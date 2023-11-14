Сдавать квартиру посуточно смогут только ИП и самозанятые

Новый законопроект может убрать с рынка аренды квартир частных лиц, если они не зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Если предприниматель не получил согласия 75% соседей, то он не сможет сдавать жилье посуточно.

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, по которому для сдачи жилья посуточно нужно получить согласие не менее 75% соседей.

В списке поправок к проекту — разрешить сдавать жилье по договору краткосрочной аренды только предпринимателям и самозанятым. Об этом «Парламентской газете» рассказала запред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Еще одной мерой воздействия может стать разрешение на размещение объявлений о посуточной сдаче квартир на интернет-площадках, таких как Авито или ЦИАН, только зарегистрированным предпринимателям. Тогда можно будет предусмотреть процедуру удаления объявлений, если на собственников есть жалобы. Сейчас такой возможности у нас нет, — сказала Разворотнева.

Главная цель законопроекта — получить возможность влиять на собственников квартир, убедиться в том, что они платят налоги, коммунальные и прочие услуги.

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