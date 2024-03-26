Александр Андрианов
НДС

О международных компаниях, зарегистрированных в ЕГРЮЛ в связи с изменением личного закона в порядке редомициляции

Какие есть особенности во взаимоотношениях с международными компаниями? Признается ли организация налоговым агентом по НДС и/или налогу на прибыль при выплате дохода такой компании?
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Вопрос

Организацией заключен договор с международной компанией, зарегистрированной в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранной организацией личного закона в порядке редомициляции.

Какие есть особенности во взаимоотношениях с международными компаниями? Признается ли организация налоговым агентом по НДС и/или налогу на прибыль при выплате дохода такой компании?

Ответ

Международная компания признается налогоплательщиком НДСи налога на прибыль, которые уплачиваются ею самостоятельно.

Соответственно, в соответствии с налоговым законодательством у Организации не возникает каких-либо обязательств по предоставлению отчетности в связи с осуществлением выплат в адрес международной компании.

Для целей валютного законодательства международные компании отнесены к валютным нерезидентам, поэтому операции по оплате Организацией услуг, оказываемых международной компанией, будут подлежать валютному контролю.

В зависимости от предмета договора и суммы сделки договор может подлежать учету в уполномоченном банке.

Уполномоченным банком может быть запрошена информация и/или документы по валютным операциям, совершаемым с международной компанией. При этом сами договоры не подлежат учету в уполномоченном банке.

 Каких-либо иных требований по предоставлению отчетов, отчетности в связи с заключением договоров с международной компанией действующим законодательством не установлено.

Обоснование

Правовое положение хозяйственного общества со статусом международной компании, зарегистрированного в ЕГРЮЛ в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции регулируется Федеральным законом «О международных компаниях и международных фондах» от 03.08.2018 № 290-ФЗ.

В силу пункта 2 статьи 1 Закона № 290-ФЗ статус международной компании может предоставляться иностранному юридическому лицу, являющемуся коммерческой корпоративной организацией и принявшему решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке (далее - иностранное юридическое лицо). Международная компания вправе осуществлять деятельность на территории РФ через филиалы или представительства (иные обособленные подразделения).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона № 290-ФЗ место нахождения международной компании расположено в пределах территории специального административного района, определяемого в соответствии с Федеральным законом «О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края» от 03.08.2018 № 291-ФЗ. Место нахождения филиала или представительства (иного обособленного подразделения) международной компании на территории РФ может быть расположено независимо от пределов территории специального административного района, определяемого в соответствии с указанным Федеральным законом.

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона № 290-ФЗ международная компания может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

На основании пункта 3 статьи 2 Закона № 290-ФЗ статус международной компании предоставляется одновременно с государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц при соблюдении следующих условий, подлежащих применению в зависимости от порядка создания международной компании:

  • иностранное юридическое лицо зарегистрировано (создано) в соответствии со своим личным законом не позднее 1 марта 2022 года, если более поздняя дата не установлена Правительством РФ.

Пунктом 1 статьи 4 Закона № 290-ФЗ установлено, что личным законом международной компании с момента ее государственной регистрации в РФ становится российское право. К международной компании применяются положения законодательства РФ с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьи 11 НК введено понятие «организации» — юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ, международные компании, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории РФ (далее — иностранные организации).

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что положения НК РФ относят международную компанию к российским организациям.

Соответственно, международная компания признается налогоплательщиком НДС и налога на прибыль, которые уплачиваются ею самостоятельно. Обязанностей налогового агента в этом случае у Организации не возникает (статьи 143, 161, 246 НК).

Таким образом, в рамках налогового законодательства у Организации не возникает каких-либо обязательств по предоставлению отчетности в связи с осуществлением выплат в адрес международной компании.

Пунктом 1 статьи 1 Закона № 173-ФЗ[1] введены следующие понятия:

  • резиденты:

  • юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, за исключением иностранных юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;

  • нерезиденты:

  • иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях».

Таким образом, международные компании, созданные в соответствии с Законом № 290-ФЗ отнесены Законом № 173-ФЗ к валютным нерезидентам.

Следовательно, операции по оплате Организацией услуг, оказываемых международной компанией, будут подлежать валютному контролю.

В силу пунктов 1 и 3 статьи 22 Закона № 173-ФЗ валютный контроль в РФ осуществляется Правительством РФ, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки и не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

На основании пункта 1 статьи 23 Закона № 173-ФЗ органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством РФ имеют право:

  • запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов

Из приведенных норм следует, что в рамках проведения валютного контроля уполномоченный банк вправе запросить информацию и документы, по валютным операциям, совершаемым с международной компании.

Сами договоры будут подлежать учету в уполномоченном банке, если предмет договора и суммы сделки будут соответствовать требованиям, установленным главой 4 раздела II Инструкции № 181-И[2].

Каких-либо иных требований по предоставлению отчетов, отчетности в связи с приобретением услуг у международной компании действующим законодательством не установлено.

Коллегия Налоговых Консультантов (19 февраля 2024 года)

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[1]Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

[2] Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» от 16.08.2017 № 181-И.

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