Уголовка за Google Analytics: что нужно знать, чтобы не загреметь

Уже несколько недель все активно обсуждают новость об ужесточении штрафов за нарушение закона о персональных данных. И даже если вам кажется, что эта новость вас не касается, советую внимательно прочитать материал. Вдруг вам только кажется.

Нашел интересный текст в интернете. Хочу опубликовать его на «Клерке». Тема интересная. Автор текста Александр Егоров

Новые штрафы и даже уголовка

Ситуация следующая: в телеграм-канал активно распространяется слух, что Роскомнадзор начал массовую рассылку сайтам с требованием объяснить, почему на их страницах установлен счетчик Google Analytics, передающий данные пользователей за рубеж. В том числе, в США, где находятся сервера платформы. Как мы с вами понимаем, данные, собранные с помощью Google Analytics, содержат информацию, которая может идентифицировать конкретного пользователя, как минимум, до уникального id в куках браузера. А, увы и ах, по российским законам это является «персональными данными». Кто-то может возразить: “Вы что, какие это персональные данные? Они же обезличенные!” И я даже с ваши возражением соглашусь, но вот юристы не согласятся. И суд тоже не согласится. Все дело в хитром определении термина “персональные данные”, который описан в законодательстве очень гибко (если вы понимаете, о чем я).

текст рассылки, которая гуляет по телеграм-каналам

Те, кто решит «проскочить» и оставить на сайте иностранные счетчики, могут столкнуться с серьезными последствиями, ведь недавно Госдума и президент подписали законопроект, ужесточающий ответственность за утечку персональных данных. Закон предполагает не только большие штрафы, но и возможную уголовную ответственность.

Я также подробно разобрал эту тему на youtube-канал Egorov Update и судя по количеству просмотров ролика она актуальна.

Какое будет наказание?

Если произошла утечка персональных данных от 1000 до 10 тысяч человек, а действия «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», штраф будет 100-200 тысяч рублей для физлиц, от 200 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц и 3-5 млн рублей для юрлиц.

Если «утекли» данные более 100 тысяч граждан, физлицам грозит штраф в размере 400 тысяч рублей, должностным лицам — 600 тысяч рублей, а юрлицам — 15 млн рублей.

Если утекли данные несовершеннолетних или биометрические, грозит штраф до 700 тысяч либо в размере дохода осужденного за два года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Если утечка произошла в корыстных целях, с причинением крупного ущерба, группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, грозит штраф в 1 млн рублей либо в размере дохода за три года, либо принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.

Как это может повлиять на бизнес?

Представьте, что вы — владелец крупного российского сайта с приличным по размеру трафиком, и у вас есть маркетолог, который решает установить счетчик Google Analytics для анализа трафика. Разработчик выполняет его просьбу, а генеральный директор или CEO, не вникая в нюансы, согласовывает.

Что получается? Маркетолог, программист и гендиректор обсуждали, значит сговаривались, выходит это “ Предварительный сговор группой лиц”. Здесь и мотив преступления налицо: увеличить прибыль от рекламы.

Значит суд может увидеть все признаки уголовно наказуемого деяния и вменять лишение свободы до шести лет.

Я конечно, утрирую и нагнетаю, но такой сценарий вполне возможен. Почему нет? в наше время всё возможно.

Как избежать проблем?

Мы в Alteasy еще год назад рекомендовали всем своим клиентам удалить Google Analytics и другие зарубежные счетчики, чтобы избежать проблем с законодательством.

Я советую прямо сейчас убедиться, что у вас на сайте не установлен Google Analytics и другие внешние счетчики или пиксели, такие как Google Ads, Facebook Ads и даже Google Tag Manager. Если такие инструменты есть — убирайте прямо сейчас.

Желаю нам всем держать руку на пульсе, быть начеку, держать в ухо востро, не упускать из виду, не спать на посту и в целом делать что угодно, но обезопасить себя и свой бизнес.

Друзья, что думаете на эту тему? Пишите в комментариях

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