Налог (НДФЛ) на сделки купли-продажи и опционы с долями ООО — что теперь делать и почему данный налог вреден для бизнес-активности в России. Мнение бизнес-юриста

В чём суть налоговых нововведений, связанных со сделками с долями в ООО, и почему данные поправки вредят развитию страны?
Подпунктом “в” пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ (странно, что авторы статей по указанной теме вообще не указывают первоисточник изменений в НК РФ, я решил исправить это недоразумение) внесены изменения в статью 212 Налогового кодекса РФ — с 2025 года приобретатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью.
На мой взгляд, данные изменения — это ещё один “выстрел в колено” инвестиционной и бизнес-активности в России. Мало того, что в нашей стране инвестиционная активность уже очень много лет и так оставляет желать лучшего (негативных факторов — множество), так законодатель решил ещё сильнее её ухудшить указанными поправками.
Дело в том, что на рынке оформляется огромное количество сделок с долями в уставном капитале ООО, в том числе, опционов. Большая часть этих сделок предусматривает договорную цену доли, отличающуюся от её рыночной стоимости. И делается это не просто так — это вызвано экономическим (бизнес) интересом сторон сделок, далеко не всегда имеющим под собой только материальную основу.
Так, например, опционы на долю в уставном капитале ООО часто предусматривают выкуп доли по номинальной стоимости, поскольку продавцу доли выгодно замотивировать покупателя доли (держателя опциона) на совершение им каких-либо действий (например, выполнение держателем опциона KPI на работе), на какое-либо поведение (например, работу в компании в течение более 3 лет), etc.
В обратных (штрафных) опционах, сделки с долями ООО, предусматривающие нерыночную стоимость доли, используются в качестве санкции за невыполнение бизнес-партнёром тех иных обязательств, то есть здесь опционы являются инструментом обеспечения финансовой и бизнес-дисциплины. Таким образом, установление нерыночной стоимости доли в обратных опционах, собственно, и делает обратные опционы эффективными и бизнес-целесообразными.
То есть очень часто в сделках с долями в уставном капитале ООО совершенно обоснованно и целесообразно устанавливается нерыночная стоимость доли и учитывается нематериальный или “околоматериальный” интерес сторон сделок.
Также вопрос оценки стоимости доли в уставном капитале ООО (фактически — вопрос оценки бизнеса!) — это очень сложный вопрос, поскольку оценить те или иные бизнес-активы можно совершенно по-разному. Это создаёт неконтролируемые риски для участников бизнеса!
Установление обязанности платить НДФЛ за разницу между договорной ценой доли и её рыночной стоимостью убивает интерес по заключению огромного количества сделок с долями, что крайне негативно сказывается и скажется в будущем на инвестиционной и бизнес-активности в стране.
В конечно итоге, законодатель в попытке получить краткосрочную выгоду от указанных поправок, вынудит страну понести кратно больше убытков от снижения бизнес-активности в долгосрочной перспективе.
Неужели в Госдуме РФ и профильных комитетах сидят люди с настолько коротким горизонтом планирования (видения)?
Что делать бизнесу в новых условиях и чем заменить сделки, в том числе, опционы на доли в ООО?
Теперь участники бизнес-отношений будут тщательно взвешивать все “за” и “против” при заключении сделок с долями в уставном капитале ООО, поскольку установление нерыночной цены доли в сделке может повлечь негативные последствия в части доначисления налога (НДФЛ) и привлечения к юридической ответственности за его несвоевременную уплату.
Что делать в данных условиях?
(1) Самый простой и надёжный выход — устанавливать в сделках рыночную стоимость доли и прикладывать к сделке соответствующие бухгалтерские документы, а также (опционально) акты оценки, подтверждающие реальную (рыночную) стоимость доли.
Повторюсь, даже в такой ситуации налоговики могут оспорить цену сделки, поскольку оценка — это часто дело субъективное! Это влечёт неконтролируемые риски для участников сделки, что в будущем негативно скажется на бизнес-активности в стране! [законодатель, очнись и верни
стену всё обратно!]
Конечно, судебная практика здесь может установить более понятные правила игры, но это тоже очень неприятный выход, поскольку, во-первых, это не убьёт полностью вновь возникшие риски, во-вторых, при формировании судебной практики пострадает большое количество людей, что также очень плохо.
(2) Использовать альтернативные способы передачи долей в ООО: например, заведение нового участника в ООО по нерыночной цене через увеличение уставного капитала ООО.
Это касается как обычных сделок с долями в ООО, так и опционов на долю в ООО.
Также в указанных целях также можно использовать конвертируемые займы, когда покупатель доли в уставном капитале ООО предоставляет ООО заём, а затем (в удобное для сторон время) конвертирует требование по займу в долю в уставном капитале ООО (то есть вместо погашения займа происходит предоставление доли). Естественно, конвертация осуществляется также через увеличение уставного капитала ООО.
При наличии вопросов по теме статьи или запроса на оформление сделки с долей в уставном капитале ООО, в том числе, опциона, обращаться по следующим контактным данным (или контактным данным, указанным в профиле автора):
Telegram: t.me/eriabov
