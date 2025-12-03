Главный вопрос в деле Ларисы Долиной, ведущий к справедливому решению — чем отличается заблуждение от обмана и почему они разведены по разным статьям 178 и 179 ГК РФ

Суд в деле Долиной-Лурье исключил применение статьи 177 ГК РФ (про непонимание своих действий и неспособность руководить ими). Таким образом, в деле Долиной-Лурье остались конкурировать статьи 178 и 179 ГК РФ. В конкуренции и истинном значении этих статей и кроется весь секрет справедливого разрешения указанного дела. В данной статье разберём этот секрет.

Отмечу сразу — вопреки тому, что в СМИ, соцсетях и на бытовом уровне многие вопрошают «как это Долина не понимала значения своих действий и не могла руководить ими(?)», самим Хамовническим районным судом в деле Долиной-Лурье статья 177 ГК РФ (про непонимание значения своих действий и неспособность руководить ими) была исключена из обоснования судебного решения по делу!

То есть в деле Долиной-Лурье имеет место конкуренция статей 178 ГК РФ (про заблуждение) и 179 ГК РФ (про обман).

Вот, что конкретно указывает Хамовнический районный суд в абзаце 4 страницы 19 судебного решения от 28 марта 2025 года по делу Долиной-Лурье:

Оценивая доводы стороны истца о том, что сделки также подлежат признанию недействительными по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 177 ГК РФ, поскольку в период совершения оспариваемых сделок Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, суд полагает, что данные выводы правового значения не имеют, поскольку в ходе рассмотрения дела установлены обстоятельства для признания оспариваемых сделок недействительными по основаниям, предусмотренным ч. 1 с. 178 ГК РФ, ввиду чего, по мнению суда, в данном случае не требуется дополнительной квалификации действий сторон, с точки зрения положений ч. 1 ст. 177 ГК РФ.

Также, опираясь на выводы заключения № 1311-5 от 04.09.2024 комплексной амбулаторной первичной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведённой в ходе расследования уголовного дела № 12401450020000754 комиссией экспертов Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, Хамовнический районный суд в абзаце 5 страницы 18 судебного решения от 28 марта 2025 года указывает следующее (!!):

Долина Л.А. не могла понимать характер и значение совершаемых в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление, так как на нее оказывалось значительное психологическое воздействие.

То есть суд, делая выводы, даже не использует формулировку статьи 177 ГК РФ! Ведь ст. 177 ГК РФ говорит о неспособности понимать значение своих действий или руководить ими, а суд в указанном решении говорит о неспособности Долиной понимать значение совершаемых в отношении неё действий.

Таким образом, суд первой инстанции прямо и косвенно отвергает применение в деле Долиной-Лурье статьи 177 ГК РФ. Суд апелляционной инстанции в своём определении оставляет всё как есть (полностью оставляет в силе решение суда первой инстанции).

В итоге остаётся разобраться в толковании и правильном применении/неприменении статей 178 и 179 ГК РФ в указанном деле.

///

Итак, ключ к справедливому решению дела Долиной-Лурье заключается в разграничении таких явлений, как обман и заблуждение — то есть разграничении границ применения статьи 178 ГК РФ (про заблуждение) и статьи 179 ГК РФ (про обман).

Ведь не просто так законодатель разделил обман и заблуждение, развёл их по 2 разным статьям (178 и 179) Гражданского кодекса РФ. Видимо, законодатель знал что-то очень важное, знал разницу между обманом и заблуждением, видел различия в сути этих явлений. Которые пока не видят суды ординарных инстанций в деле Долиной-Лурье.

Вообще, изучив довольно много литературы по указанному вопросу, мои изначальные мысли по поводу разницы между обманом и заблуждением лишь подтвердились. Более того, оказывается, вопрос разграничения обмана и заблуждения — вопрос далеко не праздный и не поверхностный, им озадачивались многие мыслители, юристы, философы в разные исторические эпохи.

Если максимально избавить читателя от воды и размышлений, то различия заблуждения и обмана сводятся к 2 точкам зрения, которые хоть и имеют некоторые различия, но сходятся в главном — если имеется какое-либо третье лицо, которое умышленно и целенаправленно способствует созданию у человека ложного восприятия реальности, то это всегда обман.

Приведу указанные точки зрения и их различия для понимания их логики.

Точка зрения № 1: Обман и заблуждение — это разные явления, которые схожи тем, что и в том, и в другом случае у человека имеется ложное восприятие реальности.

Обман — это ложное восприятие человеком реальности в результате умышленного и целенаправленного воздействия третьего лица.

Заблуждение — это ложное восприятие человеком реальности, возникающее самостоятельно (без умышленного и целенаправленного воздействия какого-либо третьего лица). Иными словами, заблуждение — это самообман.

Точка зрения № 2: Заблуждение и обман соотносятся как общее и частное, обман является разновидностью заблуждения (или даже способом создания заблуждения).

Но и здесь логика остаётся прежней (что и в первой точке зрения):

Обман — это умышленное и целенаправленное введение человека в заблуждение третьим лицом.

Заблуждение — это ложное восприятие человеком реальности, возникающее у человека самостоятельно или под влиянием третьего лица. То есть любой обман есть заблуждение, но не любое заблуждение есть обман. Обман всегда возникает в результате умышленного целенаправленного воздействия третьего лица (третьих лиц).

В защиту указанных доводов можно привести, например, следующие мнения:

Обман является умышленным введением в заблуждение, которое может осуществляться как в виде действия, так и бездействия: например, сокрытие информации, имеющей существенное значение — отмечает С.Д. Людвиг в своей работе «Ошибка, заблуждение и обман как условия недействительности сделки».

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (в своём постановлении № 51 от 27 декабря 2007 г.) не отождествляет обман и введение в заблуждение, делая оговорку, что обманом являются именно умышленные действия, направленные на введение в заблуждение. При обмане заблуждение у участника уголовного процесса наступает именно в результате умышленных действий — отмечает С.В. Купрейченко в своей работе «Введение в заблуждение и обман в уголовном процессе: соотношение понятий, последствия и процессуальное реагирование».

Чтобы ввести кого-нибудь в заблуждение, нужно сообщить ему некие важные факты или обстоятельства, которые на самом деле являются ложными. Обман (fraudulent misrepresentation) — деликт, который заключается в умышленном предоставлении ложных заверений о существенных фактах в отношении предмета договора — пишет Д.А. Житлухин в своей статье «Пороки договора в английском праве».

Пользователи этого форума также единодушны во мнении и делятся народной мудростью по обозначенному вопросу (которая во многом совпадает с мнением специалистов): - В ситуации обмана вы являетесь объектом воздействия. В заблуждении вы в одиночестве, здесь нет ни вторых, ни третьих лиц. - Заблуждение - это когда человек обманывает сам себя. - Обманывают с чьей-то помощью, а заблуждаетесь вы сами.

(!) Вывод: и в первой, и во второй точке зрения обман — это всегда ложное восприятие человеком реальности, возникающее в результате умышленного и целенаправленного воздействия на него третьего лица.

Далее. Зададим второй ключевой вопрос:

В чём смысл законодательного разделения обмана и заблуждения, распределения их по двум разным статьям — ст. 178 и ст. 179 Гражданского кодекса РФ?

А смысл в том, чтобы дать повышенную юридическую защиту более интеллектуально уязвимым субъектам гражданского оборота.

Человек интеллектуально более развитый менее склонен к заблуждениям, но может быть обманут. Человек интеллектуально менее развитый более склонен к заблуждениям, хоть и также может быть обманут.

Если человек заблуждается (самостоятельно неправильно воспринимает реальность), то значит, что он менее интеллектуально развит, а значит — ему нужно дать бОльшую юридическую защиту, ибо он более уязвим.

Если человек обманут (но не самостоятельно заблуждался), то он может быть интеллектуально развитым и соответственно менее уязвимым. А это значит, что в силу своей интеллектуальной развитости цена его ошибки должна быть больше и он достоин меньшей юридической защиты.

Именно поэтому ст. 178 ГК РФ даёт суду право (возможность) признать сделку недействительной, даже если контрагент заблуждавшегося человека не мог распознать заблуждение.

Пункт 5 статьи 178 ГК РФ: суд может отказать (а может и не отказать — прим. автора) в признании сделки недействительной, если заблуждение, под влиянием которого действовала сторона сделки, было таким, что его не могло бы распознать лицо, действующее с обычной осмотрительностью и с учетом содержания сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон.

Таким образом, ст. 178 ГК РФ даёт повышенную юридическую защиту человеку самостоятельно “заблудившемуся” в восприятии реальности, интеллектуально более уязвимому.

Ст. 179 ГК РФ, в свою очередь, не даёт суду права (возможности) признать сделку недействительной, если контрагент обманутого человека не знал и не должен был знать об обмане.

Абзац 3 пункта 2 статьи 179 ГК РФ: сделка, совершенная под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом, может быть признана недействительной по иску потерпевшего при условии (только при наличии условия — прим. автора), что другая сторона либо лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны были знать об обмане.

Таким образом, ст. 179 ГК РФ возлагает больше ответственности за свои действия на человека обманутого, ибо он не самостоятельно заблуждался в силу недостаточной интеллектуальной развитости, а позволил себе слабость стать обманутым, когда как у него имелась интеллектуальная возможность не обмануться.

Ну и третий ключевой вопрос:

В деле Долиной-Лурье имеет место заблуждение или обман?

Хамовнический районный суд города Москвы в абзаце 1 страницы 19 судебного решения от 28 марта 2025 года по делу Долиной-Лурье указывает следующее:

Таким образом, суд приходит к убеждению о том, что у Долиной Л.А. истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры при заключении договора купли-продажи не было, она совершала сделку продажи принадлежащей ей квартиры под влиянием посторонних лиц, убедивших истца, что она сотрудничает с сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников, для чего необходимо было выступить как «продавец» в фиктивной сделке по продаже её квартиры.

То есть суд прямо отмечает и признаёт факт оказания влияния третьих лиц на Долину Л.А., в результате которого она фактически была обманута. Налицо в деле Долиной-Лурье — обман, как результат умышленных и целенаправленных действий третьих лиц (мошенников), за который они уже даже были привлечены к уголовной ответственности.

Таким образом, в деле Долиной-Лурье имеет место обман Долиной, а не заблуждение Долиной.

Иными словами, Долина в указанном деле является человеком, который не самостоятельно заблуждался в обстоятельствах окружающей её реальности, а пришёл к ложному восприятию реальности в результате умышленных и целенаправленных действий третьих лиц — то есть ОБМАНА.

Поэтому в деле Долиной-Лурье подлежит применению не ст. 178 ГК РФ, а ст. 179 ГК РФ.

А согласно ст. 179 ГК РФ сделка не может быть признана недействительной, если контрагент обманутой стороны не знал и не должен был знать об обмане. Что, собственно, и имеет место в кейсе Долиной-Лурье (Лурье не знала и не должна была знать об обмане Долиной).

Вывод: в деле Долиной-Лурье действительно не имеется оснований для применения двусторонней реституции (!), поскольку не имеется оснований для признания оспариваемых сделок недействительными.

//

