Уличное освещение у МКД? Чья это головная боль?

Принадлежность сетей уличного освещения. Кто отвечает за свет у подъезда многоквартирных домов и на территории рядом с домами.

Сложности с организацией освещения дворовых зон МКД связаны с тем, что в законодательстве нет четкого понятия «дворовая территория». Поэтому юристы пользуются определением, которое представлено в правительственном Постановлении РФ № 491 (13.08.06 г.).

Кто отвечает за уличное освещение у МКД?

Согласно п. 7 Правил № 491, в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения. В неё входят:

вводные шкафы, вводно-распределительные устройства;

аппаратура защиты, контроля и управления;

ОДПУ, этажные щитки и шкафы; осветительные установки помещений общего пользования;

электрические установки систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов;

автоматические запирающиеся устройства дверей подъездов МКД;

сети от внешней границы, установленной в соответствии с п. 8 Правил № 491, до ИПУ электрической энергии;

другое электрическое оборудование, расположенное на этих сетях.

В перечне элементов общего имущества нет опор уличного освещения.

При этом границей сетей электроснабжения является внешняя граница стены МКД. Границей эксплуатационной ответственности при наличии ОДПУ считается место соединения такого прибора учёта с инженерной сетью, входящей в дом (п. 8 Правил № 491).

Исходя из толкования п. п. 5, 7, 8 Правил № 491, п. 2 Правил № 354, сети за пределами внутридомовой системы энергоснабжения не могут включаться в состав общего имущества граждан, проживающих в МКД.

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 18 № 131-ФЗ, с письмом Минстроя РФ от 18.09.2017 № 33418-АЧ/04, организация и ремонт дворового освещения относится к компетенции органов местного самоуправления. Законодательно не предусмотрена обязанность собственников помещений в МКД оплачивать такие работы.

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