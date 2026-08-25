Как разрешить конфликт в бизнесе на партнерской сессии

Что такое партнёрская сессия и чем она полезна в свете разрешения бизнес-конфликтов?

Партнёрская сессия — это собрание владельцев бизнеса (бизнес-партнёров), которая проводится с целью согласования единой консолидированной позиции (консенсуса) по тем или иным вопросам, связанным с бизнесом. Часто партнёрская сессия проводится с привлечением внешнего эксперта (модератора), который помогает бизнес-партнёрам быстрее и качественнее сформировать единую консолидированную позицию (консенсус) по тем или иным вопросам, связанным с бизнесом. Участие внешнего эксперта (модератора) в партнёрской сессии позволяет снизить градус конфликта (если он имеет место), а также позволяет бизнес-партнёрам увидеть те решения, которые по тем или иным причинам были скрыты от них или необоснованно отвергались ими как неприемлемые. Польза партнёрской сессии заключается в том, что она позволяет открыто и всесторонне обсудить те или иные вопросы, связанные с бизнесом, в том числе, вопросы, которые вызывают конфликт между бизнес-партнёрами.

Инструменты разрешения конфликтов в рамках партнёрских сессий

В партнёрских сессиях для достижения консенсуса/разрешения бизнес-конфликта могут использоваться различные инструменты: коучинг (построение логических цепочек с целью формирования истинных выводов); фасилитация (коллективное обсуждение вопроса, в котором каждый может высказать любую точку зрения и она должна быть услышана всеми участниками процесса); бизнес-игры (моделирование различных ситуаций и анализирование их последствий); такие способы кардинального разрешения бизнес-конфликтов, как «русская рулетка» или «техасская перестрелка». и так далее. Коучинг — способ получения истинных суждений посредством построения логических цепочек, которое реализуется через задавание вопросов экспертом (коучем) клиенту коучинговой сессии. На самом деле классический коучинг (а не тот, что популяризирован и дискредитирован в массовом сознании), как технология избавления от заблуждений и разрешения конфликтов — очень эффективен и его точно не нужно недооценивать, тем более если в качестве коуча на партнёрской сессии выступает эксперт с развитым логическим мышлением и пониманием специфики бизнеса. Фасилитация — способ достижения консенсуса между конфликтующими сторонами путём коллективного обсуждения вопроса, в котором каждый может высказать любую точку зрения и она должна быть услышана всеми участниками процесса. Ценность фасилитации заключается в том, что каждому участнику процесса предоставляется полная свобода и достаточное количество времени для высказывания своей точки зрения, при этом у каждого участника процесса есть взятое в самом начале процесса фасилитации обязательство выслушивать говорящего полностью, спокойно и не перебивая — что в «обычном повседневном» обсуждении конфликтных вопросов встречается крайне редко, ибо на практике конструктивному обсуждению вопроса часто мешают эмоциональность, дисбаланс сил спорящих сторон, отсутствие модератора. Бизнес-игры (моделирование ситуаций) — способ разрешения конфликтов и достижения консенсуса между сторонами бизнес-конфликта посредством моделирования различных ситуаций, анализирования (оценки) их достоинств и недостатков, а также последствий таких ситуаций. Бизнес-игры позволяют проработать различные сценарии развития ситуации и, сравнив достоинства и недостатки каждого из них, выбрать наиболее оптимальный и выгодный вариант для всех. Главным достоинством бизнес-игр (моделирования ситуаций) является то, что бизнес-партнёры могут увидеть варианты развития ситуации, которые ими вообще не предполагались. Так, например, опытный корпоративный юрист, выступающий в качестве модератора на партнёрской сессии, может предложить такие юридические инструменты и сценарии разрешения конфликта, о существовании которых могли не догадываться спорящие бизнес-партнёры, но которые вполне устраивают их, то есть являются оптимальными для всех. Опционы — один из главных юридических инструментов, которые используются сейчас для разрешения бизнес-конфликтов и которые предполагают быстрый внесудебный переход доли в бизнесе от одного бизнес-партнёра к другому при наступлении того или иного события (условия), например, невыполнения одним бизнес-партнёром своего обещания. Очень часто бизнес-конфликты возникают по причине утраты доверия между бизнес-партнёрами — кто-то не выполнил своё обещание (обязательство), кто-то проигнорировал мнение бизнес-партнёра и так далее. Опционы позволяют дать шанс на восстановление доверия, а в случае его повторной утраты — быстро и во внесудебном порядке кардинально разрешив конфликт путём обязывания того или иного партнёра продать свою долю другому партнёру или купить долю другого партнёра. По похожей модели, в том числе путём использования опционов, устроены такие способы кардинального разрешения конфликтов в бизнесе, как «русская рулетка» и «техасская перестрелка». Такие кардинальные способы разрешения конфликта применяются тогда, когда исчерпаны все другие способы нормализации отношений и разрешения конфликта. Они предполагают сценарий, при котором кто-то из бизнес-партнёров должен выйти из бизнеса на выгодных для всех условиях. Достижение выгодных для всех условий обеспечивается за счёт механизмов реализации русской рулетки и техасской перестрелки. Рассмотрим их более подробно.

Что такое «русская рулетка» и «техасская перестрелка» как способы кардинального разрешения бизнес-конфликта и как они работают