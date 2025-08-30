Налог (НДФЛ) на сделки купли-продажи и опционы с долями ООО — что теперь делать и почему данный налог вреден для бизнес-активности в России. Мнение бизнес-юриста

В чём суть налоговых нововведений, связанных со сделками с долями в ООО, и почему данные поправки вредят развитию страны?

Подпунктом “в” пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ (странно, что авторы статей по указанной теме вообще не указывают первоисточник изменений в НК РФ, я решил исправить это недоразумение) внесены изменения в статью 212 Налогового кодекса РФ — с 2025 года приобретатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью.

На мой взгляд, данные изменения — это ещё один “выстрел в колено” инвестиционной и бизнес-активности в России. Мало того, что в нашей стране инвестиционная активность уже очень много лет и так оставляет желать лучшего (негативных факторов — множество), так законодатель решил ещё сильнее её ухудшить указанными поправками.

Дело в том, что на рынке оформляется огромное количество сделок с долями в уставном капитале ООО, в том числе, опционов. Большая часть этих сделок предусматривает договорную цену доли, отличающуюся от её рыночной стоимости. И делается это не просто так — это вызвано экономическим (бизнес) интересом сторон сделок, далеко не всегда имеющим под собой только материальную основу.

Так, например, опционы на долю в уставном капитале ООО часто предусматривают выкуп доли по номинальной стоимости, поскольку продавцу доли выгодно замотивировать покупателя доли (держателя опциона) на совершение им каких-либо действий (например, выполнение держателем опциона KPI на работе), на какое-либо поведение (например, работу в компании в течение более 3 лет), etc.

В обратных (штрафных) опционах, сделки с долями ООО, предусматривающие нерыночную стоимость доли, используются в качестве санкции за невыполнение бизнес-партнёром тех иных обязательств, то есть здесь опционы являются инструментом обеспечения финансовой и бизнес-дисциплины. Таким образом, установление нерыночной стоимости доли в обратных опционах, собственно, и делает обратные опционы эффективными и бизнес-целесообразными.

То есть очень часто в сделках с долями в уставном капитале ООО совершенно обоснованно и целесообразно устанавливается нерыночная стоимость доли и учитывается нематериальный или “околоматериальный” интерес сторон сделок.

Также вопрос оценки стоимости доли в уставном капитале ООО (фактически — вопрос оценки бизнеса!) — это очень сложный вопрос, поскольку оценить те или иные бизнес-активы можно совершенно по-разному. Это создаёт неконтролируемые риски для участников бизнеса!