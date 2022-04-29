Об оформлении первичных документов после смены наименования организации

ООО сменило наименование с 16.04.2024, остальные реквизиты остались прежними. Некоторые первичные документы и счета-фактуры после 16.04.2024 выставлены на прежнее наименование, какие могут возникнуть риски?

С 16.04.2024 первичные документы и счета-фактуры должны быть оформлены на ООО с новым наименованием.

До 15.04.2024 включительно первичные документы и счета-фактуры должны быть оформлены на ООО с прежним наименованием.

Ошибки в наименовании покупателя в первичных документах и счетах-фактурах могут стать основанием для предъявления претензий со стороны налоговых органов в части неправомерного признания расходов и вычета НДС по операциям, оформленным такими документами и счетами-фактурами.

Между тем, в отношении документов и счетов-фактур, оформленных с 16.04.2024 на ООО с прежним наименованием, Организация вправе ссылаться на то, что указанное наименование содержит техническую ошибку, которая не мешает идентифицировать покупателя. Аргументами в пользу возможности идентифицировать покупателя будут являться:

прежнее наименование содержится в ЕГРЮЛ;

все остальные реквизиты юридического лица указаны верно – ИНН, ОГРН, адрес места нахождения.

Если договор был заключен с контрагентом до переименования Организации, то дополнительным аргументом в пользу технической ошибки будет указание на то, что изначально договор был заключен с ООО, имеющим прежнее наименование.

Соответственно, при возникновении претензий, считаем, что в распоряжении организации будут иметься аргументы, позволяющие отстоять позицию перед вышестоящим налоговым органом или в суде.

Обоснование

Пунктом 1 статьи 54 ГК установлено, что юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид.

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 ГК устав юридического лица, утвержденный учредителями (участниками) юридического лица, должен содержать сведения о наименовании юридического лица,

На основании пункта 1 статьи 5 закона № 129-ФЗ [1] в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения о юридическом лице:

1. полное и (если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке, сведения о том, что юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке (если юридическое лицо имеет полное и (или) сокращенное наименование на таких языках).

В силу пункта 5 статьи 5 закона № 129-ФЗ, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель в течение семи рабочих дней со дня изменения содержащихся в соответствующем государственном реестре сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, обязаны сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего соответственно нахождения или жительства путем представления соответствующих документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, если изменение указанных в пункте 1 настоящей статьи сведений произошло в связи с внесением изменений в учредительные документы, внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц осуществляется в порядке, предусмотренном главой VI настоящего Федерального закона.

В силу пункта 6 статьи 52 ГК изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений.

Таким образом, каждое юридическое лицо должно иметь наименование, которое подлежит отражению в уставе, а также в ЕГРЮЛ.

В случае внесения изменений в наименование соответствующие изменения должны быть внесены в Устав и в ЕГРЮЛ.

Для третьих лиц измененное наименование приобретает силу с момента внесения записи в ЕГРЮЛ.

Таким образом, с 16.04.2024 Организация в правоотношениях с третьими лицами действует в качестве ООО с новым наименованием.

В соответствии с частью 2 статьи 9 закона № 402-ФЗ [2] в первичном учетном документе в обязательном порядке указывается наименование экономического субъекта, составившего документ.

В силу пункта 5 статьи 169 НК в счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:

2. наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика (налогового агента) и покупателя;

3. наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.

Таким образом, с 16.04.2024 первичные документы и счета-фактуры должны быть оформлены на ООО с новым наименованием.

До 15.04.2024 включительно первичные документы и счета-фактуры должны быть оформлены на ООО с прежним наименованием.

Риски по налогу на прибыль

В силу пункта 1 статьи 252 НК одним из условий для признания затрат Организации в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль является наличие документального подтверждения.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

По нашему мнению, неверное составление первичного документа, в котором указано неверное наименование юридического лица, может стать основанием для исключения из состава расходов затрат, оформленных таким документом.

В письме Минфина от 04.02.2015 № 03-03-10/4547 были даны разъяснения, согласно которым ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость и другие обстоятельства документируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка налогообложения, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих расходов в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

По нашему мнению, в отношении документов, оформленных после 16.04.2024 на ООО с прежним наименованием, Организация вправе ссылаться на то, что указанное наименование содержит техническую ошибку – указание в первичном документе прежнего наименования, которая не мешает идентифицировать покупателя.

Аргументами в пользу возможности идентифицировать покупателя будут являться:

прежнее наименование содержится в ЕГРЮЛ;

все остальные реквизиты юридического лица указаны верно – ИНН, ОГРН, адрес места нахождения.

Если договор был заключен с контрагентом до переименования Организации, то дополнительным аргументом в пользу технической ошибки будет указание на то, что изначально договор был заключен с ООО, имеющим прежнее наименование.

О возможности признания расходов на основании документов, в которых ошибочно указано прошлое наименование организации косвенно свидетельствует Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11.02.2011 по делу № А32-8834/2010:

«Суд отметил, что ошибочное указание в спорных счетах-фактурах в графах "покупатель" и "грузополучатель" наименования реорганизованного юридического лица ОАО "Хладопродукт" не препятствует налогового органу идентифицировать грузополучателя как общество. Общество представило в материалы дела доказательства, свидетельствующие о реальности хозяйственных операций с этим поставщиком, вошедшим впоследствии в состав общества, учете хозяйственных операций и последующем использовании полученных по сделкам товаров (работ, услуг) в предпринимательской деятельности».

На основании изложенного считаем, что в отношении документов, оформленных после 16.04.2024 на ООО с прежним наименованием, претензии со стороны налоговых органов возможны, однако, Организация может попытаться отстоять правомерность признания расходов в вышестоящем налоговом органе или в суде.

Риски по НДС

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 НК счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 настоящей статьи.

Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16–18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Таким образом, ошибка в наименовании покупателя в счете-фактуре может стать основанием для отказа в вычете НДС по такому счету-фактуре.

Между тем, в случае, когда после 16.04.2024 в счетах-фактурах ошибочно указано прежнее наименование Организация сможет привести аргументы, позволяющие налоговым органом идентифицировать ее в качестве покупателя:

прежнее наименование содержится в ЕГРЮЛ;

все остальные реквизиты юридического лица указаны верно – ИНН, ОГРН, адрес места нахождения.

Если договор был заключен с контрагентом до переименования Организации, то дополнительным аргументом в пользу технической ошибки будет указание на то, что изначально договор был заключен с ООО, имеющим прежнее наименование.

Соответственно, при возникновении претензий, считаем, что в распоряжении организации будут иметься аргументы, позволяющие отстоять позицию перед вышестоящим налоговым органом или в суде.

Коллегия Налоговых Консультантов, 10 сентября 2024 года.

[1] Закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

[2] Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.