Нужно ли возврат осуществлять с расходов, не уменьшающих прибыль? И возникает ли материальная выгода у клиента с суммы возвращённой комиссии

Банк начисляет комиссии на доход Банка в рамках публичных тарифов, Клиент пишет обращение к Банку с просьбой вернуть комиссию, ссылаясь на недопонимание тарифов. Чтобы не потерять клиента Банк принимает решение о возврате данной комиссии, тем самым проявляя лояльность к клиенту.

Вопрос

Правильно ли понимает Банк, что возврат необходимо осуществлять с расходов, не уменьшающих прибыль? Возникает ли материальная выгода у клиента с суммы возвращённой комиссии?

Мнение консультантов

Банк верно понимает, что в указанном в тексте вопроса случае «возврат необходимо осуществлять с расходов, не уменьшающих прибыль». В приведенных в тексте вопроса обстоятельствах в результате возврата Банком клиенту ранее удержанного комиссионного вознаграждения у клиента образуется доход в натуральной форме в виде стоимости безвозмездно полученной от Банка услуги.

Обоснование мнения консультантов

Отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные условия договора (статья 30 Закона № 395-1).

Процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, в том числе определение величины процентной ставки по кредиту в зависимости от изменения условий, предусмотренных в кредитном договоре, процентные ставки по вкладам (депозитам) и комиссионное вознаграждение по операциям устанавливаются кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом. Кредитная организация не имеет права в одностороннем порядкеизменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определения, процентные ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграждение и сроки действия этих договоров с клиентами - индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом (статья 29 Закона № 395-1).

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 ГК). К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами ГК РФ о договорах и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе (пункт 3 статьи 420 ГК).

Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 426 ГК).

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным (пункт 1 статьи 423 ГК). Безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления (пункт 2 статьи 423 ГК РФ). Договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное (пункт 3 статьи 423 ГК).

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (пункт 2 статьи 424 ГК). В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям потребителей (пункт 2 статьи 426 ГК).

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК).

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК). В случае, если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одностороннее изменение его условий или отказ от исполнения обязательства может быть предоставлено договором лишь стороне, не осуществляющей предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом предусмотрена возможность предоставления договором такого права другой стороне (пункт 2 статьи 310 ГК).

По вопросу 1

Для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее по тексту - налог на прибыль, налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком, исчисляемая как полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ (пункт 1 статьи 247 НК).

В целях главы 25 НК налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса). Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Это предусмотрено пунктом 1 статьи 252 НК.

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (пункт 2 статьи 252 НК).

К расходам банка, кроме расходов, предусмотренных статьями 254 - 269 настоящего Кодекса, относятся также расходы, понесенные при осуществлении банковской деятельности, предусмотренные настоящей статьей. При этом расходы, предусмотренные статьями 254 – 269 настоящего Кодекса, определяются с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей (пункт 1 статьи 291 НК). Открытого характера перечень расходов, относящихся к расходам, понесенным при осуществлении банковской деятельности, установлен пунктом 2 статьи 291 НК.

Одновременно в силу статьи 270 НК в целях налогообложения прибыли не учитываются расходы:

в виде стоимости безвозмездно [1] переданного имущества (работ, услуг , имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей , если иное не предусмотрено настоящей главой (пункт 16);

не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК (пункт 49).

В рассматриваемом случае, в результате возврата Банком клиенту ранее удержанной суммы комиссионного вознаграждения, несмотря на то, что со стороны Банка данное действие было проявлением лояльности, клиент фактически воспользовался соответствующей услугой Банка безвозмездно. Следовательно, сумма возвращенного клиенту комиссионного вознаграждения не подлежит учету в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в силу прямого указания пункта 16 статьи 270 НК. Таким образом, мы согласны с выводом Банка, что «возврат необходимо осуществлять с расходов, не уменьшающих прибыль».

По вопросу 2

Объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц (далее по тексту - НДФЛ, налог) признается доход, полученный налогоплательщиками от источников в Российской Федерации (статья 209 НК).

Перечень доходов, не подлежащих обложению (освобожденных от налогообложения) НДФЛ, установлен статьей 217 НК.

В силу пункта 1 статьи 226 НК российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, признаются налоговыми агентами по НДФЛ и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 225 НК с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Исчисление сумм и уплата налога в соответствии с настоящей статьей производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с зачетом ранее удержанных сумм налога[2], а в случаях и порядке, предусмотренных статьей 227.1 настоящего Кодекса, также с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком. Особенности исчисления и (или) уплаты налога по отдельным видам доходов устанавливаются статьями 214.3 – 214-7, 226.1, 226.2, 227 и 228 настоящего Кодекса.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. При выплате налогоплательщику дохода в натуральной форме или получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды удержание исчисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплачиваемого дохода в денежной форме (пункт 4 статьи 226 НК[3]).

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса (пункт 1 статьи 210 НК).

Доходами в целях НДФЛ признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 НК РФ (пункт 1 статьи 41 НК).

При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индивидуальных предпринимателей в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг), иного имущества, налоговая база определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг) иного имущества, исчисленная исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК. При этом в стоимость таких товаров (работ, услуг) включается соответствующая сумма налога на добавленную стоимость, акцизов и исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных им товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг (пункт 1 статьи 211 НК).

На основании пункта 2 статьи 211 НКк доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относятся:

оплата (полностью или частично) за него организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика;

полученные налогоплательщиком имущественные права при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками, пайщиками), а также права требования к организации, полученные безвозмездно или с частичной оплатой. Стоимость указанных имущественных прав в целях налогообложения определяется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 105.3 настоящего Кодекса;

цифровые финансовые активы и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, полученные налогоплательщиком безвозмездно или с частичной оплатой. Стоимость указанных цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в целях налогообложения определяется в порядке, предусмотренном статьей 105.3 настоящего Кодекса;

полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с частичной оплатой;

оплата труда в натуральной форме».

Следует отметить, что согласно правовой позиции Президиума ВС РФ, приведенной в пункте 3 Обзора, получение физическим лицом благ в виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) и имущественных прав не облагается налогом, если предоставление таких благ обусловлено, прежде всего, интересом передающего (оплачивающего) их лица, а не целью преимущественного удовлетворения личных нужд гражданина. В качестве обязательного признака получения физическим лицом дохода в натуральной форме положениями подпунктов 1 – 2 пункта 2 статьи 211 НК называется удовлетворение при этом интересов самого гражданина. При этом пояснено, что при решении вопроса о возникновении дохода на основании данной нормы Кодекса необходимо учитывать направленность затрат по оплате за гражданина соответствующих товаров (работ, услуг) или имущественных прав на удовлетворение личных потребностей физического лица, либо на достижение целей, преследуемых плательщиком, например, работодателем, для обеспечения необходимых условий труда, повышения эффективности выполнения трудовой функции т.п. Одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину оплаченных за него благ в определенной мере удовлетворяются личные потребности физического лица, не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной форме, облагаемого налогом.

В анализируемом случае, в результате возврата Банком клиенту ранее удержанной суммы комиссионного вознаграждения несмотря на то, что со стороны Банка данное действие было проявлением лояльности, клиент фактически воспользовался соответствующей услугой Банка безвозмездно. При этом, в нашем понимании является очевидным, что оказание кредитной организацией услуг клиентам независимо от того, носят они характер платных или безвозмездных, всегда направлено на удовлетворение личных интересов клиента, а не кредитной организации.

Статья 217 НК не содержит в числе доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, выплат, аналогичных рассматриваемой.

Учитывая изложенное, полагаем, что в приведенных в тексте вопроса обстоятельствах в результате возврата Банком клиенту ранее удержанного комиссионного вознаграждения у клиента образуется доход в натуральной форме в виде стоимости безвозмездно полученной от Банка услуги. Налоговая база по данному доходу представляется собой установленную тарифами Банка стоимость соответствующей услуги.

Коллегия Налоговых Консультантов

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[1] Для целей настоящей главы имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (пункт 2 статьи 248 НК).

[2] (за исключением доходов, в отношении которых исчисление сумм налога производится в соответствии со статьей 214.7 настоящего Кодекса)

[3] Положения настоящего пункта не распространяются на налоговых агентов, являющихся кредитными организациями, в отношении удержания и уплаты сумм налога с доходов, полученных клиентами указанных кредитных организаций (за исключением клиентов, являющихся сотрудниками указанных кредитных организаций) в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 212 настоящего Кодекса, а также на налоговых агентов в отношении доходов по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права (абзац 2 пункта 4 статьи 226 НК).