отпуску или взять в другой день в течение года.
Донорство нужно подтвердить справкой. Она выдаётся в пункте сдачи крови.
Родителям детей-инвалидов.
Можно взять 4 дополнительных выходных в месяц — сразу или разбить на несколько. Чтобы их предоставили, нужно подтвердить инвалидность ребёнка документами. Их полный перечень уточните на работе.
Дополнительный неоплачиваемый выходной раз в месяц могут взять:
родители, работающие на Крайнем Севере и имеющие детей до 16 лет;
женщины, трудящиеся в сельской местности.
Для этого нужно написать заявление, и работодатель не сможет отказать в отдыхе. Этим допвыходной отличается от выходного дня за свой счёт.
Ваш работодатель даёт допвыходные?
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