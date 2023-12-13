Кто отвечает за очистку снега и сосулек на крыше? Какие штрафы и ответственность?

Согласно пункту 7 постановлению Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ» установлены обязательные требования к проведению работ по надлежащему содержанию кровель многоквартирных домов:
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
контроль состояния оборудования или устройств кровли и чердака, предотвращающих образование наледи и сосулек.
Требования по выполнению данных работ также установлены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003 №170:
очистка свисающих снежных и ледяных масс с любых видах кровли;
очистка по мере возникновения, не допуская самовольного схода снега и льда;
удаление снежных свесов и сосулек с желоба наружного водостока, выступающих архитектурных элементов, козырьков балконов и подъездов;
удаление снега и льда необходимо производить, не повреждая кровельное покрытие и конструкции, используя инвентарь из пластика или дерева.
Все работы проводятся либо управляющей организацией, либо компанией-подрядчиком – специалистами в этой сфере услуг.
За несвоевременную очистку кровель, козырьков многоквартирных домов от снежных свесов и наледи предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 14.1.3 КоАП для управляющих организаций и статьи 7.22 КоАП для ТСЖ, ЖСК, ТСН, в том числе в виде штрафов, которые составляют:
от 250000 до 300000 рублей — для юридических лиц, от 50000 до 100000 рублей или дисквалификации на срок до трех лет — для должностных лиц;
от 40000 до 50000 рублей — для юридических лиц, от 4000 до 5000 рублей — для должностных лиц.
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