Законно и эффективно ли использовать опцион при оформлении скрытого бенефициарного владения бизнесом? Разбор от корпоративного юриста

Существуют ситуации, когда человеку необходимо оформить скрытое бенефициарное владение бизнесом. В связи с этим возникает вопрос — насколько это законно и эффективно? Ответ зависит от того, каким образом оформляется схема и какова реальная роль её участников. В статье разбираем риски и особенности схемы скрытого владения бизнесом с помощью опциона.

Причины, по которым оформляется скрытое бенефициарное владение бизнесом, могут быть моральные и аморальные. Оценивать моральность/аморальность действий без понимания конкретных условий ситуации, в которых происходит действие — дело уже само по себе аморальное, поэтому закроем этот вопрос в самом начале и будем оценивать схему бенефициарного скрытого владения бизнесом в этой статье исключительно с точки зрения законности и эффективности.

Является ли схема бенефициарного скрытого владения бизнесом, в том числе, с использованием опциона, законной?

Ответ на вопрос о законности схемы зависит от того — является ли официальный владелец доли в бизнесе активным (реально принимающим участие в управлении бизнесом) или является пассивным (фактически не принимающим участия в управлении бизнесом).

В контексте рисков схемы скрытого бенефициарного владения бизнесом часто упоминаются ст. 173.1 и ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ. Однако указанные статьи обозначают чёткие признаки противозаконности схемы, которые в большом количестве случаев скрытого бенефициарного владения просто отсутствуют.

Так, ст. 173.1 и ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за использование номиналов в бизнесе, говорят о том, что: состав преступления, предусмотренного указанными статьями, имеет место, если в схеме участвуют, так называемые подставные лица.

В примечании к статье 173.1 УК РФ даётся следующее определение подставных лиц:

Под подставными лицами в настоящей статье, статьях 173.2 и 173.3 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, индивидуальными предпринимателями и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, а также лица, которые являются индивидуальными предпринимателями, у которых отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности.

То есть ключевым признаком подставного лица (в контексте скрытого владения бизнесом) является отсутствие у “номинала” цели управления юридическим лицом. Ситуацию, когда “номинал” был введён в заблуждение либо без его ведома использовались его данные даже не рассматриваем, поскольку в контексте оформления скрытого владения бизнесом с помощью опциона данная ситуация, в принципе, исключена.

Данные выводы подтверждаются устоявшейся судебной практикой, в том числе, например: Кассационным определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28 ноября 2024 г. по деле № 77-3831/2024, Постановлением Мирового судьи судебного участка №158 Сызранского судебного района Самарской области от 29 мая 2025 г. по делу № 1-16/2025, Постановлением Мирового судьи судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске от 12 мая 2025 года по делу № 1-7/2025 и так далее.

Таким образом, если официальный (фактически — временный) владелец бизнеса или доли в бизнесе реально участвует в управлении бизнесом (юридическим лицом), то в такой схеме скрытого бенефициарного владения бизнеса нет правонарушения и данная схема является законной.

Надёжен ли опцион как инструмент возврата (трансфера) доли в бизнесе от временного владельца к бенефициару?

На практике часто возникает вопрос, насколько надёжен опцион как инструмент возврата (трансфера) доли к временного владельца к бенефициару. Ответ на данный вопрос уже довольно давно дан судебной практикой, в частности, судебными актами по ставшему уже “каноническим” в корпоративно-договорной среде судебному делу № А40-149995/2022, в котором суды защитили права и интересы лица, которое являлось стороной (держателем) опциона на отчуждение доли в уставном капитале ООО. Не смотря на то, что опцион был защищён положениями корпоративного договора, включенными в текст самого опциона, без включения сведений о наличии корпоративного договора в ЕГРЮЛ (без “регистрации” корпоративного договора в ФНС), суд встал на защиту бенефициара доли по опциону (держателя опциона) и отказал в удовлетворении требований покупателя соответствующей доли по сделке, совершённой в период действия опциона.

Решение первой инстанции по указанному делу устояло в апелляционной и кассационной инстанции, судья Верховного суда РФ также фактически не нашла нарушений в указанных судебных постановлениях, отказав в передаче “второй кассации” на рассмотрение в Судебную коллегию Верховного суда РФ.

Таким образом, использование опциона как инструмента обеспечения возврата (трансфера) доли в бизнесе её бенефициарному владельцу является надёжным и законным.

Конечно, на практике для более надёжной защиты опциона мы рекомендуем подавать в ФНС для включения сведений в ЕГРЮЛ отдельный корпоративный договор, положения которого обеспечивают защиту опциона. Однако даже в условиях отсутствия такой “регистрации” корпоративного договора в ФНС опцион надёжно защищён довольно устойчивой в этом отношении судебной практикой.

Субсидиарная ответственность скрытого бенефициарного владельца бизнеса при невозможности полного погашения требований кредиторов

При структурировании схемы скрытого бенефициарного владения бизнесом стоит помнить о том, что лицо, которое имело/имеет право давать обязательные для исполнения компанией указания или возможность иным образом определять действия компании, в том числе по совершению сделок и определению их условий, при наличии оснований, предусмотренных главой III.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, может быть привлечено к субсидиарной ответственности по долгам компании (бизнеса).

При этом, привлечение к субсидиарной ответственности возможно как в рамках дела о банкротстве (ст. 61.11 Закона о банкротстве), так и вне рамок процедуры банкротства (ст. 61.19 Закона о банкротстве).

Балансировка схемы скрытого бенефициарного владения бизнесом

При структурировании схемы скрытого бенефициарного владения бизнесом крайне важно выстроить баланс между самостоятельностью официального владельца/руководства бизнеса и контролем скрытого бенефициара над эффективностью/платёжеспособностью бизнеса.

Нецелесообразный перекос в ту или иную сторону может повлечь неэффективное управление бизнесом/злоупотребления официальных лиц бизнеса/привлечение к юридической ответственности лиц, контролирующих бизнес, в случае реализации негативных сценариев.

Балансировка осуществляется через грамотное структурировании соответствующих документов (устава компании, корпоративного договора, опционов, договоров с руководством бизнеса и так далее), грамотное выстраивание фактически реализуемых инструментов управления и контроля над бизнесом (CRM-системы, системы мониторинга, системы управления бюджетом, etc.), иные мероприятия.

О том, как на практике оформляется законная схема скрытого бенефициарного владения бизнесом, можно ознакомиться в этой статье, о роли наследственного договора в указанной схеме можно ознакомиться в этой статье.

С уважением, Евгений Рябов, корпоративный юрист, автор книг «Предприниматель, который выжил», «Как привлечь и оформить инвестиции в бизнес»

