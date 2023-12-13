Кто отвечает за очистку снега и сосулек на крыше? Какие штрафы и ответственность?

Вышел из Египта, но Египет не вышел из меня😉 Пустыня рутины и выгорания

Бывало вечером, когда сидишь за столом с семьей, а мысли, еще хуже — глаза и пальцы заняты работой. Это может быть и в выходной, и во время отпуска. «Я ушел с работы, но работа из меня не вышла». Знакомое состояние❓