Меняются правила сдачи в аренду? Посуточная аренда с условиям

Сдавать квартиру посуточно разрешат только в случае, если это не создает неудобств соседям. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Меняются правила сдачи в аренду?

Госдума в первом чтении приняла поправки к Жилищному кодексу о посуточной аренды квартир только при условии, что это не вредит соседям.

В законопроекте прописано, что владелец недвижимости может сдавать ее в краткосрочную аренду при существенном соблюдении прав и интересов соседей, а также правил использования помещений и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Посуточная аренда не должна создавать серьезные неудобства для других жильцов, превышающие обычные условия, которые могут возникнуть при использовании жилья. Также она не должна повышать эксплуатацию мест общего пользования в доме.

Эти изменения приняты в соответствии с позицией Конституционного суда, что требует соблюдения четких требований к посуточной аренде для разграничения ее от гостиничных услуг (постановление № 9-П). КС отметил, что посуточная аренда квартир не должна рассматриваться как гостиничные услуги, за исключением случаев, когда аренда длится менее суток, не для проживания или переоборудование жилья для размещения большого числа постояльцев.

Еще одним критерием для признания посуточной аренды гостиничной услуги является наличие регулярного присутствия других людей предоставляющих услуги постояльцам, характерные для гостиницы. КС уделяет особое внимание балансировке интересов всех сторон в этих отношениях, включая владельцев квартир и их соседей.

Законопроект 445620-8.