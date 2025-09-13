Протокол общего собрания участников ООО — решение единственного участника ООО при оформлении договора конвертируемого займа. Как оформить и образец расчёта конвертации

Чтобы оформить договор конвертируемого займа между инвестором и компанией (ООО), необходимо сначала оформить предварительное согласие на заключение договора, которое составляется в виде протокола общего собрания участников или решения единственного участника ООО об увеличении уставного капитала ООО. Как это грамотно сделать, рассмотрим в этой статье.

Что такое договор конвертируемого займа?

Договор конвертируемого займа — это договор займа (простого или инвестиционного), который предусматривает возможность предоставления займодавцу доли (акций) компании-заёмщика вместо возврата займодавцу займа (части займа).

Как видно из приведённого определения, в основе договора конвертируемого займа может быть простой заём или конвертируемый заём. Простой заём — это заём, по которому устанавливаются проценты годовых. Инвестиционный заём — это заём, по которому проценты годовых не устанавливаются, а устанавливается процент от прибыли/выручки заёмщика. Подробно о простом и инвестиционном займах можно почитать здесь.

В России конструкция договора конвертируемого займа, по которому заёмщиком может выступать ООО, регулируется ст. 19.1 Федерального закона об ООО. Конструкция договора конвертируемого займа в российской юрисдикции является довольно молодой, поэтому у многих клиентов, начинающих корпоративных юристов и даже нотариусов возникает немало вопросов о грамотном его оформлении. Существует множество важных нюансов, которые нужно учитывать при оформлении договора конвертируемого займа, наиболее важные из которых мы разберём далее.

Займодавцем-инвестором в договоре конвертируемого займа может быть как текущий участник ООО (доля которого в результате реализации договора конвертируемого займа будет увеличена), так и не третье лицо, не являющееся участником ООО (который в результате реализации договора конвертируемого займа) приобретёт долю в уставном капитале ООО. На практике чаще всего займодавцем-инвестором по договору конвертируемого займа является третье лицо (не являющееся участником ООО), поэтому в статье далее будем рассматривать именно эту ситуацию. Хотя с точки зрения реализации схемы конвертируемого займа существенных отличий между первой и второй ситуацией не имеется.

Протокол общего собрания участников — решение единственного участника ООО при оформлении договора конвертируемого займа

В соответствии с п. 10 ст. 19.1 Федерального закона об ООО для того, чтобы оформить договор конвертируемого займа, необходимо сначала оформить предварительное согласие на заключение договора конвертируемого займа, которое даётся общим собранием участников ООО посредством принятия решения об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца-инвестора о внесении им вклада, в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа.

Довольно странно, что Федеральный закон об ООО оперирует здесь только термином “решение общего собрания участников ООО”, когда как в ООО может не быть общего собрания участников, а может быть только один участник. Это может смутить неопытных специалистов и зародить сомнение в том, что договор конвертируемого займа с участием ООО не может быть заключен, если в ООО есть только 1 участник. Однако реально не существует никаких препятствий для заключения договора конвертируемого займа ООО, в котором есть только 1 участник. Это вытекает из логики законодательства и правоприменительной практики. В данном случае есть только неточность юридической техники законодателя, которую, надеюсь, исправит в скором времени.

Итак, для того, чтобы оформить договор конвертируемого займа, нужно оформить протокол общего собрания участников ООО или решение единственного участника ООО об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца-инвестора о внесении им вклада, в счёт внесения которого будет осуществляться зачёт денежных требований займодавца к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа.

В протоколе/решении об увеличении уставного капитала ООО (согласии на заключение договора конвертируемого займа) должны быть обязательно указано следующие сведения:

1) максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал ООО во исполнение договора конвертируемого займа;

2) максимальная номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица;

3) максимальный размер доли займодавца в уставном капитале общества после его увеличения;

4) номинальная стоимость доли займодавца в уставном капитале ООО в процентах от стоимости вносимого им вклада, или порядок его определения;

5) решение о том, что уставный капитал ООО увеличивается в результате реализации договора конвертируемого займа с учётом указанных параметров;

6) стороны договора конвертируемого займа;

7) иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения.

Ключевыми сведениями, которые указываются в протоколе/решении, являются: сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица , которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала (в результате исполнения договора конвертируемого займа) — данные показатели на практике равны, хотя и обозначают разные юридические сущности;

размер доли займодавца-третьего лица , которую он приобретёт в результате в результате увеличения уставного капитала (в результате исполнения договора конвертируемого займа);

размер вклада займодавца-третьего лица — она же сумма займа/части займа (с процентами или без), которая будет погашена зачётом в результате конвертации долга (требования по займу) в долю в компании.

Для начинающих или недостаточно опытных специалистов существенное затруднение вызывает расчёт указанных данных. Рассмотрим, как на практике произвести данный расчёт.

Образец расчёта конвертации

Допустим, займодавец-третье лицо даёт компании беспроцентный заём (для удобства возьмём в качестве примера беспроцентный заём) в размере 10 000 000 рублей. В результате конвертации он хочет получить долю в компании в размере 6 процентов, то есть вместо возврата 10 000 000 рублей займодавец-инвестор намерен получить долю в компании в размере 6 процентов.

При этом, к примеру, текущий размер уставного капитала компании составляет 10 000 рублей.

Это 3 показателя, которые мы будем использовать в формуле расчёта параметров конвертации, которые необходимо будет указать в протоколе/решении. Основная задача сейчас — рассчитать сумму, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала (в результате исполнения договора конвертируемого займа).

Формула расчёта указанной суммы следующая:

A = B * D / (100 — B),

где «A» — сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала (в результате исполнения договора конвертируемого займа), «B» — размер доли в уставом капитале ООО (в процентах), которую намерен получить займодавец-инвестор, «D» — текущий размер уставного капитала ООО, «» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание

Исходя из нашего примера получается: А = 6 [процентов] * 10 000 [рублей] / (100 — 6 [процентов]) = 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек

То есть размер суммы, на которую увеличивается уставный капитал ООО — она же номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица, которую он приобретёт в результате увеличения уставного капитала (в результате исполнения договора конвертируемого займа), в нашем примере составит 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек.

Более подробно об указанной формуле расчёта я рассказывал в этой статье.

Таким образом, применительно к нашему примеру, в протоколе/решении о конвертации нужно будет указать следующие сведения:

1) максимальная сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал ООО во исполнение договора конвертируемого займа — 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек

2) максимальная номинальная стоимость доли займодавца-третьего лица — 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 29 (двадцать девять) копеек

3) максимальный размер доли займодавца в уставном капитале общества после его увеличения — 6 процентов

4) номинальная стоимость доли займодавца в уставном капитале ООО в процентах от стоимости вносимого им вклада, или порядок его определения — 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, можно также указать, что номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО, приобретаемой займодавцем в результате увеличения уставного капитала ООО, составляет 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы вносимого им вклада;

5) решение о том, что уставный капитал ООО увеличивается в результате реализации договора конвертируемого займа;

6) стороны договора конвертируемого займа;

7) иные существенные условия договора конвертируемого займа или порядок их определения — для этого я рекомендую просто прикладывать текст договора конвертируемого займа к протоколу/решению о конвертации в качестве Приложения № 1.

